રાજકોટમાં મંદિર ડિમોલિશન મામલે કોંગ્રેસનો વિરોધ, કહ્યું- "ભાજપ રામના નામે રાજકારણ કરે છે"
આ મુદ્દે શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ત્રિકોણ બાગ ખાતે "આસ્થા બચાવો" ધરણા અને વિરોધ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
Published : May 16, 2026 at 8:40 PM IST
રાજકોટ : શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ મનપા તંત્ર દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વર્ષોથી લોકોની શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર રહેલા નાના મંદિરો, દેરીઓ અને હનુમાનજીના સ્થાનો પર કરાયેલી બુલડોઝર કાર્યવાહીને લઈને ભારે વિવાદ ઊભો થયો છે. આ મુદ્દે શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ત્રિકોણ બાગ ખાતે "આસ્થા બચાવો" ધરણા અને વિરોધ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
કોંગ્રેસના જણાવ્યા મુજબ, મનપા દ્વારા મવડી, ઉદયનગર, માયાણી આવાસ યોજના, યોગીનગર અને કાલાવડ રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલા ધાર્મિક સ્થાનો સામે તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સ્થાનિકોના મતે ઘણા સ્થળો વર્ષોથી લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ સાથે જોડાયેલા હતા. છતાં લોકોનો વિશ્વાસ લીધા વિના રાત્રિના સમયે કાર્યવાહી કરાઈ હતી.
કોંગ્રેસે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે શહેરમાં અનેક ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે તંત્ર કાર્યવાહી કરતું નથી. જ્યારે સામાન્ય લોકો અને ધાર્મિક સ્થાનો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. વિકાસના નામે લોકોની આસ્થા સાથે રમત રમાશે તો કોંગ્રેસ રસ્તા પર ઉતરી જનઆંદોલન કરશે તેવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી હતી.
"રામના નામે મત માંગતી ભાજપ સરકાર આજે ભગવાનના મંદિરો પર જ બુલડોઝર ચલાવી રહી છે. દિવસ દરમિયાન રામભક્તિના નાટકો અને મોટી મોટી વાતો કરનારાઓ રાત્રિના અંધારામાં હનુમાનજીની દેરીઓ તોડી રહ્યા છે. આ માત્ર બાંધકામ તોડવાની કાર્યવાહી નથી, પરંતુ હિંદુઓની આસ્થા અને લાગણીઓ પર સીધો પ્રહાર છે." - ડો. રાજદીપસિંહ જાડેજા, પ્રમુખ શહેર કોંગ્રેસ
ધરણા દરમિયાન કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને સ્થાનિક નાગરિકો દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસે અંતે માંગ કરી હતી કે તંત્ર તાત્કાલિક આવી કાર્યવાહી બંધ કરે અને લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓનું સન્માન કરે. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ડો. રાજદીપસિંહ જાડેજા ની આગેવાની હેઠળ આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.કોંગ્રેસ દ્વારા આ કાર્યવાહીને "આસ્થા પર હુમલો" અને 'લોકોની લાગણીઓ સાથેની ક્રૂર રમત"ગણાવવામાં આવી હતી.
જોકે આ સમગ્ર બાબતે શહેર ભાજપના આગેવાનોને પૂછતા તેમને કોઈ પણ જાતની પ્રતિક્રિયા આપવાનું ઇન્કાર કર્યો હતો અને કોંગ્રેસના આજ્ઞા ને માત્ર એક સ્ટંટ ગણાવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો...