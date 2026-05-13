રાજકોટમાં બેકાબૂ વોલ્વો કારે અન્ય ચાર કાર અને બાઇકને અડફેટે લીધા, ચાર લોકો ઈજાગ્રસ્ત
અકસ્માતને પગલે વોલ્વોકારના ચાલકને લોકોએ માર માર્યો હતો, તેની સાથે અન્ય બે ત્રણ શખ્સો પણ હતાં.
Published : May 13, 2026 at 6:00 PM IST
રાજકોટ : શહેરમાં અવાર-નવાર બેફામ ઝડપથી વાહનો હંકારતા ચાલકો પોતાના માટે અને ક્યારેક બીજાના માટે જોખમી બની જાય છે. 150 ફુટ રીંગ રોડ બાલાજી હોલથી આગળ મહાપૂજાધામ ચોકમા બપોરે આવા જ એક ચાલકે પોતાની પાસેથી વોલ્વોકાર બેફામ સ્પીડથી હંકારી કોઇપણ કારણોસર કાબુ ગુમાવી દેતાં રસ્તા પરની બીજી પાંચ કાર અને એક ટુવ્હીલરને ઉલાળી દેતાં દેકારો મચી ગયો હતો.
આ અકસ્માતમાં ઠોકરે ચડેલા વાહનોમાં ભારે નુકસાની થઈ હતી. અવાજને કારણે લોકોના ટોળા ભેગા થઇ ગયા હતાં. એક કારનું તો વ્હીલ નીકળી ગયું હતું. આ અકસ્માતમાં ચાર લોકોને ઇજા થઇ હતી. અકસ્માતને પગલે વોલ્વોકારના ચાલકને લોકોએ માર માર્યો હતો, તેની સાથે અન્ય બે ત્રણ શખ્સો પણ હતાં.
મળતી માહિતી મુજબ, રાજકોટ શહેરના મવડી 150 ફુટ રીંગ રોડ પર બાલાજી હોલથી મહાપૂજા ધામ ચોકવાળા રોડ પર કાળા રંગની વોલ્વોકાર બેફામ ઝડપથી નીકળી હતી અને રસ્તા પર જઇ રહેલી અન્ય ચારથી પાંચ કાર તથા એક ટુવ્હીલરને ધડાધડ ઠોકરે ચડાવી દેતા ફિલ્મ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતાં. એક પછી એક પાંચ કાર ઠોકરે ચડી જતાં તેમાં ભારે નુકસાની થઇ હતી. આ અકસ્માતમાં ઇજા પામનાર 80 ફુટ રોડ મટુકી રેસ્ટોરન્ટ પાસે રાધે ક્રિષ્ના હાઇટ્સમાં રહેતાં આશિષભાઇ નટુભાઇ સોલંકીને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતાં. જ્યારે અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઇ જવાયા હતાં. ઘટના સ્થળે હાજર લોકોના કહેવા મુજબ ત્રણથી ચાર લોકોને ઇજાઓ પહોંચી હતી.
આ અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે ઠોકરે ચડેલી તમામ કારમાં ભારે નુકસાની થઇ હતી. અલ્ટો કાર તો રોડ પર ચાર ચક્કર ફરી ગઇ હતી. તો એક બાઇક પણ ઠોકરે ચડી ગયું હતું. અકસ્માતને કારણે ધડાકા સાથે અવાજ આવતાં આસપાસના લોકો મોટી સંખ્યામાં દોડી આવ્યા હતાં. જે કાળા રંગની વોલ્વો કારના ચાલકે અકસ્માત સર્જ્યો હતો તે ચાલકને લોકોએ ઘેરી લઇ બેફામ ધોલધપાટ ચાલુ કરી દીધી હતી. આ વખતે પોલીસ પણ આવી જતાં ચાલક અને તેની સાથેના લોકોને ટોળામાંથી બહાર કાઢયા હતાં.
ટોળાની મારકુટને કારણે વોલ્વો કારના ચાલક ધવલભાઇ મહેશભાઈ પીપળીયાને ઇજાઓ થતાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાતાં માલવીયાનગર પોલીસને જાણ કરાઇ હતી. આ તમામ વાહનોમાં ભારે નુકસાની થઇ હતી. એક કારનું વ્હીલ નીકળી ગયું હતું. સદ્દનસીબે મોટી જાનહાની થતાં રહી ગઇ હતી.
આ અકસ્માત સ્થળે હાજર લોકોના કહેવા મુજબ અચાનક જ ફિલ્મના એક્શન સીનની જેમ કાળી વોલ્વોકાર આવી હતી અને ધડાધડ રસ્તા પરની બીજી કારોને ઠોકર મારી હતી. માલવીયાનગર પોલીસ મથકના પીઆઇ જે. એમ. કૈલા આ બનાવની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
