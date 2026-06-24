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રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ, 8 દિવસમાં 1503 કિલો વાસી-અખાદ્ય ખોરાકનો નાશ

સીવીલ હોસ્પિટલની કેન્ટીનમાંથી પણ વાસી ફૂડ મળી આવ્યું હતું.

રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ
રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 6:50 PM IST

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રાજકોટ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય અને ફૂડ શાખાએ 8 દિવસથી ભેળસેળયુકત ખોરાકના વેંચાણ પર મહાઅભિયાન શરૂ કર્યુ છે. છેલ્લા બે દિવસમાં 87 પેઢી અને રેસ્ટોરન્ટમાંથી વધુ 1503 કિલો વાસી ફૂડ પકડીને તેનો નાશ કર્યો છે. માધાપરના ઉદ્યોગ એરીયામાં શ્રીનાથજી ફૂડ નામના જથ્થાબંધ વેપારીને ત્યાંથી 800 કિલો પેકડ વાસી લોટ મળી આવતા અહીંથી મોટા પ્રમાણમાં ખાણીપીણીના છુટક ધંધાર્થીઓ અલગ અલગ વાનગી માટે લોટ લઇ જતા હોવાનું ખુલ્યું છે. સીવીલ હોસ્પિટલની કેન્ટીનમાંથી પણ વાસી ફૂડ મળી આવ્યું હતું.

ફૂડ વિભાગ દ્વારા ખાદ્ય પદાર્થોમાં થતી ભેળસેળ અને ગંદકી સામે કડક કાર્યવાહી અર્થે સર્વેલન્સ ચેકિંગ દરમિયાન કુલ મળી 87 પેઢી તથા રેસ્ટોરંટની તપાસ કરતાં કુલ 1503 કિલો અખાદ્ય, વાસી જથ્થાનો નાશ કરી 25 પેઢીને સ્ટોરેજ, લાઇસન્સ તથા હાઈજેનિક કન્ડિશન બાબતે નોટિસ આપી રૂ.1,11,300ની પેનલ્ટી વસૂલવામાં આવી છે. જેમાં જામનગર રોડ, માધાપર ઉદ્યોગ એરીયામાં આવેલા શ્રીનાથજી ફૂડ પ્રોડક્ટસ પેઢીમાંથી પડતર પડેલ સિરિયલ પ્રોડક્ટનો કુલ 800 કિલો જથ્થાનો સ્થળ પર નાશ કરી 10 હજારનો વહીવટી ચાર્જ વસુલ કર્યો હતો.

રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

માધાપર ચોકડી નજીકના જય ખોડિયાર રેસ્ટોરન્ટમાંથી 25 કિલો, શ્રી બાલાજી રેસ્ટોરન્ટમાંથી 10 કિલો સીતારામ ફૂડ ઝોન માંથી પાંચ કિલો, ક્રિશ ફાસ્ટ ફૂડમાંથી 10 કિલો માલનો નાશ કરાયો હતો. કોઠારીયા, સ્વાતિ મેઇન રોડ પર આવેલ ફેમિલી ફેન્સી ઢોસામાંથી 15 કિલો, સૂર્યા ઢોસામાંથી 10 કિલો, સીતારામ રેસ્ટોરન્ટ/રામદેવ રાજસ્થાની દાલબાટી 10 કિલો, નાઇસ ફાસ્ટ ફૂડ 10 કિલો અને સિવિલ હોસ્પિટલ કેન્ટીન/એસ.પી.એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી પણ 10 કિલો માલનો નાશ કર્યો હતો.

પુનિત નગર 80 ફુટ રોડ પર આવેલ ખોડલધામ ફાસ્ટફૂડમાંથી 9 કિલો, જલિયાણ પાઉંભાજીમાંથી વાસી પાઉંભાજી, દ્વારકાધીશ ચાઈનીઝ પંજાબી પેઢીમાંથી વાસી મંચુરિયનનો 9 કિલો, બાપા સીતારામ નાસ્તા ગૃહ પેઢીમાંથી 5 કિલો, વી.એસ. ઢોસા પેઢીમાંથી 17 કિલો અખાદ્યચીજનો નાશ કરીને મવડી ઢોસા હાઉસ, પટેલ રેસ્ટોરન્ટ, પટેલ સુરતી ઢોસા, શ્રી રાધે પરાઠા, શ્રી હરિ પરાઠા પેઢીની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ
રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

મવડી ચોકડી, બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટોપ પાસે આવેલ શુભમ ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ પેઢીમાંથી 15 કિલો ચટણી તથા કાચા શાકભાજી, યુ.કે. ડાઈનિંગ હોલ કેટરર્સમાંથી 30 કિલો સડેલી ડુંગળી, કેળાં તથા કાચા શાકભાજી, સ્વામીનારાયણ પેટ પૂજા પેઢી, શિવ રેસ્ટોરન્ટ કેટરર્સ પેઢી, ગણેશ રેસ્ટોરન્ટ અને સુરતી મૈસૂર કાફે પેઢીને નોટિસ આપવામાં આવી છે.

રાજકોટ શહેરના બસસ્ટેન્ડ પાછળ આવેલ ઠાકોરજી રેસ્ટોરન્ટ પેઢીમાંથી 15 કિલો અખાદ્ય લોટ, શાકભાજી, મસાલા, શ્રી ચાઇનીઝ પંજાબીમાંથી 11 કિલો સોસ, ચાઇનીઝ, પંજાબીની ગ્રેવી, મંચુરિયન, સુનિલ રેસ્ટોરન્ટમાંથી 4 કિલો અખાદ્ય શાકભાજી, ચટણી, શ્યામ છોલે-ભટુરેમાંથી અખાદ્ય તેલ 3 કિલો, રાજ ઘૂઘરામાંથી 2 લિટર અખાદ્ય ચટણીનો નાશ કર્યો. ર્માં શકિત ગાંઠીયા, નકળંક નાસ્તા, શ્રીરામ લસ્સી, જય જલારામ પૌવા, જય અંબે માતાજી દાળ પકવાન, હિના ફેમીલી રેસ્ટોરન્ટ, મહાદેવ દાળ પકવાન, જલારામ ગાંઠીયા, જય અંબે અલ્પાહાર, માધવ ડાઇનીંગ હોલ, જય દ્વારકાધીશ ડાઇનીંગ હોલમાં પણ નોટીસ અને દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ
રાજકોટમાં ફૂડ વિભાગની તવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

કાલાવડ રોડ પર કોટેચા ચોકથી હનુમાન મઢી, રૈયા રોડ પર આવેલ શ્રી હરી નમકીન, આર બી કોર્પોરેશન, જે.કે. થાળ, તિરુપતિ મદ્રાસકાફે, જય ભવાની છોલેકુલચે, હુસેનભાઇ આમલેટવાળા, રઘુવંશી ફાસ્ટ ફૂડ, ગનીભાઇ મદ્રાસ કાફે, સાંઈ દાબેલી, ધર્મનંદન લાઈવ પફ, દેવ ફાસ્ટ ફૂડમાં તપાસ કરાઇ હતી.

આત્મીય કોલેજ સામે આવેલ શ્રી રામ દાળપકવાન, પીઝા પીલ, ભગવતી નાસ્તા સેન્ટર, શ્રીનાથજી ફાસ્ટ ફૂડને નોટીસ અપાઇ હતી. સંત કબીર રોડના રવેચી હોટલમાંથી 6 કિલો, મહાવીર પાઉંભાજીમાંથી 15 કિલો પાઉં, સલાડ, શ્રી રેસ્ટોરન્ટમાંથી 15 કિલો પાઉં, લોટ, શાકભાજી, વિન્ટેજ ઢોસામાંથી પાંચ કિલો, જીજે-5 ઢોસા, શિવમ ફાસ્ટ ફૂડમાંથી આજીના મોટાનો નાશ કરી દંડ અને નોટીસની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આમ પૂર્વ ઝોનના ખુણાથી પશ્ચિમ ઝોનના ખુણા સુધી આ ડ્રાઇવ કરવામાં આવી હતી.

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