આટકોટમાં બની નિર્ભયા કેસ જેવી ઘટના, આરોપીએ બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયો ઘુસાડ્યો

રાજકોટમાં દિલ્હી નિર્ભયા કેસ જેવી દુષ્કર્મની ઘટના બની છે. આરોપીએ સાત વર્ષીય બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયો ઘુસાડ્યો.

આટકોટમાં બની નિર્ભયા કેસ જેવી ઘટના
આટકોટમાં બની નિર્ભયા કેસ જેવી ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 8:10 AM IST

2 Min Read
રાજકોટ: જસદણના આટકોટમાં દિલ્હી નિર્ભયા કેસ જેવી દુષ્કર્મની ઘટના બની છે. મૂળ દાહોદ જિલ્લાના એક શ્રમિક પરિવારની છ વર્ષની બાળકી પર આરોપીએ દુષ્કર્મનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વધુમાં નરાધમે બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયો ઘુસાડ્યો હતો. આ ઘટના બાદ બાળકીને રાજકોટની જનાના હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા મુખ્ય આરોપીની ઓળખ કરી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

છ વર્ષની બાળકી સાથે થયું દુષ્કર્મ : આટકોટ પોલીસ મથક હેઠળના એક ગામ નજીક વાડીમાં દાહોદ પંથકનો એક શ્રમિક પરિવાર ખેત મજૂરી કરે છે. ગત 4 ડિસેમ્બરના રોજ પરિવાર વાડીમાં કામ કરી રહ્યો હતો , ત્યારે તેમની છ વર્ષ અને આઠ માસની બાળકી ત્યાં રમી રહી હતી. આ દરમિયાન એક અજાણ્યા શખ્સે બાળકીને ઉપાડી જઈ તેના પર અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો.

આટકોટમાં બની નિર્ભયા કેસ જેવી ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયો ઘુસાડ્યો : આરોપીએ બાળકીનું મોઢું દબાવી દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ બાળકીએ બુમાબુમ કરતા તેણે બાળકીના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં સળિયા જેવું ધારદાર હથિયાર ઘુસાડી દીધું, જેના કારણે બાળકી ગંભીર રીતે લોહીલુહાણ થઈ ગઈ હતી. ઘટનાને અંજામ આપી આરોપી બાળકીને ત્યાં જ છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો.

"આ ઘટનામાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી સિવાય અન્ય કોઈ આરોપી નથી. જે ખેતરમાં બનાવ બન્યો તેની બાજુના ખેતરમાંથી આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે." -- SP વિજયસિંહ ગુર્જર

પીડિત બાળકી સારવાર હેઠળ :પરિવારે બાળકીની શોધખોળ શરૂ કરતાં તે નજીકમાંથી જ લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવી હતી. બાળકીની ગંભીર હાલત જોઈ પરિવાર તેને તાત્કાલિક રાજકોટની જનાના હોસ્પિટલ લઈ ગયો હતો. હાલ બાળકીની સારવાર ચાલી રહી છે.

30 વર્ષીય આરોપી રામસીંગ તેરસીંગ : આ સમગ્ર મામલે રાજકોટ ગ્રામ્ય SP વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે, પોલીસે 10 જેટલી ટીમો બનાવી આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. 100 જેટલા શકમંદોની પૂછપરછ કરી અને બાદમાં 10 જેટલા આરોપીઓને ચાઈલ્ડ એક્સપર્ટને સાથે રાખીને બાળકી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. બાળકીએ મુખ્ય આરોપી 30 વર્ષીય રામસીંગ તેરસીંગને ઓળખી જતા પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે.

આરોપી મધ્ય પ્રદેશના અલીરાજપુરનો રહેવાસી છે. આ આરોપી પણ અહીં આટકોટમાં ભાગીયા તરીકે કામ કરે છે. આરોપી પરણિત છે અને સંતાનમાં એક દીકરી અને બે દીકરા છે.

