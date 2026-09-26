રાજકોટમાં Blinkitના સ્ટોરેજમાંથી 596 કિલો સડેલા શાકભાજી-ફળ, અખાદ્ય ગ્રોસરી આઈટમ્સ પકડાયા
ગ્રાહક દ્વારા આરોગ્ય વિભાગને કરાયેલી ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી, મનપાએ Blinkit ને 10,000 નો દંડ: લાયસન્સ પણ રદ થઈ શકે
Published : September 26, 2026 at 4:51 PM IST
રાજકોટ: જો તમે પણ રાજકોટમાં ઘરેબેઠા ઓનલાઈન શાકભાજી અને ફળો મંગાવવાની આદત ધરાવો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે ચેતવણી સમાન છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે ઓનલાઈન ગ્રોસરી ડિલિવરી કરતી જાણીતી કંપની Blinkitના સ્ટોરેજમાંથી મોટા પ્રમાણમાં સડી ગયેલા શાકભાજી અને ફળોનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે. આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક આ જથ્થાનો નાશ કરીને કંપનીને રૂ. 10,000 નો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
રાજકોટ મનપાના આરોગ્ય વિભાગને છેલ્લા ઘણા સમયથી ફરિયાદો મળી રહી હતી કે ઓનલાઈન ડિલિવરી કરતી કંપનીઓ દ્વારા વાસી અને સડી ગયેલા શાકભાજીની ડિલિવરી કરવામાં આવે છે. આ ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લઈને આરોગ્ય અધિકારી ડો. જયેશ વાકાણીની સૂચનાથી ફૂડ સેફ્ટી ટીમે શહેરમાં આવેલા ડાર્ક સ્ટોરની તપાસ હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન આરોગ્ય વિભાગની ટીમે Blinkit કંપનીના સ્ટોરેજ ગોડાઉનમાં અચાનક ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. ચેકિંગ દરમિયાન ટીમ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. સ્ટોરેજમાં રાખવામાં આવેલા શાકભાજી અને ફળો મોટા પ્રમાણમાં સડી ગયેલા અને ખાવા લાયક ન હતા. કેટલાક શાકભાજીમાં તો ફૂગ પણ લાગેલી જોવા મળી હતી.
596 કિલો જથ્થાનો સ્થળ પર જ નાશ
આરોગ્ય વિભાગે તપાસ દરમિયાન કુલ 596 કિલોગ્રામ જેટલો શાકભાજી અને ફળોનો જથ્થો જે સડી ગયેલો હતો અને માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હતો તેને જપ્ત કર્યો હતો. આ જથ્થામાં બટાકા, ટામેટા, ડુંગળી, ભીંડા સહિતના રોજિંદા શાકભાજી અને સફરજન, કેળા સહિતના ફળોનો સમાવેશ થાય છે. નિયમ મુજબ આરોગ્ય વિભાગે આ તમામ 596 કિલો જથ્થાનો સ્થળ પર જ નાશ કર્યો હતો. જેથી તે ફરીથી લોકો સુધી પહોંચે નહીં અને કોઈના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા ન થાય.
Blinkit ને 10,000 નો દંડ: લાયસન્સ પણ રદ થઈ શકે
આરોગ્ય વિભાગે માત્ર જથ્થાનો નાશ કરીને સંતોષ નથી માન્યો. વિભાગ દ્વારા Blinkit કંપનીને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ હેઠળ રૂ. 10,000 નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે અને નોટિસ પણ પાઠવવામાં આવી છે.
આરોગ્ય અધિકારી ડો. જયેશ વાકાણીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રથમ વખત કંપનીને ચેતવણી સ્વરૂપે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. જો ભવિષ્યમાં ફરી આવી બેદરકારી સામે આવશે તો તેમનું ફૂડ લાયસન્સ રદ કરવા સુધીની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા: ફૂગવાળા શાકભાજીથી શું નુકસાન?
સડેલા અને ફૂગવાળા શાકભાજી ખાવાથી ફૂડ પોઈઝનિંગ, ઉલટી-ઝાડા, પેટમાં દુખાવો જેવી અનેક બીમારીઓ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ચોમાસામાં આવા સડેલા શાકભાજીમાં બેક્ટેરિયા ઝડપથી વધે છે જે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. ઓનલાઈન કંપનીઓ ગ્રાહકોને ફ્રેશ શાકભાજી આપવાનો દાવો કરે છે પરંતુ સ્ટોરેજમાં યોગ્ય તાપમાન અને સાફ-સફાઈના અભાવે શાકભાજી સડી જતા હોય છે અને તે જ ગ્રાહકોને પધરાવી દેવામાં આવતા હોય છે.
મનપાની કાર્યવાહી યથાવત રહેશે
રાજકોટ મનપાના આરોગ્ય વિભાગે જણાવ્યું છે કે, આગામી દિવસોમાં પણ શહેરમાં ચાલતા અન્ય ઓનલાઈન ગ્રોસરી સ્ટોર જેવા કે Zepto, Swiggy Instamart, Big Basket જેવા ડાર્ક સ્ટોર પર પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવશે. જો કોઈ પણ જગ્યાએથી આવી બેદરકારી સામે આવશે તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નાગરિકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો તમને પણ ઓનલાઈન શાકભાજી કે ફળ સડેલું આવે તો તાત્કાલિક રાજકોટ મનપાના આરોગ્ય વિભાગમાં ફરિયાદ નોંધાવો.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય અધિકારી ડો. જયેશ વાકાણીએ જણાવ્યું કે, હાલ કંપનીને ચેતવણી સ્વરૂપે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. જો ભવિષ્યમાં ફરી આવી બેદરકારી સામે આવશે તો તેમનું ફૂડ લાયસન્સ રદ કરવા સુધીની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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