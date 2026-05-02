રાજકોટના આજી ડેમમાં રીક્ષા ધોતી વખતે ડૂબતા સ્વજનને બચાવવા જતા પિતા-પુત્રો સહિત 4 ડૂબ્યા
રિક્ષા ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા ભરતભાઈ જાદવ પોતાના બે પુત્રો અને સાળીના પુત્ર સાથે આજી ડેમ સાઈટે આવેલા મોગલ માતાજીના મંદિરે દર્શન કરવા ગયા હતા.
Published : May 2, 2026 at 10:18 PM IST
રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્રની શાન ગણાતા રાજકોટના આજી ડેમ ખાતે આજે રવિવારની રજાના દિવસે એક એવી હૃદયદ્રાવક ઘટના ઘટી છે, જેણે સમગ્ર શહેરને હિબકે ચડાવ્યું છે. શહેરના ઘાંચીવાડ વિસ્તારમાં રહેતા અને રિક્ષા ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા ભરતભાઈ જાદવ પોતાના બે પુત્રો અને સાળીના પુત્ર સાથે આજી ડેમ સાઈટ પર આવેલા મોગલ માતાજીના મંદિરે દર્શન કરવા ગયા હતા. મંદિરે શિશ ઝુકાવ્યા બાદ પરિવાર ડેમના કિનારે રિક્ષા સાફ કરવા ઉભો રહ્યો હતો. જે ક્ષણ તેમના માટે કાળ બનીને આવી હતી. રિક્ષા ધોતી વખતે અચાનક એક સભ્યનો પગ લપસી જતાં તે ઊંડા પાણીમાં ડૂબવા લાગ્યો હતો. જેને બચાવવાની લ્હાયમાં પિતા અને અન્ય બે પુત્રો પણ એકપછી એક પાણીમાં ખાબક્યા હતા.
આ ગમખ્વાર અકસ્માતની જાણ થતાં જ રાજકોટ ફાયર બ્રિગેડની રેસ્ક્યુ ટીમ અને પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પાણીની ઊંડાઈ વધુ હોવાથી ફાયર ફાઇટરોએ બોટ અને લાઈફ જેકેટની મદદથી કલાકો સુધી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યુ હતું. ભારે જહેમત બાદ ટીમને ભરતભાઈ દવજીભાઈ જાદવ, તેમના 17 વર્ષીય પુત્ર ધવલ જાદવ અને તેમના સંબંધી (સાળીના પુત્ર) 15 વર્ષીય ધ્રુવ મકવાણાના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. એકસાથે ત્રણ-ત્રણ આશાસ્પદ જિંદગીઓ હોમાઈ જતાં સિવિલ હોસ્પિટલ અને ઘટનાસ્થળે પરિવારજનોના આક્રંદ અને કાળા કલ્પાંતથી પથ્થર દિલના માનવીની આખો પણ ભીની થઈ ગઈ હતી.
ડીસીપી ઝોન-1 હેતલ પટેલે આ ગંભીર દુર્ઘટના અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, જાદવ પરિવાર રવિવારની રજામાં માતાજીના દર્શન અર્થે અહીં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, એક વ્યક્તિને ડૂબતી બચાવવાના પ્રયાસમાં ચારેય સભ્યો પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા. હાલમાં ભરતભાઈના મોટા પુત્ર 20 વર્ષીય રોહિત ભરતભાઈ જાદવ હજુ પણ લાપતા છે, જેની શોધખોળ માટે પોલીસ અધિકારી એચ. એન. પટેલ અને ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે.
આ દુર્ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને ડેમના ઊંડા પાણીમાં ન ઉતરવા અને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. હસીખુશીથી રજા ગાળવા અને દર્શન કરવા નીકળેલો પરિવાર આ રીતે વેરવિખેર થઈ જતાં ઘાંચીવાડ વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પોલીસ દ્વારા મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. લાપતા રોહિતની શોધખોળ માટે ગોતાખોરોની મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: