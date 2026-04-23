રાજકોટ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ માટે તંત્ર સજ્જ; કલેકટર ડો. ઓમ પ્રકાશ દ્વારા પત્રકાર પરિષદમાં મહત્વની જાહેરાતો

આ ચૂંટણીમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને ગોંડલ નગરપાલિકાનો સમાવેશ થાય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 4:05 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લામાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈ વહીવટી તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. જિલ્લા કલેકટર ડો. ઓમ પ્રકાશ દ્વારા યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા, સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને મતદારોની સુવિધા અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ ચૂંટણીમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને ગોંડલ નગરપાલિકાનો સમાવેશ થાય છે.

ચૂંટણીનું માળખું અને ઉમેદવારો

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના 18 વોર્ડની 72 બેઠકો માટે કુલ 236 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. તેવી જ રીતે, જિલ્લા પંચાયતની 36 બેઠકો માટે 109 અને તાલુકા પંચાયતની 202 બેઠકો માટે 595 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ જામશે. ગોંડલ નગરપાલિકાની વાત કરીએ તો, ત્યાં કુલ 44 બેઠકોમાંથી 20 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે, જ્યારે બાકીની 24 બેઠકો પર 46 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડશે. નોંધનીય છે કે તાલુકા પંચાયતની પણ 4 બેઠકો (ગઢડા, દાળીયા, મેવાસા અને ભાદાજાળીયા) બિનહરીફ થઈ છે.

મતદારોના આંકડા અને મથકોની સ્થિતિ

રાજકોટ શહેરમાં અંદાજે 9.85 લાખથી વધુ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે, જ્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારો (જિલ્લા/તાલુકા પંચાયત)માં કુલ 9.56 લાખ જેટલા મતદારો નોંધાયા છે.

સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ વહીવટી તંત્ર દ્વારા ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી છે:

  • કુલ મતદાન મથકો: 2255
  • સંવેદનશીલ મથકો: 814
  • અતિ સંવેદનશીલ મથકો: 195

ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા માટે ક્લાસ-1 અને ક્લાસ-2 કક્ષાના નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

ગરમીને જોતા વિશેષ વ્યવસ્થા

વધતી જતી ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને કલેકટર દ્વારા મતદારો અને સ્ટાફ માટે ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તમામ મતદાન મથકો પર પીવાનું પાણી, છાંયડો, વીજળી, પ્રાથમિક સારવારની કીટ (ORS સહિત) અને ફર્નિચર જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. મતદારો વહેલી તકે મતદાન કરી શકે તે માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા સવારે 7:00 વાગ્યાથી શરૂ કરી દેવામાં આવશે.

ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને આચારસંહિતા

મતદારોની સુવિધા માટે 'ઓનલાઇન બૂથ લોકેટર' વેબસાઇટ અને QR કોડ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે, જેના દ્વારા મતદારો પોતાના બૂથની વિગતો સરળતાથી મેળવી શકશે. આચારસંહિતા ભંગ અંગે અત્યાર સુધીમાં મહાનગરપાલિકામાં 9 અને અન્ય વિસ્તારોમાં મળીને કુલ ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેનો રિપોર્ટ રાજ્ય ચૂંટણી પંચને સોંપવામાં આવ્યો છે.

કલેકટરની અપીલ: "ચૂંટણી તંત્ર સજ્જ છે અને EVM મશીનો સ્ટ્રોંગરૂમમાં સીલ કરી દેવાયા છે. અમે તમામ નાગરિકોને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ વધુમાં વધુ સંખ્યામાં મતદાન કરી લોકશાહીના પર્વમાં સહભાગી બને."

