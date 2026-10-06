રાજકોટમાં PM મોદીના 25 વર્ષના નેતૃત્વની અનોખી ઉજવણી, 1500 વિદ્યાર્થીઓએ રચી ભારતના નકશાની 40 હજાર ફૂટની માનવ સાંકળ
રાજકોટ શહેર ભાજપ દ્વારા સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના 25 વર્ષની થીમ પર રેસકોર્સ ખાતે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 6, 2026 at 4:45 PM IST
રાજકોટ: શહેર ભાજપ દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં 25 વર્ષની સેવા, સુશાસન અને સમર્પણની સફરની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શહેરના રેસકોર્સ ખાતે 40 હજાર ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં ભારતના નકશાની વિશાળ માનવ સાંકળ રચવામાં આવી હતી, જેને નિહાળવા લોકોના ટોળા ઉમટ્યા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ રાજકોટ શહેર ભાજપ દ્વારા "સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના 25 વર્ષ"ની થીમ પર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ ખાતે 330 બાય 300 ફૂટ એટલે કે લગભગ 40 હજાર ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં ભારતના નકશા આકારની માનવ સાંકળ રચવામાં આવી હતી.
"આજે રાજકોટ શહેર ભાજપ દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીના સેવા, સુશાસનના 25 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે આ ભવ્ય માનવ સાંકળનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 1500 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભારતનો નકશો બનાવીને વડાપ્રધાન પ્રત્યે પોતાનું સન્માન વ્યક્ત કર્યું છે. આ સાથે પ્રાકૃતિક રંગોળી પણ સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરે છે." - નેહલ શુક્લા - મેયર, રાજકોટ
આ માનવ સાંકળમાં શહેરની વિવિધ શાળા-કોલેજના 1500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ ત્રિરંગાના વસ્ત્રોમાં સજ્જ થઈને ભારતનો નકશો બનાવ્યો હતો. ઉપરથી ડ્રોન કેમેરાથી લેવામાં આવેલા દ્રશ્યોમાં આ નકશો અત્યંત ભવ્ય અને આકર્ષક લાગી રહ્યો હતો.
80 ફૂટની પ્રાકૃતિક રંગોળી બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
માનવ સાંકળની સાથે જ રેસકોર્સ ખાતે 80 ફૂટના વિશાળ સર્કલમાં એક અનોખી પ્રાકૃતિક રંગોળી પણ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આ રંગોળીની સૌથી મોટી વિશેષતા એ હતી કે તેમાં કેમિકલ કલરનો ઉપયોગ ન કરતા અનાજ, કઠોળ, બાંધણી અને સાડીઓનો ઉપયોગ કરીને સૌરાષ્ટ્રની કલા અને સંસ્કૃતિને દર્શાવવામાં આવી હતી. આ રંગોળીમાં ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, વિકાસ અને સૌરાષ્ટ્રની પરંપરાને સુંદર રીતે રજૂ કરવામાં આવી હતી.
આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત સરકારના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી રિવાબા જાડેજા, રાજકોટના મેયર ડો. નેહલ શુક્લા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ, ધારાસભ્યો અને કોર્પોરેટરો સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ વિદ્યાર્થીઓના આ પ્રયાસને બિરદાવ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીના 25 વર્ષનું નેતૃત્વ એ દેશના વિકાસની અવિરત યાત્રા છે. રાજકોટની જનતાએ હંમેશા વડાપ્રધાન મોદીને અપાર પ્રેમ આપ્યો છે અને આજની માનવ સાંકળ એ જ પ્રેમ અને સમર્પણનું પ્રતીક છે.
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