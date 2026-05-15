રાજકોટમાં 12 મંદિરોનું ડિમોલિશન, સ્થાનિકોએ રામધૂન બોલાવી વિરોધ કર્યો; હનુમાન મંદિર બચાવવા ભક્તો રસ્તા પર ઉતર્યા
રાજકોટમાં મોડી રાત્રે એક સાથે 12 મંદિરોને તોડવામાં આવતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો
Published : May 15, 2026 at 10:29 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં ફરી એક વખત ટ્રાફિકને નડતરરૂપ 12 ધાર્મિક દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. રાજકોટમાં મોડી રાત્રે એક સાથે 12 મંદિરોને તોડવામાં આવતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિકોએ રામધૂન બોલાવી વિરોધ કર્યો હતો. બીજી તરફ હનુમાન મંદિરને બચાવવા માટે ભક્તો મોડી રાત્રે મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા.
રાજકોટમાં 12 ધાર્મિક સ્થળોનું ડિમોલિશન
રાજકોટમાં એક સાથે 12 જેટલા મંદિરો પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન મવડી મેઇન રોડ પર સ્થાનિકો દ્વારા રસ્તા પર બેસી મંદિરને બચાવવા રામધૂન બોલાવવામાં આવી હતી. વહેલી સવારે 4 વાગ્યે અધિકારીઓ સાથે રકઝક કરી મંદિર નડતરરૂપ ન હોવાનું કહીને મંદિરને તોડવા દેવામાં આવ્યું નહતું. આ મંદિર આગામી 48 કલાકમાં નાનું બનાવી દેવા માટેની ખાતરી આપવામાં આવ્યા બાદ આખું મંદિર તોડવાની જગ્યાએ રસ્તા પર રહેલો થોડો ભાગ તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસના બંદોબસ્ત વચ્ચે PGVCL ટીમને સાથે રાખી સમગ્ર ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
રાજકોટ મનપા દ્વારા નડતરરૂપ દબાણ હટાવાયા
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટ્રાફિકને અડચણ રૂપ અને રોડ રસ્તા પર આવતા નાના મંદિરો અને હનુમાનજીની ડેરી તોડી પાડવા માટે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. રાત્રિ દરમિયાન કોઇ મોટું ઘર્ષણ ન થાય તે માટે તંત્ર દ્વારા રાત્રીનો સમય ડિમોલિશન માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા રાત્રે દોઢ વાગ્યાથી શરૂ કરીને 5 વાગ્યા સુધી ચાલી હતી. આ માટે તંત્ર દ્વારા ફાયર વિભાગ, PGVCL, વિજિલન્સ અને સ્થાનિક પોલીસની મદદ લેવામાં આવી હતી.
સ્થાનિકોએ રામધૂન બોલાવી વિરોધ કર્યો
કુલ 12 જેટલા ધાર્મિક દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા જે પૈકી રાજકોટના માલવિયા નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 9 જેટલા મંદિરો તોડી પાડવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું અને આ માટે માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન પીઆઇ જે એમ કૈલા, 5 PSI અને 60 પોલીસ કર્મચારીઓનો બંદોબસ્ત ફાળવવામાં આવ્યો હતો. માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશનથી તદ્દન નજીક મવડી ચોક પાસે રસ્તા પર કેસરિયા હનુમાન મંદિર આવેલું હોય જેને તોડી પાડવા માટે RMC દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જોકે આ વાતની જાણ થતા સ્થાનિક લોકો અને યુવાનો મોટી સંખ્યામાં મંદિર ખાતે એકત્રિત થઇ ગયા હતા અને રસ્તા પર રામધૂન બોલાવી હતી.
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, મંદિરથી 500 મીટર દૂર રસ્તામાં દરગાહ આવેલ હોવા છતાં તેને નોટિસ ન આપી હિન્દૂ સમાજની લાગણી દુભાઈ તે પ્રકારનું કામ થઇ રહ્યું છે. અમે શરતોમાં બાંધછોડ કરીશુ પરંતુ મંદિર તોડવા દઇશું નહીં. તે બાદ અધિકારીએ સ્થાનિકોને જાતે 48 કલાકમાં મંદિર નાનું કરવાની ખાતરી આપી હતી.
મંદિરના પુજારી હિતેશ ડાભીએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજકોટમાં અનેક જગ્યાએ ખોટી રીતે કબ્જો કરી લેવામાં આવ્યો હોવા છતાં ત્યાં મનપા દ્વારા કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. અમારૂં મંદિર રોડની અંદર છે, 45 વર્ષ જૂની આ જગ્યા આસ્થાનું કેન્દ્ર છે છતાં તેને તોડી પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
(1) હનુમાનજીની દેરી 12 મી. ટી.પી. રોડ
(2) હનુમાનજીની દેરી — અપાર્ટમેન્ટ વાળી શેરી નં.૨, યોગીનગર મેઈન રોડ, દેશા ચૌકી પાસે, રાજકોટ
(3) માપા સાહેબ-મેલડીમાં મંદિર — માયાણી આવાસ યોજનાના બાજુમાં, રાજકોટ
(4) અંબાજી મંદિર - પવળપુર હનુમાન મંદિર — માયાણી આવાસ યોજના, ગોકુલ ગ્રીનલેન્ડ રેસીડન્સી પાસે, રાજકોટ
(5) ઉદ્યાનપાલની મેલડીમાં મંદિર — વિકાસનગર-૩, માયાણી આવાસ યોજનાના બાજુમાં, રાજકોટ
(6) શ્રી હનુમાનજી મંદિર – શ્રીનાથજી કૃપા, વિકાસ વૃંદાવન સાથે, ઉદય નગર-૨, શેરી નં.૧૩, મવડી રાજકોટ
(7) શ્રી કસ્તભંજન હનુમાન મહારાજ મંદિર — ઉદય નગર-૨, શેરી નં.૧૭, મવડી, રાજકોટ
(8) શ્રી કાળીયા હનુમાનજી મંદિર – ભક્તિનંદ એપાર્ટમેન્ટની બાજુમાં, જ્યોતિ કોમ્પલેક્ષની સાથે, ઉદયનગર-૧૯, મવડી મેઈન રોડ, રાજકોટ
(9) શ્રી જય બાલાજી મંદિર – માનસ સ્ક્વેર (જય ભવાની જવેલર્સ), મવડી મેઈન રોડ, રાજકોટ
(10) શ્રી હનુમાનજી મંદિર — માયાણી ચોક, બકુલબેન શાપિંગ સેન્ટર, રાજકોટ
(11) શ્રી હનુમાનજી મંદિર – માયાણી ચોકની બાજુમાં, રાજકોટ(12) માતાજી મંદિર – આર.એમ.સી. વેસ્ટ ઝોન રોડની બાજુમાં, ચંદ્ર પાર્ક, ચૌરસિયા, નાનામવા, રાજકોટ
