રાજકોટ: વિંંછીયાના ખેતરમાં ગ્રામ્ય SOGએ સપાટો બોલાવ્યો, 3.52 કરોડ રૂપિયાનો 705 કિલો ગાંજો ઝડપાયો
ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં તુવેર અને મકાઈની સાથે ગાંજાના છોડ વાવ્યા હતા
Published : November 18, 2026 at 5:58 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લામાં નશાના કારોબાર વિરુદ્ધ પોલીસની કાર્યવાહી વધુ તેજ બની છે. જિલ્લા પોલીસવડા દ્વારા માદક પદાર્થ ગાંજાની ગેરકાયદેસર ખેતી અને હેરાફેરીને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા માટે આપવામાં આવેલી કડક સૂચના અને માર્ગદર્શન બાદ SOG બ્રાંચ, રાજકોટ ગ્રામ્યએ એક પરિણામલક્ષી અને મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
આ કાર્યવાહીમાં વિંછીયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી માદક પદાર્થ ગાંજાનો મસમોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. એસ.ઓ.જી. શાખાના સ્ટાફને મળેલી અતિ ચોક્કસ બાતમીના આધારે આ સમગ્ર ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું. પોલીસને એવી હકીકત મળી હતી કે, સવશીભાઈ બચુભાઈ મીઠાપરા, (ઉંમર વર્ષ 55, રહે. છાસીયા ગામ)ની ઝરડા સીમ વિસ્તારના રહેણાંક મકાને પોતાની માલિકીની વાડી એટલે કે ખેતરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ગાંજાના છોડનું વાવેતર કર્યું છે. આરોપીએ ખેતરના એક ભાગમાં ગાંજાના છોડ ઉગાડ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેને કાપીને વાડીના છેડે સુકવવા માટે રાખ્યા હતા, જેથી તેને બજારમાં વેચી શકાય.
આ ચોક્કસ બાતમી મળતા જ SOG શાખાના કર્મચારીઓ જસદણ અને વિંછીયા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. તે દરમિયાન પો.હેડ કોન્સ. વિજયભાઈ વેગડ તથા ચંદુભાઈ પલાળીયાને ખાનગી રાહે મળેલી બાતમીના આધારે તાત્કાલિક દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસ ટીમે આરોપીની વાડીમાં દરોડો પાડીને તલાશી લેતા સ્થળ પરથી ગાંજાના લીલા છોડનો વિશાળ જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી કુલ 705 કિલો 480 ગ્રામ ગાંજો કબ્જે કર્યો છે. આ જથ્થાની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 3,52,74,500/- આંકવામાં આવી છે. પોલીસે સમગ્ર મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને આરોપી સવશીભાઈ બચુભાઈ મીઠાપરાની ધરપકડ કરી છે.
આ અંગે વિંછીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હવે પોલીસ તપાસનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે, આરોપી ક્યારથી ગાંજાની ખેતી કરતો હતો, તેને બિયારણ ક્યાંથી મળ્યું હતું અને આટલો મોટો જથ્થો કોને અને ક્યાં સપ્લાય કરવાનો હતો. આટલા મોટા પાયે થયેલું વાવેતર એક વ્યક્તિનું કામ ન હોવાથી આ નેટવર્કમાં અન્ય કોઈ શખ્સોની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે.
આ મામલે રાજકોટ ગ્રામ્ય SP વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે, રાજકોટ ગ્રામ્ય એસોજી અને નવી વિંગ જે બનાવી છે NDPSને બાતમી કે વિછીયાના ગામે તુવેર અને મકાઈની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર થઈ રહ્યું છે અને પોલીસે ચોક્કસ બાકીના આધારે વાડીમાં દરોડો પાડતા ત્રણ કરોડ બાવન લાખની કિંમતનો ગાંજો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. હાલ તો પોલીસે આ સમગ્ર બાબતે જીણવટ ભરી તપાસનો દોર શરૂ કર્યો છે જેમાં સવજીભાઈ નામના ખેડૂતની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તે આ ગાંજાના બી ક્યાંથી લાવે લાવ્યા અને કેવી રીતે વાવ્યા અને કોને આપવાના હતા. આ સમગ્ર બાબતે આગામી પૂછપરછમાં વધુ વિગત બહાર આવશે.
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