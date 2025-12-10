ETV Bharat / state

આટકોટમાં બની નિર્ભયા કેસ જેવી ઘટના, બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયો ઘુસાડનાર નરાધમની ધરપકડ

આગળની કાર્યવાહી માટે પોલીસ આરોપીને કોર્ટમાં રજુ કરી રિમાન્ડની માંગ કરશે.

બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયો ઘુસાડનાર નરાધમની ધરપકડ
બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયો ઘુસાડનાર નરાધમની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read
રાજકોટ : આટકોટ નજીક કાનપર ગામની સીમમાં દિલ્હીના નિર્ભયાકાંડ જેવી જ અત્યંત ક્રૂર અને જઘન્ય ઘટના સામે આવી છે. ખેતમજૂરની વાડીમાં રમતી 6 વર્ષની માસૂમ બાળકીને નજીકની ઝાડીમાં ખેંચી જઈ ત્રણ સંતાનના પિતા એવા નરાધમે પીંખી નાખી હતી.

પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં નરાધામને દબોચી લીધો હતો. પ્રાથમિક તપાસ બાદ આરોપી સામે ગંભીર જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. આગળની કાર્યવાહી માટે પોલીસ આરોપીને કોર્ટમાં રજુ કરી રિમાન્ડની માંગ કરશે.

છ વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ

જસદણના આટકોટના કાનપરની સીમમાં વાડીમાં કામ કરતા દાહોદના દંપતીની 6 વર્ષની પુત્રી રમી રહી હતી. બાજુના ખેતરમાં કામ કરતા રામસિંગની નજર તેના પર પડી. તેણે બાળકીને પાણીની ટાંકી પાછળ લઈ જઈ પાશવી દુષ્કર્મ આચર્યું અને સળિયો ઘૂસાડ્યો. બાળકીને ગંભીર હાલતમાં છોડી નાસી ગયો. પરિવારએ શોધ કરતાં બાળકી લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવી. તાત્કાલિક જનાના હોસ્પિટલ લઈ જતાં બનાવની ખબર પડી હતી.

નરાધમની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

એસપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું...

"પીડિતા મૂળ દાહોદની રહીશ છે અને ભાગીયા તરીકે ખેતરમાં કામ કરે છે. કાનપુર ગામની સીમમાં આ ઘટના બની હતી. આરોપીને પકડવા માટે 10 ટીમ બનાવી હતી. 10 કિલોમીટર વિસ્તારમાં સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. ચાઇલ્ડ કાઉન્સેલર, મહિલા પોલીસ અને ડોક્ટરની હાજરીમાં બાળકીએ આરોપીને ઓળખી બતાવ્યો હતો."

નરાધમની ધરપકડ
નરાધમની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીએ પૂછપરછમાં જણાવ્યું કે તે નજીકના ખેતરમાં કામ કરે છે અને પીડિતાનાં મામા-મામી પણ તેની પાસેના ખેતરમાં કામ કરે છે. બપોરે 12 વાગ્યે બાળકો રમતા હતા, તેમાંથી આ બાળકી સૌથી મોટી હતી. તેણે બાળકીને ચોકલેટની લાલચ આપી પાણીની ટાંકી પાછળ લઈ ગયો હતો. દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ જતા તેણે સળિયો ઘૂસાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. બાળકીને ઈજા થઈ અને બ્લીડિંગ થવા લાગ્યું. બાદમાં મામા-મામીએ તેને હોસ્પિટલ લઈ જતા ઘટના પ્રકાશમાં આવી.

નરાધમની ધરપકડ
નરાધમની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે ઘટનાસ્થળે FSL ટીમથી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. પીડિતાનું મેડિકલ પરીક્ષણ કરાયું છે. મેડિકલ રિપોર્ટ બાદ જરૂરી હોય તો વધુ કલમો ઉમેરાશે. 4 ડિસેમ્બરે બનાવ બન્યો ત્યારે મામા-મામીને લાગ્યું કે છોકરી રમતા રમતા પડી ગઈ હશે. ત્યારબાદ સારવાર માટે જનાના હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવી હતી. 24 કલાક મહિલા કોન્સ્ટેબલ પીડિતા સાથે હતી. ડોક્ટરે સેક્સ્યુઅલ અસોલ્ટનો રિપોર્ટ આપ્યા બાદ ફરિયાદ દાખલ થઈ.

નરાધમની ધરપકડ
નરાધમની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોએ કરી ન્યાયની માંગણી

આટકોટ અને આસપાસના વિસ્તારમાં ચિંતા અને રોષનું વાતાવરણ છે. સ્થાનિક લોકો ઝડપી અને કડક ન્યાયની માગ કરી રહ્યા છે. બાળકીની હાલત પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂરી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. જનાના હોસ્પિટલનાં સુત્રોમાંથી જાણવા મળતી વિગત અનુસાર હાલ બાળકીની તબિયત સ્થિર છે. અને આગામી 2-3 દિવસમાં રિકવર થયા બાદ રજા આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

આટકોટ પોલીસ
આટકોટ પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)

"આ ઘટનામાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી સિવાય અન્ય કોઈ આરોપી નથી. જે ખેતરમાં બનાવ બન્યો તેની બાજુના ખેતરમાંથી આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે." -- SP વિજયસિંહ ગુર્જર

સંપાદકની પસંદ

