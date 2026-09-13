રાજકોટમાં ફ્રૂટના વેપારી પાસેથી 5 કિલો ગાંજો ઝડપાયો, રૂ. 2.65 લાખનો મુદામાલ જપ્ત
રાજકોટમાં ફ્રૂટની આડમાં ગાંજાનું વેચાણ કરતા એક વેપારીને 5.241 કિલોગ્રામ ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડી પોલીસે કુલ રૂ. 2.65 લાખનો મુદામાલ કબજે કર્યો છે.
Published : September 13, 2026 at 9:54 AM IST
રાજકોટ: ગુજરાતમાં ડ્રગ્સના દુષણને ડામવા માટે રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં જ ખાસ એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ ની રચના કરી છે. રચના બાદ રાજકોટ શહેરમાં આ નવી ટીમે પહેલો જ કેસ કરીને મોટી સફળતા મેળવી છે. ફ્રૂટની આડમાં ગાંજાનું વેચાણ કરતા એક વેપારીને 5.241 કિલોગ્રામ ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડી પોલીસે કુલ રૂ. 2.65 લાખનો મુદામાલ કબજે કર્યો છે.
રાજકોટ શહેર એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગના PI બી.બી. જાડેજા તેમની ટીમ સાથે શહેરમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. આ દરમિયાન તેમને એક ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે નાના મવા રોડ પર અર્જુન પાર્ક આવાસ યોજના ક્વાર્ટરમાં, ગેઈટની અંદર આવેલ આંગણવાડીની સામે એક શખ્સ મોટા પ્રમાણમાં ગાંજાના જથ્થા સાથે ઉભો છે અને ગ્રાહકની રાહ જોઈ રહ્યો છે. બાતમી મળતા જ PI જાડેજાની ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચીને છટકું ગોઠવ્યું. શંકાસ્પદ હાલતમાં ઉભેલા શખ્સને અટકાવીને તેનું નામ પૂછતાં તેણે પોતાનું નામ કૌશર સલીમભાઈ મેતર જણાવ્યું હતું.
5.241 કિલો ગાંજો મળી આવ્યો
પોલીસે સ્થળ પર જ તેની તલાશી લેતા તેની પાસેથી એક થેલામાં લીલા વનસ્પતિ જેવો શંકાસ્પદ પદાર્થ મળી આવ્યો. તાત્કાલિક FSL ટીમને બોલાવી તેની તપાસ કરાવતા તે ગાંજો હોવાનું કન્ફર્મ થયું હતું. પોલીસે સ્થળ પરથી 5.241 કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો, જેની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 2.50 લાખ જેટલી છે, અને એક મોબાઈલ ફોન મળી કુલ રૂ. 2.65 લાખનો મુદામાલ કબજે કરી NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ફ્રૂટની આડમાં નશાનો કારોબાર?
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પકડાયેલો આરોપી કૌશર સલીમભાઈ મેતર મૂળ ફ્રૂટનો ધંધો કરે છે. તેણે પૂછપરછમાં એવું રટણ કર્યું છે કે તે તાજેતરમાં જ આ ગાંજાનો જથ્થો છૂટક વેચાણ કરવા માટે લાવ્યો હતો અને પહેલી જ વાર આ ધંધો કરતો હતો. જો કે પોલીસને તેની વાતમાં શંકા છે અને આ વિશે ઉંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.
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