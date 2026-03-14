રાજકોટ AIIMSના ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરનો આપઘાતથી ખળભળાટ, દોઢ મહિના પહેલા પણ કર્યો હતો આપઘાતનો પ્રયાસ
રાજકોટ AIIMSમાં અભ્યાસ કરતા અને ઈન્ટર્ન ડૉક્ટર તરીકે કાર્યરત રતનકુમાર મેઘવાલ નામના 26 વર્ષના યુવકે વહેલી સવારે આપઘાત કરી લીધો હતો.
Published : March 14, 2026 at 4:48 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં AIIMS હોસ્પિટલમાં અભ્યાસ કરતા ઈન્ટર્ન ડૉક્ટરે આપઘાત કરી લેતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. મૂળ રાજસ્થાનનો વતની ઈન્ટર્ન ડૉક્ટરે અગાઉ પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે તે સમયે ગામલોકોએ તેને બચાવી લીધો હતો. ત્યારે ઈન્ટર્ન ડૉક્ટરના આપઘાતના પગલે પોલીસ દ્વારા આ પાછળનું કારણ જાણવા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસે આપેલી વિગતો મુજબ, રાજકોટ AIIMSમાં અભ્યાસ કરતા અને ઈન્ટર્ન ડૉક્ટર તરીકે કાર્યરત રતનકુમાર મેઘવાલ નામના 26 વર્ષના યુવકે વહેલી સવારે આપઘાત કરી લીધો હતો. હાલમાં મૃતક યુવકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાજકોટ સિવિલ ખાતે લાવવામાં આવ્યો છે. યુવકના રાજસ્થાન ખાતે રહેતા પરિવારજનોને પણ આ અંગે જાણ કરવામાં આવતા તેઓ રાજકોટ આવવા માટે નીકળી ગયા છે.
ઘટના અંગે રાજકોટના ACP બી.જે ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, AIIMSની અંતર ઈન્ટર્નશીપ ડૉક્ટર તરીકે રતનકુમાર મોહનલાલ મેઘવાલ, જે મૂળ રહેવાસી જેસલમેર રાજસ્થાનના છે. તેઓ અહીં AIIMS ખાતે ડૉક્ટરની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, દરમિયાન તે વ્યક્તિ અગાઉ પણ 27 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ગુમ થયાની ફરિયાદ થઈ હતી. પોલીસે તેને શોધીને વાલીને સોંપ્યો હતો. ત્યારબાદ વાલી તેને રાજસ્થાન ખાતે લઈ ગયા હતા અને તેને સમજાવ્યો હતો. પરંતુ આજરોજ વહેલી સવારે 5.30 વાગ્યાની આસપાસ કટ્રોલ રૂમ તરફથી ગાંધીગ્રામ પોલીસ ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે એક ગંઠેશ્વરથી પરા પીપળીયા ફાટક વચ્ચે એક મૃતદેહ મળી છે. જેને લઈને સ્થાનિક પોલીસે ત્યાં જઈ પંચનામું કરીને પોસ્ટમોર્ટમ કરાવીને વાલીને સંપર્ક કર્યો. સ્થળ પરથી તેનું લેપટોપ, મોબાઈલ અને બીજી મેડિકલની ફાઈલ, ID કાર્ડ વગેરે વસ્તુ મળ્યું છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, આપઘાત કરવા પાછળનું હાલમાં કોઈ કારણ જાણવા મળ્યું નથી. તેના પાસેથી એક સુસાઈડ નોટ મળી છે, જેમાં ગોળ ગોળ વસ્તુઓ લખેલી છે, તેમાંથી સ્પષ્ટ થતું નથી. અમુક રાજસ્થાની, મારવાડી ભાષા લખી છે જે તેના વાલી પાસેથી વંચાવીને સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ અને મેડિકલ સ્ટાફના નિવેદન પણ લેવામાં આવશે, અગાઉ આ ઘટના બનવા પાછળનું કારણ શું. તે વખતે પણ પોલીસે ટ્રેક કરીને રેલવે ટ્રેક નજીકથી પકડી લીધો હતો અને વાલી દ્વારા સમજાવીને તેને વતન મોકલી આપ્યો હતો.
