રાજકોટ: કટારીયા ચોકડી આવાસ યોજનાને લઈને ખેંચતાણ, ભાજપના નેતાઓએ જ નોંધાવ્યો વિરોધ
રાજકોટ: કટારીયા ચોકડી આવાસ યોજનાને લઈને ખેંચતાણ, ભાજપના નેતાઓએ જ નોંધાવ્યો વિરોધ
Published : June 24, 2026 at 1:44 PM IST
રાજકોટ : સ્માર્ટ સિટી રાજકોટમાં કટારીયા ચોકડી પાસે સાકાર થનારી મુખ્ય રોડ ટચ આવાસ યોજના શરૂ થાય તે પહેલાં જ વિવાદોના વમળમાં ફસાઈ છે. આશરે 576 મધ્યમવર્ગીય પરિવારો માટેની આ આવાસ યોજનાની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે પૂર્વે જ તેને રાજકીય ગ્રહણ લાગ્યું છે. નવાઈની વાત એ છે કે, શાસક પક્ષ ભાજપના પદાધિકારીઓ દ્વારા આ યોજનાનો વિરોધ કરીને મોંઘાથાટ પ્લોટનો હેતુફેર કરવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પ્રપોઝલના બહાને આ કિંમતી જમીનને આવાસ યોજનામાંથી મુક્ત કરાવી અન્ય હેતુ માટે વાપરવાના કાવાદાવા શરૂ થતાં સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ભાજપના પદાધિકારીઓ દ્વારા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પરેશ પીપળીયાને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ નેતાઓની માંગ છે કે કટારીયા ચોકડી નજીક જે મુખ્ય હાઇવે ટચ પ્રાઇમ લોકેશન પર આવાસ યોજના મંજૂર થઈ છે, તેને ત્યાંથી હટાવીને પાછળના ભાગે આવેલા 60 ફૂટના રોડ પર ખસેડવામાં આવે. આ રોડ ટચ પ્લોટનો હેતુફેર કરીને કોર્પોરેશન તેને વ્યાપારી હેતુ માટે વેંચી નાખે તો તંત્રને કરોડો રૂપિયાની મોટી આવક થઇ શકે છે, તેવી દલીલ આ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર મામલે ભારે ચર્ચા જાગ્યા બાદ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પરેશ પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગઈકાલે જ ભાજપના પદાધિકારીઓ દ્વારા આવાસ યોજનાના પ્લોટનો હેતુફેર કરવા અંગે મને રૂબરૂ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. કોઈપણ મંજૂર થયેલા પ્લોટનો હેતુફેર કરવાની આખરી સત્તા માત્ર ગુજરાત સરકાર પાસે જ છે. આ માટે મહાનગરપાલિકા સીધો નિર્ણય લઈ શકે નહીં અને આ અંગે રાજ્ય સરકારમાં જ યોગ્ય દરખાસ્ત અને રજૂઆત કરવી પડે."
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