રાજકોટ: બાળ લગ્નનને લઈને મોટો ખુલાસો, લગ્ન સર્ટિફિકેટની અરજીઓ જોઈ તંત્ર પણ ચોંકી ગયુ
વર્ષ 2025થી અત્યાર સુધી લગ્ન સર્ટિફિકેટ માટેની 119 અરજીઓમાં યુવતીની ઉમર 18 અને યુવકની ઉમર 21થી ઓછી હોવાના પોર્ટલ પર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થયા.
Published : May 5, 2026 at 8:50 PM IST
રાજકોટ: શહેરમાં લગ્નનો કાયદો નેવે મુકી દીધો હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. લગ્ન જેવી પવિત્ર ગાંઠ સરકારી ચોપડે નોંધાવવા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ પર અરજીઓ કરાઈ, ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની ચકાસણીમાં મોટો ખુલાસો થયો. શહેરમાં મોટી સંખ્યામાં બાળ લગ્ન થયાં હોવાનું રેકોર્ડ સામે આવતાં તંત્રની ઊંઘ ઊડી ગઈ છે.
વર્ષ 2025થી અત્યાર સુધીના ડેટા મુજબ, લગ્ન નોંધણી માટે કરવામાં આવેલી કુલ 119 અરજીઓ એવી મળી આવી જેમાં યુવક કે યુવતીની ઉમર કાયદાકીય મર્યાદા કરતાં ઓછી હતી. લગ્ન સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે અરજદારોએ પોતાના ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા ત્યારે સોફ્ટવેર અને તપાસ દરમિયાન આ ચોંકાવનારી હકીકત બહાર આવી હતી.
નિયમ મુજબ, લગ્ન માટે યુવતીની ઉમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને યુવકની ઉમર 21 વર્ષ હોવી અનિવાર્ય છે. પરંતુ આ તમામ 119 કિસ્સાઓમાં નિયમોનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન થયું હતું.
આ ગંભીર બાબત સામે આવતાની સાથે જ મનપાના આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક પગલાં લીધાં અને તમામ 119 લગ્ન સર્ટિફિકેટની અરજીઓ નામંજૂર કરી દીધી છે. એક જ શહેરમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં સગીરોના લગ્ન થવાની ઘટના સામાજિક ચિંતાનો વિષય બની ગઈ છે. આ સમગ્ર મામલે સમાજ કલ્યાણ વિભાગની કામગીરી અને જાગૃતિ અભિયાનની અસરકારકતા પર પણ અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.
મનપા દ્વારા હવે બાળ લગ્ન કરાવનારા પરિવારજનો અને આયોજકો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહીની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જાગૃતિના દાવા છતાં સમાજમાં બાળ લગ્નની કુરૂઢિ ઊંડે સુધી જડેલી છે. તંત્ર હવે વધુ કડક વલણ અપનાવી આ દિશામાં સઘન ઝુંબેશ ચલાવવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે.
