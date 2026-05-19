રાજકોટ: 14 વર્ષીય સગીરા સાથે છરીની અણીએ ગેંગ રેપ, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ
ભક્તિનગર પોલીસે ગેંગ રેપ, પોકસો અને અન્ય ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધીને ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે ત્રણની શોધખોળ ચાલુ છે.
Published : May 19, 2026 at 9:19 PM IST
રાજકોટ: જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ૧૪ વર્ષની સગીરા સાથે ગેંગ રેપની દુર્ઘટના સામે આવી છે. આ કેસમાં સગીરાની જ મિત્ર સગીરાએ તેને અલગ-अલગ સાત આરોપીઓના સંપર્કમાં લાવીને ફસાવી હતી. આરોપીઓએ વારાફરતી તેના પર અત્યાચાર કર્યો હતો. ભક્તિનગર પોલીસે ગેંગ રેપ, પોકસો અને અન્ય ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધીને ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે ત્રણની શોધખોળ ચાલુ છે.
ઘટનાની વિગતો
ફરિયાદ અનુસાર, સગીરાની મિત્ર (સગીરા)એ તેને મોબાઈલ ફોન આપીને પ્રથમ આરોપી ડેવીલ ઉર્ફે સાહીલ (કોઠારિયા સોલ્વન્ટ, શેરી નં. ૧૭)નો સંપર્ક કરાવ્યો હતો. ડેવીલે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા વાતચીત કરીને વિશ્વાસ જીત્યો અને તા. ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૬ના રોજ સાહીલ ઉર્ફે ઝેરીને મોકલીને સગીરાને બાઈક પર બેસાડીને ઝેરીના ઘરે લઈ ગયો. ત્યાં ડેવીલ ઉર્ફે સાહીલે તેને ધમકાવીને અવારનવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આમાં ઝેરીએ સક્રિય સહાય કરી હતી.
ત્યારબાદ મિત્ર સગીરાએ જ પોપટપરાના કુખ્યાત મિહિર કુગસિયા (આહિર)નો પરિચય કરાવ્યો. મિહિરે પોતાને પોલીસ તરીકે ઓળખ આપીને તા. ૬ મે ૨૦૨૬ના રોજ બસ સ્ટેન્ડ પાછળની હોટલમાં લઈ જઈ બે વખત દુષ્કર્મ આચર્યું અને ધમકીઓ આપી હતી.
આ પછી આરોપી રજાક ઠેબા (જંગલેશ્વર, શેરી નં. ૨૯)એ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા સંપર્ક કરી તા. ૧૬ મે ૨૦૨૬ના રોજ સગીરાને એક્ટિવા પર બેસાડીને એસ.કે. હોટેલમાં લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું.
છરીની અણીએ સામૂહિક બળાત્કાર
તા. ૧૭ મે ૨૦૨૬ના રોજ રજાક ઠેબા, ધવલ (રામેશ્વર મંદિર પાસે) અને આશીફ શાહમદાર (હુશૈની ચોક)એ સગીરાને સફેદ સ્વિફ્ટ કારમાં બેસાડીને છરી બતાવીને વારાફરતી સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો. આ ઉપરાંત સુલતાન સલીમ સવાણ (ઘાંચીવાડ)એ પણ તેનો સંપર્ક કરીને જાતીય સતામણી કરી હતી.
પોલીસ કાર્યવાહી
સગીરાએ આ બનાવ પરિવારજનોને જણાવતાં તેઓ ડઘાઈ ગયા અને તુરંત ભક્તિનગર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી. પી.આઈ. જે. ડી. પરમારની રાહબરી હેઠળ એ.એસ.આઈ. નિલેશભાઈ મકવાણા અને તેમની ટીમે કેસ નોંધ્યો છે.
પોલીસે બીએનએસ એક્ટની કલમ ૧૩૭(૨), ૬૪(૨), ૬૫(૧), ૭૦(૨) તથા પોકસો અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં સાહીલ, સમીર, મિહિર કુગસિયા અને ધવલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સગીરા મિત્ર સહિત અન્ય ત્રણ આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે.
મિહિર કુગસિયાનો ક્રિમિનલ રેકોર્ડ
મિહિર કુગસિયા વિરુદ્ધ અનેક પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના નોંધાયેલા છે. તે બસપોર્ટ વિસ્તારમાં પોતાને પોલીસ તરીકે ઓળખ આપીને મુસાફરોને લૂંટતો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સ્થાનિક પોલીસે અનેક વખત તેની સરભરા કરી હતી, છતાં તે અટક્યો ન હતો. આ વખતે તેણે સગીરા સાથે પણ કુકર્મ કર્યું છે.
પોલીસે આ કેસની તપાસને વધુ તીવ્ર બનાવી છે અને બાકીના આરોપીઓને ઝડપી પકડવાનો દાવો કર્યો છે. આ ઘટનાથી આખા શહેરમાં ભારે રોષ અને ખળભળાટ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: