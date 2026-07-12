'કમાલની કાર', રાજકોટના આ વ્યક્તિએ બનાવી સૌર ઉર્જાથી ચાલતી માઈક્રો કાર
એક વર્ષના અંતે અને બે લાખ રૂપિયાના ખર્ચે રાજકોટના પરેશભાઈ ચનિયારાએ એવી કાર બનાવી છે જે સંપૂર્ણ સૌર ઉર્જાથી ચાલે છે.
Published : July 12, 2026 at 2:48 PM IST
રાજકોટ: ટ્રાફિકની સમસ્યાથી કંટાળીને રાજકોટના પરેશભાઈ ચનિયારા નામના એક કારીગરે પોતાની આગવી સુઝ સમજ અને આવડતથી એક સોલર કાર તૈયાર કરી છે.
આ કોમ્પેક્ટ અને બેટરીથી ચાલતી કાર તેમણે જાતે ડિઝાઇન કરી છે. એક વર્ષ સુધી સંશોધન અને જરૂરી સામગ્રી એકત્ર કર્યા બાદ તેમની આ અનોખી માઇક્રો કાર આખરે રાજકોટના રસ્તા પર દોડવા લાગી છે.
કારની ખાસીયત
રાજકોટના મેટોડામાં ફેક્ટરી ધરાવતા પરેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ આ કાર પ્રતિ કલાક 35 કિલોમીટરની મહત્તમ સ્પીડથી દોડી શકે છે. એક વખત સંપૂર્ણ ચાર્જ કર્યા બાદ તે લગભગ 90 કિલોમીટર સુધીનું અંતર કાપી શકે છે. અંદાજે 2 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલી આ કારને સૌર ઊર્જા અથવા સામાન્ય ઘરેલુ વીજળીના સોકેટ દ્વારા પણ ચાર્જ કરી શકાય છે.
શહેરના ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યાથી ત્રસ્ત પરેશભાઈએ એક વિચાર આવ્યો અને એક એવી કાર બનાવી દીધી જેને ન જોઈએ પેટ્રોલ કે ન જોઈએ ડીઝલ, જોઈએ તો સૂરજ. આ અનોખી માઇક્રો કાર રાજકોટની સાંકડી ગલીઓમાં પણ આસાનીથી નીકળી જાય.
આ કારના પરફોર્મન્સની વાત કરીએ તો આ નાનકડી કારનું જોર પણ મોટું છે. પ્રતિ કલાક 35 કિલોમીટરની મહત્તમ સ્પીડ ધરાવે છે, જે શહેરની અંદર આવવા-જવા માટે પૂરતી અને એક વખત ફૂલ ચાર્જ કરો એટલે લગભગ 90 કિલોમીટરનું અંતર કાપી શકે છે. પરેશભાઈ કહે છે, "દિવસે કાર પાર્ક કરો તો સૂરજ પોતે જ તેને ચાર્જ કરે. અને રાત્રે ઘરના સામાન્ય 15 એમ્પિયરના સોકેટમાં પણ ચાર્જ થઈ જાય."
સૌથી મોટો ફાયદો
પરેશભાઈએ અંદાજે 2 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આ કાર તૈયાર કરી છે. આ કારનું મહિનાનું મેઈન્ટેનન્સ લગભગ ઝીરો આવે છે, જ્યારે ચાર્જિંગનો ખર્ચ પણ 15-20 રૂપિયાથી વધુ નથી આવતો. હાલ પરેશભાઈની આ કાર RTO ની પરવાનગી વગર ખાનગી વિસ્તારમાં જ ચાલે છે. પણ તેમની માંગ છે કે સરકાર આવી સ્વદેશી ઈનોવેશન માટે એક અલગ પોલિસી બનાવે.
ભવિષ્યમાં આ કાર કરતા પણ વધુ લેટેસ્ટ મોડેલ અને સંપૂર્ણ સોલારથી સંચાલિત કાર બનાવવાની યોજના છે. જે ઓછા વજનની અને સિંગલ સીટની હશે, જેમાં ફાસ્ટ ચાર્જિંગ થાય અને માત્ર સોલારથી જ ચાલે. - પરેશભાઈ ચનિયારા, કારીગર અને કાર બનાવનાર