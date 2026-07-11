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રાજસ્થાનના પૂર્વ CM અશોક ગેહલોત આજે અમદાવાદમાં, રામ મંદિર ચોરી મામલે BJP-RSS પર કર્યા આકરા પ્રહાર

અશોક ગેહલોતે રામ મંદિરની ઘટનાને ગંભીર ગણાવતા કહ્યું કે 40 વર્ષ VHPએ પ્રચાર કર્યો, પણ રાજકારણ માટે રામ નામનો ઉપયોગ થયો.

રાજસ્થાનના પૂર્વ CM અશોક ગેહલોત આજે અમદાવાદમાં
રાજસ્થાનના પૂર્વ CM અશોક ગેહલોત આજે અમદાવાદમાં (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 8:08 PM IST

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અમદાવાદ : રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત આજે અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને રામ મંદિરના દાનની ચોરી સહિતના વિવાદાસ્પદ મુદ્દે ભાજપ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, મંદિર નિર્માણ સાથે જ ચોરીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી અને આ ચોરી નહીં પણ લૂંટ છે. ગહેલોતે સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ તપાસ અને વર્તમાન ટ્રસ્ટ બદલી સાધુ-સંતોને સોંપવાની માંગ કરી હતી.

અશોક ગેહલોતે જણાવ્યું કે, રામ મંદિરની ઘટના ગંભીર છે અને કરોડો લોકોની ભાવનાઓ સાથે જોડાયેલી છે. તેમણે કહ્યું કે, 40 વર્ષ સુધી VHPએ ગામ-ગામ જઈને પ્રચાર કર્યો. ભગવાન રામ તો બધાના છે, પરંતુ રાજનીતિ માટે રામ નામનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ભાજપની ચાલ-ચરિત્ર સામે આવી ગયા છે. મંદિરમાં ચોરી થઈ તો પણ RSS એ કોઈ પ્રતિક્રિયા ન આપી. ભાજપ અને RSS બંને 20 દિવસ બાદ પ્રતિક્રિયા સાથે સામે આવ્યા.

રામ મંદિર ચોરી મામલે BJP-RSS પર કર્યા આકરા પ્રહાર (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે કહ્યું કે, મંદિર બનતાની સાથે જ ચોરીઓ ચાલુ થઈ ગઈ હતી. ચંપત રાય મને રાજસ્થાનમાં મળ્યા હતા. તેઓ ગેરકાયદે રીતે રાજસ્થાનમાંથી પથ્થર મંદિર લઈ જતા હતા, જે મેં અટકાવ્યું હતું. જંગલમાંથી આ પથ્થર લઈ જવો એ કેટલું જોખમી હતું, પરંતુ પરવાનગી બાદ પથ્થર મોકલવામાં આવ્યા હતા. ટ્રસ્ટમાં બે-ત્રણ સહીઓ હોવી જોઈતી હતી, પરંતુ ડમી કોષાધ્યક્ષ બની રહ્યા હતા અને બાકીના ટ્રસ્ટીઓએ આંખ આડા કાન કર્યા છે.

ગેહલોતે આક્ષેપ કર્યો કે, ખાનગી લોકોની જમીન પણ 18 કરોડ રૂપિયા જેવા મોંઘા ભાવે ખરીદ-વેચાણ થયું. આ ચોરી નહીં પણ એક પ્રકારની લૂંટ છે. RSS કોંગ્રેસના નેતાઓના નામ લઈ રહી છે. મંદિરમાં રાજનીતિ કરવામાં આવી અને મંદિરની ઉજવણીમાં ખોટા ખર્ચા કરવામાં આવ્યા. ભક્તોની આસ્થા દસ રૂપિયાથી લઈને એક કરોડ સુધીની હોય, બધાની આસ્થા એક સરખી છે.

રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોત આજે અમદાવાદની મુલાકાતે
રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોત આજે અમદાવાદની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે કહ્યું કે, SITની રચના કરવામાં આવી પણ તેમાં ઉત્તર પ્રદેશના જ અધિકારીઓ છે, તો તપાસ કેવી થશે? ડબલ એન્જિનની સરકારમાં એક એન્જિન ખરાબ થઈ ગયું હોય તેવું લાગે છે. 2014માં મોદી સરકાર આવ્યા બાદ કોઈ કામગીરી નથી થઈ, હિંદુ ભાવના અને ધાર્મિક લાગણીનો ખોટો ફાયદો ઉઠાવવામાં આવે છે. ટ્રસ્ટીઓ પણ મોદીજીએ નક્કી કર્યા એ જ રાખવામાં આવ્યા છે. લોકશાહી હાલમાં ખતરામાં છે. કોંગ્રેસ સમયમાં આક્ષેપ લાગતાં મંત્રીઓ રાજીનામું આપતા હતા, પરંતુ મોદી સરકારમાં આટલા આક્ષેપ છતાં કોઈ રાજીનામું નથી આપતું. દેશ કેવી રીતે ચાલે છે તેની ખબર પડતી નથી. સરકાર વિપક્ષને હટાવવાની વાતો કરે છે, વિપક્ષ આગળ નહીં આવે તો સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ થશે.

તેમણે માંગણી કરી કે, જૂનું ટ્રસ્ટ હટાવી સાધુ-સંતોનું નવું ટ્રસ્ટ બનાવવું જોઈએ, સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ તપાસ ચલાવવામાં આવે. દેશમાં હાલત ખરાબ છે, લોકોમાં રોષ જોવા મળે છે. ચંપત રાય હોય કે મિશ્રા, જે કોઈ તપાસમાં દોષિત નીકળે તેની વિરુદ્ધ ફરિયાદ થવી જોઈએ.

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TAGGED:

ASHOK GEHLOT IN AHMEDABAD
RAM MANDIR THEFT
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