“પતિ ગુજરી ગયા છે, અઢળક સંપત્તિ છે, તારી સાથે લગ્ન કરવા છે” – આફ્રિકન યુવતીએ હિન્દીમાં વાત કરીને યુવકને ફસાવ્યો; સાયબર ફ્રોડમાં ત્રણ ઝડપાયા
આરોપીઓ ગ્રેટર નોઇડામાં બેસીને યુવતીના નામે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશન અને ચેટજીપીટીની મદદથી સ્થાનિક ભાષામાં વાત કરી યુવકને ફસાવતા હતા.
Published : August 6, 2026 at 6:50 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ સાયબર ક્રાઇમને મોટી સફળતા મળી છે. જસદણના એક યુવક સાથે જર્મન યુવતી સાથે લગ્ન કરવાના નામે થયેલા સાયબર ફ્રોડમાં ત્રણ આફ્રિકન આરોપીઓની રૂરલ સાયબર ક્રાઇમ ટીમે ધરપકડ કરી છે.
આરોપીઓ ગ્રેટર નોઇડામાં બેસીને યુવતીના નામે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશન અને ચેટજીપીટીની મદદથી સ્થાનિક ભાષામાં વાત કરી યુવકને ફસાવતા હતા. બાદમાં જર્મનીથી આવેલા પાર્સલ છોડાવવાના નામે તેમણે 6 લાખથી વધુ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા.
સાયબર ક્રાઇમ ટીમે સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, મોબાઇલ નંબર, વોટ્સએપ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન અને આઈપી લૉગ્સના આધારે પગેરું મેળવી ત્રણેય શખ્સોને દબોચી લીધા છે. ત્રણેયના પાસપોર્ટ જપ્ત કરીને તેમને પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા છે. હજુ મોટી સિન્ડિકેટ સામે આવવાની શક્યતા છે.
રાજકોટ રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાય અને રાજકોટ એસપી વિજયસિંહ ગુર્જર દ્વારા આપેલ માર્ગદર્શન અને સૂચના મુજબ જિલ્લામાં બનતા સાયબર ગુનાઓનો ટેકનિકલ પદ્ધતિથી ભેદ ઉકેલી આરોપીઓને સત્વરે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી.
સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન રાજકોટ ગ્રામ્યમાં નોંધાયેલી ફરિયાદમાં ફરિયાદી યુવકને મહિલા આરોપી જોસેફાઇન યા અંસાહ એન્જલે ખોટા “મેરી એમ. સેમ્યુઅલ” નામના ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા મિત્રતા કરી હતી. વોટ્સએપ પર અવારનવાર મેસેજ દ્વારા વાતચીત કરી ફરિયાદીને વિશ્વાસમાં લઈ જર્મનીથી ગિફ્ટ પાર્સલ મોકલ્યાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ સહઆરોપીઓ તથા મહિલા આરોપીએ મળીને ફરિયાદીને અજાણ્યા મોબાઇલ નંબર ઉપરથી ફોન કરી દિલ્હી એરપોર્ટના કર્મચારી બનીને કહ્યું કે જર્મનીથી તેમનું પાર્સલ આવેલ છે.
આ પાર્સલમાં 30 હજાર યુરો, સોનાની ચેઇન, આઈફોન મોબાઇલ તથા ઘડિયાળ વગેરે હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. પાર્સલ છોડાવવા માટે વિવિધ ચાર્જ પેટે ફરિયાદી પાસેથી અલગ-અલગ દિવસે અને સમયે ઓનલાઇન કુલ રૂ. 6,31,900 લેવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં ફરિયાદીને કોઈ ગિફ્ટ ન મળતાં તેમણે દિલ્હીના પાર્સલ વિભાગનો સંપર્ક કરી તપાસ કરાવતાં તેમના નામે કોઈ પાર્સલ આવેલ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું અને ઓનલાઇન છેતરપિંડી થયાનું સ્પષ્ટ થયું.
આ અંગે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈટી એક્ટ સહિત અલગ-અલગ કલમ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. તાત્કાલિક તપાસ કરી ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓને પકડવાની સૂચના મળતાં સાયબર ક્રાઇમ પીઆઈ આર.જે. ગોધમ અને ટીમે તપાસ આદરી હતી. તપાસ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, મોબાઇલ નંબર, વોટ્સએપ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, આઈપી લૉગ્સ તથા અન્ય ડિજિટલ પુરાવાઓનું ટેકનિકલ વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
તપાસમાં આરોપીઓ ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઇડા ખાતે રહેતા હોવાનું જાણવા મળતાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ ટીમે દિલ્હી ખાતે તપાસમાં હોય તે ટીમને જરૂરી સૂચના આપી હતી.
આ ટીમે ટેકનિકલ મદદ તથા સ્થાનિક પોલીસના સહયોગથી એક મહિલા સહિત કુલ ત્રણ વિદેશી આરોપીઓને ગ્રેટર નોઇડાથી પકડી પાડ્યા છે. આરોપીઓમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની જોસેફાઇન યા અંસાહ એન્જલ (મૂળ ઘાના), મંગેગેલી ઇમાની ડેનિશ (મૂળ તાંઝાનિયા) અને ફિલિપ બટીસ્ટા જોસેફ વેલેન્ટાઈ (મૂળ દક્ષિણ સુદાન)નો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી પાસપોર્ટ, મોબાઇલ સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરી ગુનામાં સંડોવાયેલા કુલ 15 બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કર્યા છે.
એસપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે પકડાયેલા શખ્સોમાંથી આફ્રિકન યુવતી ભોગ બનનાર યુવક સાથે ટ્રાન્સલેશન અને ગૂગલ ચેટજીપીટી મારફતે સ્થાનિક ભાષામાં વાત કરી સાયબર ફ્રોડ આચરતી હતી, જ્યારે અન્ય બંને શખ્સો એટીએમ મારફતે રૂપિયા ઉપાડી લેતા હતા. હાલ કુલ રૂ. 78 હજાર ફ્રીઝ કરી વધુ તપાસ અર્થે આરોપીઓના પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મેળવી તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
જર્મન યુવતીના નામે વાત થયા બાદ યુવકને દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફરજ બજાવતી યુવતીનો ફોન આવ્યો હતો. યુવતીએ એરપોર્ટ પર કિંમતી પાર્સલ આવ્યું હોવાનું કહી રૂપિયા પડાવ્યા હતા. ફોન કરનાર યુવતી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગ સાથે જોડાયેલી હોવાની આશંકાના આધારે તેની તપાસ પણ હાથ ધરાઈ છે. આ યુવતી મૂળભૂત રીતે હિન્દી ભાષા બરાબર બોલી શકતી નહોતી. તે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશન સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ભાષામાંથી હિન્દીમાં રૂપાંતરિત થયેલા શબ્દો વાંચીને વાત કરતી હતી અને તૂટક-તૂટક વાતચીત કરતી હતી.
સાયબર ફ્રોડના ગુનામાં પકડાયેલા ત્રણ આફ્રિકન શખ્સોની તપાસમાં મોટા ઘટસ્ફોટ સામે આવવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. એસપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે હજુ આ ગુનામાં અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટ ભાડેથી મેળવનાર મુખ્ય સૂત્રધાર તેમજ અલગ-અલગ એટીએમ મારફતે રૂપિયા ઉપાડવામાં અન્ય શખ્સોની હોવાની આશંકા છે. આ આરોપીઓને પકડવા માટે સાયબર ક્રાઇમ ટીમે તપાસનો ધમધમાટ યથાવત રાખ્યો છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વિદેશથી આવીને ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા અને ભારતમાં ગુનાઓ આચરતા આફ્રિકન સહિતના દેશોના શખ્સોને રિપોર્ટ ન થવું પડે તે માટે આવા ગુનાઓમાં પણ સામેલ થતા હોય છે. કારણ કે જ્યાં સુધી કોર્ટમાં તેઓએ આચરેલા ગુનામાં ચુકાદો ન આવે ત્યાં સુધી તેઓને રિપોર્ટ કરી શકાતા નથી.