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VIDEO / રાજકોટ: 5000 વર્ષ જૂનું ભીચરી માતા મંદિર, પાંડવો સાથે જોડાયેલો છે ઇતિહાસ

રાજકોટ શહેરથી માત્ર 3.5 કિલોમીટર દૂર, પ્રદ્યુમન ઝૂ પાસે આવેલા લાલપરી તળાવના કાંઠે એક એવું આસ્થાનું કેન્દ્ર આવેલું છે, જેનો ઈતિહાસ 5000 વર્ષ જૂનો છે.

ભીચરી માતા મંદિર
ભીચરી માતા મંદિર (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 2:28 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ શહેરથી માત્ર 3.5 કિલોમીટર દૂર, પ્રદ્યુમન ઝૂ પાસે આવેલા લાલપરી તળાવના કાંઠે એક એવું આસ્થાનું કેન્દ્ર આવેલું છે, જેનો ઈતિહાસ લગભગ 5000 વર્ષ જૂનો માનવામાં આવે છે. આ છે ભીચરી માતાજીનું મંદિર. મંદિરના પૂજારી પિન્ટુભાઈ ગોંડલીયા જણાવે છે કે, આ મંદિરનો ઈતિહાસ મહાભારતકાળ સાથે જોડાયેલો છે.

પાંડવો સાથે જોડાયેલો ઇતિહાસ

પૂજારીના જણાવ્યા અનુસાર, તરણેતરમાં દ્રૌપદીના સ્વયંવર વખતે જ્યારે અર્જુને માછલીની આંખ વીંધી હતી, ત્યારબાદ પાંડવો આ સ્થાને માતાજીના દર્શન કરવા આવ્યા હતા. આ મંદિરમાં માતાજી સાત સ્વરૂપે બિરાજમાન છે, જેને ખોડિયાર માતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

પરંતુ ગામનું નામ ભીચરી હોવાથી અહીં સ્થાનિક લોકો તેમને ભીચરી મા તરીકે ઓળખે છે. માન્યતા એવી છે કે સાત બહેનોમાંથી એક બહેન, જેમનું નામ આવડ મા છે, તેઓ અહીં રિસાઈને બેઠા છે. લોકો આવડ માની માનતા રાખે છે તો તેમના તમામ દુઃખ-દર્દમાંથી મુક્તિ મળે છે.

લસરપટ્ટી ખાવાની માન્યતા

આ મંદિરની સૌથી અનોખી માન્યતા લસરપટ્ટીને લઈને છે. મંદિરની બાજુમાં પથ્થરમાંથી બનેલી લસરપટ્ટી આવેલી છે. ભક્તો માતાજી સમક્ષ આજીજી કરીને આ લસરપટ્ટી પરથી સાત વખત લસરવાનું હોય છે. આને સ્થાનિક ભાષામાં 'લસરવું કે લપસણી' કહેવાય છે, જેનો અર્થ થાય છે માતાજી સમક્ષ પોતે આજીજી કરવી છે.

ભક્તોનું માનવું છે કે, અહીં ચાર વાર માતાજીના દર્શને આવવાથી કોઈ પણ જટિલ દુઃખ-દર્દમાંથી મુક્તિ મળે છે. અહીં લોકો ધોળા ડાઘ, હરસ-મસા, પથરી, ખસ-ખરજવું સહિતની અનેક મનોકામનાઓ માટે એક કિલો મગની માનતા રાખે છે અને મનોકામના પૂર્ણ થતાં બે કિલો મગ માતાજીને ચડાવે છે.

પૂજારી પિન્ટુભાઈએ વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, 'લગભગ 25થી 30 વર્ષ પહેલા એક અઘોરી અહીં રાતવાસો કરવા માટે જીદ કરીને રોકાયા હતા. ગામ લોકો અને પૂજારીએ તેને ના પાડી હતી છતાં તે રોકાયા હતા. સવારે જ્યારે ગામ લોકો પૂજા કરવા આવ્યા ત્યારે તે અઘોરી મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. ત્યારથી આ ઘટનાને માતાજીના પરચા તરીકે જોવામાં આવે છે.

આજે આ મંદિર માત્ર ધાર્મિક સ્થળ નથી, પણ રાજકોટવાસીઓ માટે ફરવા માટેનું પણ ઉત્તમ સ્થળ છે. સાંજના સમયે અહીં લોકો ફરવા સાથે માતાજીના દર્શન કરવા અને આથમતા સૂરજનો અદ્ભુત નજારો જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં આવે છે. નાનાથી લઈને વયોવૃદ્ધ સુધીના લોકો અહીં આસ્થા સાથે માથું ટેકવે છે.

(નોંધ: આ અહેવાલ લોકમાન્યતા અને પૂજારી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યા માટે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. અમારો અંધશ્રદ્ધાને પ્રોત્સાહન આપવાનો હેતુ નથી.)

TAGGED:

RAJKOT
BHICHRI MATA TEMPLE
રાજકોટ
મંદિર
RAJKOT BHICHRI MATA MANDIR

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