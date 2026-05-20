રાજકોટ: જંગલેશ્વરમાં 14 વર્ષીય તરુણી પર સામૂહિક દુષ્કર્મ મામલે આઠ આરોપીઓ સામે કેસ

ભક્તિનગર પોલીસે સગીર સહિત આઠ આરોપીઓ સામે પોક્સો એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ચાર આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 7:26 PM IST

રાજકોટ: જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતી ૧૪ વર્ષની નાબાળિકા તરુણી પર વારંવાર સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટનાએ શહેરમાં ભારે ખળભળાટ મચાવ્યો છે. ભક્તિનગર પોલીસે સગીર સહિત આઠ આરોપીઓ સામે પોક્સો એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ચાર આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે.

તરુણીએ નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, તેની સગીર સહેલીએ જ તેને પ્રથમ વખત આરોપી દેવીલ ઉર્ફે સાહીલ (રહે. કોઠારીયા સોલવંટ) સાથે પરિચય કરાવ્યો હતો. આ પરિચય બાદ આરોપીઓએ તરુણીને વારંવાર લલચાવી, ધમકાવી અને બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

ઘટનાનો ક્રમ:

ફરિયાદ મુજબ, તા. ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૬ના રોજ સાહીલ ઉર્ફે ઝેરીએ હોન્ડા કારમાં બેસાડીને તરુણીને જંગલેશ્વર શેરી નં. ૩૪માં પોતાના ઘરે લઈ ગયો હતો. ત્યાં દેવીલ ઉર્ફે સાહીલે છરીની ધમકી આપીને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. બીજા દિવસે બપોર સુધી તેને ઘરમાં રોકી રાખવામાં આવી હતી. ડરથી તરુણીએ એસિડ પીવાની પણ કોશિશ કરી હતી.

ત્યારબાદ તા. ૦૬ મે ૨૦૨૬ના રોજ સાંજે તેની સહેલીએ મિહીર કુંગશીયા (આહિર) અને સમીર ગામેતી સાથે મુલાકાત કરાવી. મિહીરે તેને એક્ટિવા પર બેસાડીને રિંગ રોડ જવાનું કહ્યું અને એસ.કે. હોટેલ પાસે લઈ જઈ "હું પોલીસવાળો છું" કહીને ઉપરના માળે લઈ ગયો અને દુષ્કર્મ આચર્યું. આ ઘટના વારંવાર બનાવવામાં આવી હતી.

તા. ૧૬ મે ૨૦૨૬ના રોજ પાડોશી રજાક ઠેબાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા ફ્રેન્ડશિપનું નામ આપીને તરુણીને એસ.કે. હોટેલમાં લઈ જઈ બળજબરીથી શારીરિક સંબંધ સ્થાપિત કર્યા હતા.

સૌથી ગંભીર ઘટના તા. ૧૭ મે ૨૦૨૬ના રોજ બની, જ્યારે રજાક ઠેબાએ સફેદ સ્વીફ્ટ કાર લઈને આવ્યો અને તરુણીને બેસાડી. કારમાં આસીફ સલીમભાઈ સવાણી અને ધવલ (રામેશ્વર મંદિર પાસે) હાજર હતા. ધવલના ઘર પાસે કાર લઈ જઈ ત્રણેયે છરીની ધમકી આપીને વારાફરતી સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

તરુણીએ આખી વાત પરિવારને જણાવતાં પરિવારે હિંમત આપીને ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

પોલીસ તપાસ:

ભક્તિનગર પોલીસ મથકના પીઆઈ જે.ડી. પરમાર, પીએસઆઈ જે.જે. ગોહિલ અને એએસઆઈ નિલેશભાઈ મકવાણા સહિતના સ્ટાફે ત્વરિત તપાસ હાથ ધરીને આરોપીઓ દેવીલ ઉર્ફે સાહિલ, મહીર કુંગશીયા, ધવલ અને સાહીલ ઉર્ફે ઝેરીને ઝડપી લીધા છે. બાકીના આરોપીઓની શોધમાં પોલીસે છાપેમારી શરૂ કરી છે.

આ ઘટનાએ શહેરમાં સુરક્ષા અને નાબાળિકાઓના રક્ષણ અંગે ફરી ચર્ચા જગાવી છે. પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

