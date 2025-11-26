ETV Bharat / state

રાજકોટ: ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામે દીપડો દેખાયા હોવાના વીડિયો સામે આવ્યા, લોકોમાં ભયનો માહોલ
રાજકોટ: ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામે દીપડો દેખાયા હોવાના વીડિયો સામે આવ્યા, લોકોમાં ભયનો માહોલ (વાયરલ તસવીરો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 7:44 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામ ખાતે અગાઉની જેમ ફરી એક વખત દીપડો દેખાયા હોવાના વીડિયો સામે આવ્યા છે, જેમાં પોલીસ સ્ટેશનના ગેટ પાસે દીપડો આંટો મારી જતો રહેતો હોવાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે.

રાજકોટ: ધોરાજી તાલુકાના પ્રખ્યાત એવા પાટણવાવ પોસમ પર્વત તેમજ આસપાસના વિસ્તારોની અંદર દીપડો દેખાતા હોવાના દ્રશ્યો વારંવાર સામે આવતા હોય છે ત્યારે ફરી એક વખત પાટણવાવ ગામના બસ સ્ટેન્ડથી લઈને પોલીસ સ્ટેશન તરફ જવાના રસ્તા પર રાત્રી દરમિયાન દીપડો આંટાફેરા કરતા હોવાના વીડિયો સામે આવ્યા છે. જેમાં પાટણવાવના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લગાવેલ સીસીટીવી ફૂટેજની અંદર રાત્રિ દરમિયાન દીપડો આંટાફેરા કરતો હોવાના દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે. આ દીપડો આવી અને તુરંત નીકળી ગયો છે પરંતુ રાત્રીના ગામના મધ્યભાગમાં દીપડાના આંટાફેરા હોવાથી ગામ લોકોમાં ભરી ફેલાયો છે.

રાજકોટ: ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામે દીપડો દેખાયા હોવાના વીડિયો સામે આવ્યા, લોકોમાં ભયનો માહોલ (વાયરલ વીડિયો)

પાટણવાવ ગામ વિસ્તારની અંદર છેલ્લા ઘણા સમયથી બે થી ત્રણ જેટલા દીપડાઓ દેખાતા હોવાની સ્થાનિકોએ માહિતી આપી છે. દીપડા દેખાવા અને તેમના આંટા ફેરાના દ્રશ્યો વખતોવખત સામે આવી રહ્યા છે પરંતુ આ દીપડાઓ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની હિંસા હુમલો કે કોઈપણ પ્રકારનો શિકાર કરાયો હોવાની માહિતીઓ સામે નથી આવી.

દીપડા દેખાવા અંગેની માહિતીઓ મળતા ધોરાજી ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારી નિહારિકા પંડ્યાએ જણાવ્યું છે કે, આ મામલે તેમને માહિતીઓ મળી છે અને આ દીપડાની શોધને લઈને ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અહીંયાના દીપડા દેખાવાના કિસ્સાઓ અવાર-નવાર આવતા હોય છે પરંતુ કોઈ પણ ઉપર હુમલો કરવો કે હિંસા કરવી જેવી ઘટનાઓ બહાર નથી આવી.

