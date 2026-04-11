રાજકોટ AIIMS વિધાર્થી મોત કેસ: 5 મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓ હાઈકોર્ટમાં, FIR રદ કરવાની માંગ સાથે અરજી કરી
Published : April 11, 2026 at 7:31 AM IST
અમદાવાદ: રાજકોટની AIIMSમાં વિદ્યાર્થીના જીવન ટૂંકાવવાના કેસે હવે કાનૂની વળાંક લીધો છે. પાંચ મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસ માટે દુષ્પ્રેરણના ગુનાને રદ કરવા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે.
આ મામલે હાઈકોર્ટે પ્રાથમિક સુનાવણી બાદ રાજ્ય સરકારને નોટિસ પાઠવી જવાબ માંગ્યો છે. સાથે જ ફરિયાદી પક્ષ એટલે કે મૃતક વિદ્યાર્થીના પિતાને પણ નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. આ કેસની આગામી સુનાવણી 22 જૂનના રોજ રાખવામાં આવી છે.
ગયા મહિને રાજકોટ AIIMSના અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થી રતન કુમાર મેઘવાલે 14 માર્ચે જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. આ ઘટનાએ કેમ્પસમાં હલચલ મચાવી હતી. જીવન ટૂંકાવતા પહેલા મેઘવાલે ત્રણ નોટ લખી હતી, જેમાંથી બે સોશિયલ મીડિયા મારફતે ફેકલ્ટી સભ્યોને મોકલવામાં આવી હતી, જ્યારે ત્રીજી નોટ તેના મૃતદેહ નજીકથી મળી આવી હતી.
આ કેસમાં પ્રણવ પાલીવાલ, અસ્મિત શર્મા, આયુષ યાદવ, નિર્વિઘ્નમ નૂર અને યુવરાજ ચૌધરી નામના પાંચ MBBS વિદ્યાર્થીઓ સામે BNS અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. પોલીસ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
અરજદાર પક્ષના વકીલ મિતેશ અમીને કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે મૃતક વિદ્યાર્થી છેલ્લા એક મહિનાથી આ પાંચેય વિદ્યાર્થીઓ સાથે કોઈ સંપર્કમાં નહોતો. વધુમાં, મેઘવાલ સ્કિઝોફ્રેનિયા જેવી માનસિક બીમારીથી પીડાતો હતો અને તેની એક નોટમાં અન્ય વ્યક્તિનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
અરજદારના વકીલ મિતેશ અમીને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપી વિદ્યાર્થીઓ સામે નોંધાયેલી FIR તથ્યો પર આધારિત નથી. મૃતક અને આરોપીઓ વચ્ચે લાંબા સમયથી કોઈ સંપર્ક નહોતો જે આત્મહત્યા માટે સીધી રીતે જવાબદાર ઠરાવવું યોગ્ય નથી. તેથી FIR રદ કરવી ન્યાયસંગત છે.
બીજી તરફ, રાજ્ય સરકારે આ અરજીનો વિરોધ કર્યો છે. સરકાર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી છે કે પ્રથમ નોટમાં મૃતકે સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જીવન ટૂંકાવતા પહેલા દિવસે આરોપી વિદ્યાર્થીઓએ તેને માર માર્યો હતો, જે ગંભીર બાબત છે અને તપાસ જરૂરી છે.
હવે આ કેસમાં હાઈકોર્ટ શું નિર્ણય આપે છે તે મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે, કારણ કે આ મામલો માત્ર કાનૂની જ નહીં પરંતુ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વિદ્યાર્થી દબાણ અને માનસિક સ્વાસ્થ્યના મુદ્દાઓને પણ ઉજાગર કરે છે.
