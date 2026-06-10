રાજકોટ: મેયરના જ વોર્ડમાં દૂષિત પાણીનું વિતરણ!, કેટલાક વોર્ડના નમૂનાઓમાં બેક્ટેરિયા મળતાં તંત્રએ શરૂ કરી તપાસ
શહેરના ખુદ મેયરના પોતાના વિસ્તારના જ લોકો રોગચાળાના ભરડામાં આવી જાય, તેવું પ્રદૂષિત પાણી મળી રહ્યું છે.
Published : June 10, 2026 at 8:24 AM IST
રાજકોટ : સ્માર્ટ સિટીના દાવાઓ વચ્ચે રાજકોટ શહેરમાંથી ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. લોકોના આરોગ્ય સાથે ગંભીર ચેડાં થઈ રહ્યા હોવાની વિગતો સામે આવતા જ તંત્રમાં હળકંપ મચી ગઈ છે. આ આખા મામલામાં સૌથી વધુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, શહેરના પ્રથમ નાગરિક ગણાતા મેયરનો પોતાનો વિસ્તાર જ આ ગંભીર બેદરકારીનો ભોગ બન્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના જળાશયો અને વિતરણ વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. શહેરમાં પીવાના પાણીની ગુણવત્તા અત્યંત જોખમી સ્તરે પહોંચી ગઈ હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મનપા પ્રશાસન લોકોને શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવાના મોટા દાવા કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક જુદુ જ ચિત્ર રજૂ કરે છે. શહેરના ખુદ મેયરના પોતાના વિસ્તારના જ લોકો રોગચાળાના ભરડામાં આવી જાય, તેવું પ્રદૂષિત પાણી મળી રહ્યું છે.
મનપાના આરોગ્ય અને વોટર વર્ક્સ વિભાગે લીધેલા નમૂનાના રિપોર્ટમાં મોટો ભાંડો ફૂટ્યો છે. ખાસ કરીને મેયરના વોર્ડ નંબર 7 સહિત વોર્ડ નંબર 4, 8 અને 6માં વિતરણ કરવામાં આવતા પાણીમાં જોખમી બેક્ટેરિયાની હાજરી મળી આવી છે. આ વિસ્તારોમાં વસતા હજારો પરિવારોના માથે હવે રોગચાળાનું મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. આ અહેવાલ બહાર આવતા જ સ્થાનિક રહીશોમાં મનપાની કામગીરી સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
નોંધનીય છે કે, રાજકોટ મનપાએ શહેરના તમામ 18 વોર્ડમાંથી કુલ 8214 પાણીના સેમ્પલ લીધા હતા. લેબોરેટરી તપાસ દરમિયાન આ સેમ્પલમાંથી 6 જેટલા પાણીના નમૂના સંપૂર્ણપણે ફેઈલ સાબિત થયા છે. સરકારી લેબના રિપોર્ટ અનુસાર આ નમૂનાઓમાં બેક્ટેરિયાની હાજરી જોવા મળી છે. આ આંકડો ભલે નાનો હોય, પરંતુ જે વિસ્તારોના સેમ્પલ સકારાત્મક નથી આવ્યા, ત્યાં પીવાનું પાણી ઝેર સમાન બની ગયું છે.
આ ગંભીર સમસ્યા પાછળ મનપાની ડ્રેનેજ સિસ્ટમની નાકામી જવાબદાર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ભૂર્ગભ ગટરનું ગંદુ પાણી લીકેજ થવાના કારણે પીવાના પાણીની મુખ્ય સપ્લાય લાઇનમાં ભળી ગયું હતું. આ દૂષિત મિશ્રણ સીધું લોકોના ઘર સુધી પહોંચી ગયું અને તેના કારણે જ પાણીમાં બેક્ટેરિયા ફેલાયા છે. તંત્રની આ આંતરિક ખામી નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ખતરનાક સાબિત થઈ રહી છે.
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને પગલે મનપાના વોટર વર્ક્સ વિભાગે તાત્કાલિક અસરથી બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. અધિકારીઓએ નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરી છે કે જો કોઈના વિસ્તારમાં ગંદુ કે વાસ મારતું પાણી આવતું હોય, તો તરત જ મહાનગરપાલિકાને જાણ કરવી. તંત્ર લાઈનોનું શુદ્ધિકરણ કરવાની કવાયત કરી રહ્યું છે, પરંતુ ત્યાં સુધી લોકોને પાણી ઉકાળીને પીવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
દૂષિત પાણીને લઈને શહેર મેયર નેહલ શુક્લએ નિવેદન આપ્યું છે કે, દર મહિને તંત્ર ચેકિંગ કરતું હોય છે, તો સાથે જ તેમણે પાણીના સેમ્પલમાં બેક્ટેરિયા મળ્યા હોવાનો સ્વીકાર કર્યો છે. મેયરે કહ્યું કે, જે સ્થળે બેક્ટેરિયા જોવા મળ્યા છે. ત્યાં સમારકામ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ચોમાસા પહેલા પાણીની ચકાસણી જરૂરી છે. દૂષિત પાણીને લગતી જરૂરી સૂચનાઓ અધિકારીને આપી દેવામાં આવી છે.
મેયર ડો.નેહલ શુકલએ જણાવ્યું હતું કે, "મોટા ભાગના કોર્પોરેટરોએ પુરતુ અને શુધ્ધ પાણી આપવા વાત પહોંચાડી હતી, તો સંતોષકારક નાગરિક સેવાઓ પૂરી પાડવા પદાધિકારીઓ આવી બેઠક સાથે મોનીટરીંગ કરતા રહેશે."
બેઠક દરમિયાન શહેરમાં પીવાના પાણીના વિતરણ વ્યવસ્થાની વિગતવાર સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. દરેક વોર્ડમાં શહેરીજનોને નિયમિત અને પૂરતા દબાણ સાથે દરરોજ 20 મિનિટ સુધી પાણીનું વિતરણ સુનિશ્ચિત થાય તે માટે અધિકારીઓને જરૂરી આયોજન કરવા અને સતત મોનિટરિંગ રાખવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત શહેરીજનોને ચોખ્ખું પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ થાય તે માટે પાણી પુરવઠા વ્યવસ્થાની નિયમિત તપાસ, પાઇપલાઇન મેઇન્ટેનન્સ કામગીરી સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવા અને વોર્ડ વિસ્તારમાં પાણી વિતરણમાં જરૂરી તકેદારી રાખવા અંગે વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. પાણીની ગુણવત્તા સંબંધિત કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદોને તાત્કાલિક ધોરણે નિવારવા માટે પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત કોર્પોરેટરોએ પોતાના વોર્ડની પાણી પુરવઠા વિષયક જરૂરિયાતો અંગે શહેરીજનોની રજૂઆતો સહિત સૂચનો રજૂ કર્યા હતા. આ સૂચનોને ધ્યાનમાં રાખીને વિભાગોને જરૂરી કાર્યવાહી કરવા અને વિવિધ સેવાઓમાં વધુ સુધારો લાવવા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
નાગરિકોને વધુ ગુણવત્તાસભર, પારદર્શક અને કાર્યક્ષમ નાગરિક સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે પદાધિકારીઓ દ્વારા સમયાંતરે આ પ્રકારે સમીક્ષા બેઠકો યોજી વિવિધ વિકાસલક્ષી અને જાહેર સુવિધાઓ સંબંધિત કામગીરીનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે તેમ જાહેર કરાયું હતું. આ બેઠકમાં મેયર ડો. નેહલ શુક્લ, ધારાસભ્ય ડો. દર્શિતાબેન શાહ, ડે. મેયર દક્ષાબેન વસાણી, સ્ટે.ચેરમેન પરેશભાઈ પીપળીયા, શાસક પક્ષના નેતા ડો. હિરેનભાઈ ખીમાણિયા તથા દંડક સંજયસિંહ રાણા, તમામ વોર્ડના કોર્પોરેટરો, તમામ સિટી એન્જિનિયરો અને ટેકનિકલ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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