રાજકોટમાં NEET પેપર લીક મુદ્દે NSUIનું વિરોધ પ્રદર્શન, 20થી વધુ કાર્યકરોની અટકાયત
NSUI પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોલંકીની આગેવાની હેઠળ NTA (નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી)ની નનામી કાઢીને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : May 13, 2026 at 6:47 PM IST
રાજકોટ : કેન્દ્ર સરકારના શાસનમાં વારંવાર પેપર લીક થવાની ઘટનાઓ બની રહી છે, ત્યારે તાજેતરમાં NEETની પરીક્ષામાં થયેલી ગેરરીતિએ દેશના 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ગંભીર અન્યાય કર્યો છે, જેના વિરોધમાં ગુજરાત પ્રદેશ NSUI પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોલંકીની આગેવાની હેઠળ NTA (નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી)ની નનામી કાઢીને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
NSUI દ્વારા માગ કરવામાં આવી છે કે, પેપર લીક કૌભાંડના તમામ દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. ભ્રષ્ટ નીતિઓ બદલ NTA પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે અને દેશના શિક્ષણ મંત્રી નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી તાત્કાલિક રાજીનામું આપે. વિરોધ દરમિયાન પ્રદેશ પ્રમુખ સહિત 20થી વધારે કાર્યકરોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
NSUIના પ્રદેશ પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોલંકી જણાવ્યું કે, આ કૌભાંડમાં આર્થિક વ્યવહારોની વિગતો પણ અત્યંત ગંભીર છે. અમારો આરોપ છે કે કાઉન્સિલરો દ્વારા આ પેપરની કિંમત શરૂઆતમાં 5 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી હતી અને પરીક્ષા નજીક આવતા તે 25 થી 30 હજાર રૂપિયામાં વેચવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં. આ પ્રશ્નો હાથથી લખીને ટેલિગ્રામ મારફતે કેરળ સુધી મોકલવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આ પ્રકારની હૂબહૂ નકલ કોઇઅંદરની મિલીભગત વગર શક્ય નથી. લાખો મધ્યમવર્ગીય અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ જે રાત-દિવસ મહેનત કરે છે. તેમના સપનાઓને ભાજપ સરકારના મળતિયાઓ દ્વારા વેચવામાં આવી રહ્યા છે. NSUI આ મામલે તટસ્થ તપાસ, દોષિતો સામે કડક કાર્યવાડી અને પીડિત વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળે તેવી ઉગ્ર માંગણી કરે છે. જો વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં ત્વરિત નિર્ણયો લેવામાં નહીં આવે, તો NSUI સમગ્ર રાજ્યમાં ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરશે."
NSUIની એક યાદીએ જણાવ્યુ છે કે, વર્તમાન કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના શાસનમાં દેશની પરીક્ષા પ્રણાલી સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી છે અને તે હવે અનિકતતા તેમજ અરાજકતાનો પર્યાય બની ગઈ છે. NEET જેવી અત્યંત મહત્વની મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષામાં વારંવાર થતા પેપર લીક 2016, 2021, 2024 અને હવે 2026 એ સાબિત કરે છે કે કેન્દ્ર સરકાર કરોડો યુવાઓના ભવિષ્ય સાથે ગંભીર ચેડાં કરી રહી છે. વર્તમાન કેન્દ્ર સરકાર પારદર્શી રીતે પરીક્ષા લેવા માટે તદ્દન અસક્ષમ સાબિત થઈ છે. ભ્રષ્ટાચારના અડ્ડા સમાન બની ગયેલી NTA(National Testing Agency) જેવી સંસ્થાઓને તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવામાં આવે અને લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે રમત રમનાર નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી શિક્ષણ મંત્રી તાત્કાલિક રાજીનામું આપે તેવી અમારી મુખ્ય માંગ છે.
