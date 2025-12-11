6 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ કરનાર નરાધમ પર પોલીસનું ફાયરીંગ, બંને પગમાં વાગી ગોળી
6 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ કરનાર આરોપીને સાથે રાખીને પોલીસ તપાસ કરી રહી તે દરમિયાન તેણે પોલીસ પર હુમલો કર્યો અને ભાગવાનો પ્રયસ કર્યો હતો.
Published : December 11, 2025 at 7:45 AM IST
રાજકોટ: આટકોટ નજીક કાનપર ગામની સીમમાં ખેતમજૂરની વાડીમાં રમતી 6 વર્ષની માસૂમ બાળકીને નજીકની ઝાડીમાં ખેંચી જઈ ત્રણ સંતાનના પિતા એવા નરાધમે પીંખી નાખી હતી. પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં નરાધમને ઝડપી પાડ્યો હતો.
આરોપીને જ્યારે કોર્ટમાં રજૂ કરવા માટે લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન તેને પોલીસ પર હુમલો કરીને ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ હુમલાને પગલે પોલીસે પોતાના સ્વ બચાવમાં બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરીને આરોપીને રોક્યો, જેમાં તેના બંને પગમાં ગોળી વાગી હતી.
આરોપી 15 ડિસેમ્બર સુધી પોલીસ રિમાન્ડ પર
ઉલ્લેખનીય છે કે, આરોપી રામસિંગ તેરસિંગ ડડવેજર વાળાને ગઈકાલે 10 ડિસેમ્બરના રોજ નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને 15 ડિસેમ્બર 2025ના સાંજના 5 વાગ્યા સુધીના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ દરમિયાન આરોપીએ ગુનામાં વપરાયેલ લોખંડનો સળિયો પોતાના ખેતરમાં ફેંકી દીધો હોવાનું જણાવ્યું. પોલીસ પાર્ટીએ સરકારી પંચો સાથે આરોપીને કાનપુર ગામની સીમમાં તેના વાડીએ લઈ જઈને મુદ્દામાલ કબજે કર્યો.
આરોપીના બંને પગમાં વાગી ગોળી
ત્યારબાદ આરોપીને તેના રહેઠાણ પર લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે તેણે અચાનક લોખંડના ધારદાર હથિયારથી પોલીસ પાર્ટી પર હુમલો કરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ હુમલામાં LCBના કર્મચારી ધર્મેશભાઈ બાવળીયાને ડાબા હાથના બાવડાના ભાગે ગંભીર ઇજા થઈ. આરોપી અંધારાનો લાભ લઈને નાસી જાય અને વધુ ગંભીર બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ અધિકારીએ સમયસૂચકતા દાખવીને સ્વ-બચાવમાં 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં આરોપીના બંને પગમાં ગોળી વાગી અને તે ઘાયલ થયો.
પોલીસે સ્વ-બચાવમાં કર્યુ ફાયરિંગ
આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, “આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં હતો અને તેના હાથમાં હથિયાર હતું. તેને રોકવા અને સ્વ-બચાવમાં ફાયરિંગ કરવું પડ્યું. તપાસ ચાલુ છે અને પુરાવા એકઠા કરવામાં આવી રહ્યા છે.” આ બનાવે આટકોટ વિસ્તારમાં ચર્ચા જગાવી છે.
6 વર્ષની માસુમને પીંખી નાખી
નોંધનીય છે કે, રાજકોટ જિલ્લાના આટકોટમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મના આરોપી રામસિંગ તેરસિંગ ડડવેજર વાળા પર પોલીસે સ્વ-બચાવમાં ફાયરિંગ કરવું પડ્યું. આરોપીએ તપાસ દરમિયાન પોલીસ પાર્ટી પર લોખંડના તીક્ષ્ણ હથિયારથી (ધારિયા) હુમલો કર્યો હતો, જેમાં LCBના કર્મચારીને ઇજા પહોંચી હતી.
નરાધમે હેવાનીયતની હદ વટાવી
રાજકોટ જિલ્લાના જસદણના આટકોટના કાનપરની સીમમાં વાડીમાં કામ કરતા દાહોદના દંપતીની 6 વર્ષની પુત્રી રમી રહી હતી. બાજુના ખેતરમાં કામ કરતા રામસિંગની નજર તેના પર પડી. તેણે બાળકીને પાણીની ટાંકી પાછળ લઈ જઈ પાશવી દુષ્કર્મ આચર્યું અને તેના ગુપ્તભાગમાં સળિયો ઘૂસાડી દીધો અને બાળકીને ગંભીર હાલતમાં છોડી નાસી ગયો. પરિવારએ શોધ કરતાં બાળકી લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવી. અને તેને તાત્કાલિક જનાના હોસ્પિટલ લઈ જતાં બનાવની ખબર પડી હતી.