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રાજકોટના મેગા ડિમોલીશનમાં ચા-નાસ્તા પાછળ રુ.27.20 લાખનો ખર્ચ, દરખાસ્ત મંજૂરીનો નિર્ણય મોકૂફ

રાજકોટ મહાનગર પાલિકા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પરેશ પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે આ મોટા ખર્ચની તમામ વિગતો મંગાવવામાં આવી છે.

રાજકોટના મેગા ડિમોલીશનમાં ચા-નાસ્તા પાછળ રુ.27.20 લાખનો ખર્ચ
રાજકોટના મેગા ડિમોલીશનમાં ચા-નાસ્તા પાછળ રુ.27.20 લાખનો ખર્ચ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 8:34 PM IST

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રાજકોટ : ગત ફેબ્રુઆરી મહિનાામાં વોર્ડ નં.16ના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં કરવામાં આવેલા 1400થી વધુ ગેરકાયદે બાંધકામના અતિ સંવેદનશીલ ડિમોલીશનના કામમાં રોકાયેલા મનપા અને પોલીસ વિભાગના મોટા કાફલા માટે નાસ્તા, ભોજન, મીઠાઇ, ચા-પાણીના 27.20 લાખના ખર્ચને મંજૂર કરવાની દરખાસ્ત આજે સ્ટેન્ડિંગ કમીટીમાં મોકુફ રાખી દેવામાં આવી છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પરેશ પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે આ મોટા ખર્ચની તમામ વિગતો મંગાવવામાં આવી છે.

આજે સવારે એક કલાકની ભાજપ સંકલન બાદ સ્થાયી સમિતિની મીટીંગ પણ 40 મીનીટ જેટલી ચાલી હતી. બેઠકના એજન્ડા પર 9 પ્રસ્તાવ હતા. જેમાંથી બે દરખાસ્ત મુલત્વી રાખવામાં આવી છે અને એક નામંજૂર કરાઇ છે. ખર્ચ મંજૂરીને લગતી અરજન્ટ બિઝનેસ દરખાસ્તનો ઠરાવ કરીને કમિશનરને મોકલવામાં આવ્યો છે. ફેબ્રુઆરીમાં વોર્ડ નં.16ના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં કરવામાં આવેલા મેગા ડિમોલીશન વખતે ફરજમાં રહેલા મનપા અને પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ માટે ભોજન સહિતની ફૂડ સપ્લાય કરવામાં આવી હતી.ભોજન, નાસ્તો, ચા, મીઠાઇ સહિતનો મોટો ખર્ચ થયાની દરખાસ્ત આવતા સંકલન બાદ સમિતિમાં સભ્યોએ ચર્ચા કરી 27.20 લાખનો ખર્ચ મંજૂર કરવાનું હાલ મુલત્વી રાખ્યું છે.

રાજકોટના મેગા ડિમોલીશનમાં ચા-નાસ્તા પાછળ રુ.27.20 લાખનો ખર્ચ (ETV Bharat Gujarat)

આ ડિમોલીશનમાં કર્મચારીઓ તથા પોલીસ સ્ટાફ માટે રીફ્રેશમેન્ટ તથા ભોજન વ્યવસ્થાપન સમિતિ દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જેમાં ડિમોલીશન માટે લઇ જતા સ્ટાફને વિશ્વાસ ફ્રુટમાંથી રૂા.21500ના ફૂડ પેકેટનો ખર્ચ મુકાયો છે. આરાધના ટીનું બીલ મુકાયું છે. જેમાં 7 હજાર નંગ ચાનું બીલ રૂ.21 લેખે 1.47 લાખ મુકવામાં આવ્યું છે. 8750 નંગ ચા-બીસ્કીટના રુ.19 લાખ, 5050 નંગ ચા-બીસ્કીટના 1.24 લાખ, 150 નંગ કાજુકતરી, ખજુર રોલ, સમોસા, વેફર, ચા-કોફીની પ્લેટના રૂ.346પ0નો ખર્ચ દેખાડાયો છે. ગાંઠીયા, જલેબી, પૌવા, ચા, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, નાસ્તો મળી 6.30 લાખ રજુ કરાયું છે.

પ્રેમવતી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના આઠ બીલ મુકવામાં આવ્યા છે. જેનો ખર્ચ 20.68 લાખ થયો છે. તેમાં 13390 નંગ ટોટલ લંચ ડીશ અને મસાલા છાશ પીરસવામાં આવ્યા હતા. આજે આ દરખાસ્ત મામલે લાંબી ચર્ચા થઇ હતી અને તે બાદ નિર્ણય મોકુફ રખાયો છે.

સોમનાથ મંદિર ખાતે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વે રાજકોટના લોકોને રાજકોટથી સોમનાથ એસ.ટી. મારફત લઇ જવા તથા ભોજનના મુકાયેલા 4.49 લાખ સહિતના કાર્યક્રમોના ખર્ચની દરખાસ્ત પણ પેન્ડીંગ રાખવામાં આવી છે.

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