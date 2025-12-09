રાજકોટ: જસદણમાં કાર અને ટ્રેક્ટર વચ્ચે અકસ્માત, પગપાળા જતાં જૈન સાધ્વીનું મોત
Published : December 9, 2025 at 6:46 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના જસદણમાં કાર અને ટેકટર વચ્ચે થયેલી અકસ્માતની ઘટનામાં જૈન સાધ્વીનું મોત થયું છે જ્યારે અન્ય છ જેટલા વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત કરી કાર ચાલક અને ટ્રેક્ટર ચાલક સામે ફટકાયાથી પગલાલય આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
જસદણ નજીક વહેલી સવારે જૈન સાધ્વીઓ જસદણથી જુનાગઢ તરફ પગપાળા જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન ટ્રેક્ટર અને કારની સાઈડ કાપવાની રેસમાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતે બનેલી આ ઘટનામાં કુલ છ જેટલા વ્યક્તિઓને ઇજાઓ થઈ હતી. ત્યારે આ અકસ્માતની ઘટનામાં એક જન સાધવીનું મોત થયું હોવાની પણ માહિતીઓ સામે આવી છે, જેમાં અકસ્માતે બનેલી આ ઘટનામાં 40 વર્ષથીય સ્તૃત નિધિ નામની સાધવીને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેમનું મોત થયું છે. અકસ્માતે બનેલી આ ઘટના અંગેની જાણ થતા સ્થાનિક પોલીસ તેમજ જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંગ ગુર્જર અને ડીવાયએસપી કે. જી. ઝાલા સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને અકસ્માતની બનેલી આ ઘટનામાં ટ્રેક્ટર ચાલક અને કારચાલક સામે અટકાયતી પગલાં લઈ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
ગુજરાતની અંદર હીટ એન્ડ રનની ઘટના બનવી એ સામાન્ય બાબત બનતી હોય તેમ છેલ્લા ઘણા સમયથી અનેક હીટ એન્ડ રનની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. પૂરપાટ ઝડપે ચલાવતા કાર ચાલકો વારંવાર રોડ પર જતા અને સામાન્ય લોકોને પોતાના અકસ્માતનો શિકાર બનાવતા નજરે પડતા હોય છે. આવી જ એક ઘટના જસદણના આટકોટ રોડ પર બની છે જેમાં જસદણથી જુનાગઢ તરફ પગપાળા જતા જૈન સાધ્વી પૈકીની એક સાધ્વીનું અકસ્માતમાં મોત થયું છે, જ્યારે અન્ય વ્યક્તિઓને ઇજાવા પહોંચતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
આટકોટ રોડ પર વહેલી સવારે કાર અને ટ્રેક્ટર વચ્ચેના અકસ્માતમાં કુલ છ જેટલા વ્યક્તિઓને ઈજા પહોંચી હતી. ધડાકાભેર પથરાયેલા આ વાહનોની અકસ્માતની ઘટનામાં જૈન સાધ્વીનું મોત થયું છે. મગફળી ભરેલા માલ લઈને નીકળેલા ટ્રેક્ટર અને કાર વચ્ચેના અકસ્માતમાં એક નિર્દોષનો જીવ ગયો હોવાની ઘટના બહાર આવી છે. આ મામલે પોલીસે દ્વારા આગળની તપાસ અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
