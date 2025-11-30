ગીરની નકલી વેબસાઈટ બનાવનાર રાજસ્થાનનો રસીદ ખાન પકડાયો, જુઓ પ્રવાસીઓને કેવી રીતે છેતર્યા
રસીદ ખાન મેવાતીને બોગસ વેબસાઈટ બનાવીને પ્રવાસીઓ સાથે છેતરપિંડી આચરવાના ગુનામાં અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી.
Published : November 30, 2025 at 6:53 PM IST
જુનાગઢ : પાછલા કેટલાક સમયથી સાસણ સિંહ સફારી અને સિંહ સદન ગેસ્ટ હાઉસના નામે નકલી વેબસાઈટ બનાવીને કેટલાક લોકો દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓને છેતરતા હોવાથી ફરિયાદો સામે આવી હતી. સમગ્ર મામલામાં રાજ્યના ગૃહ અને વન વિભાગે પણ તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં પોલીસને આજે સફળતા મળી છે, રાજસ્થાનના ડિંગ જિલ્લાના વતની રસીદ ખાન મેવાતીને બોગસ વેબસાઈટ બનાવીને પ્રવાસીઓ સાથે છેતરપિંડી આચરવાના ગુનામાં અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ગીરની નકલી વેબસાઈટ બનાવનાર રાજસ્થાનનો રસીદ ખાન પકડાયો
પાછલા કેટલાક સમયથી સાસણગીર સફારી પાર્કની નકલી વેબસાઈટથી દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ છેતરાયા હોવાની વિગતો રાજ્યના વન અને ગૃહ વિભાગને થતા સમગ્ર મામલામાં સાસણના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ભરત ઉમરાળિયાની ફરિયાદને આધારે પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી. ટેકનિકલ સોર્સના આધારે પ્રવાસીઓ સાથે ઓનલાઈન સાસણ સફારી અને ગેસ્ટ હાઉસનું બુકિંગ રાજસ્થાનના કોઈ વિસ્તારમાંથી થતું હોવાની બાતમીને આધારે તપાસ કરતાં રાજસ્થાનના ડિગ જિલ્લાના ગઢી મેવાત કાબાન કા વાસ વિસ્તારમાં રહેતા રસીદ ખાન મેવાતીને પકડી પાડ્યો છે.
પ્રવાસીઓને સફળતાપૂર્વક ફસાવતો હતો આરોપી
પોલીસ પકડમાં રહેલો રસીદ ખાન મેવાતી સાસણગીર સફારી અને ગેસ્ટ હાઉસનું બુકિંગ કરવા માટે whatsapp કોલના માધ્યમથી દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓને ફસાવતો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે, કોઈ પણ પ્રવાસીને બુકિંગ નકલી વેબસાઈટ પરથી થયું છે, તેવી શંકા ન ઉપજે તે માટે જે વિસ્તારમાંથી રસીદ ખાન મેવાતી ઓનલાઇન છેતરપિંડીનું રેકેટ ચલાવતો હતો, તે વિસ્તારની એકદમ નજીકમાં આવેલા ડુંગરાળ અને જંગલ વિસ્તારમાંથી ઓનલાઇન બુકિંગ કરાવતા પ્રવાસીઓને whatsapp કોલના માધ્યમથી ફોન કરીને પોતે સાસણગીર જંગલ સફારીમાં છે, તેવો અહેસાસ કરાવવા માટે પણ તેણે જંગલ વિસ્તારનો ઉપયોગ કર્યો હતો, વધુ આરોપીએ પ્રવાસી સાથે વાત કરીને તે જ વિસ્તારમાં તેમનો ફોન છુપાવીને પરત તેમની છેતરપિંડીના કામ કરવાના સ્થળે આવી જતો હતો.
અભ્યાસ અધૂરો છોડ્યો પરંતુ છેતરપિંડી માંટે ટેકનોલોજી શીખી
રાજસ્થાનનો રસીદ ખાન મેવાતી શાળાનો અભ્યાસ અધવચ્ચેથી જ છોડી દીધો હતો, પરંતુ સાતીર દિમાગ ધરાવતો આ આરોપી લોકોને છેતરી શકે તે માટે ટેકનોલોજી શીખી હતી. રસીદખાને હેન્ડ્સ ઓન પ્રેક્ટિસથી લોકોને છેતરી શકાય અને ઓનલાઇન વેબસાઈટ બનાવીને આ પ્રકારે છેતરપિંડી કરી શકાય છે, તેની પ્રેક્ટિસ કરીને લોકોને છેતરવાનો કિમીઓ શોધી કાઢ્યો હતો. રસીદ ખાન મેવાતીએ TECHDO નામની વેબ ડિઝાઇનિંગ સોફ્ટવેર કોડિંગ અને એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટિટયૂટ બનાવીને તેનું સંચાલન પણ કરતો હોવાની સનસનીખેજ વિગતો અત્યાર સુધીની પોલીસ તપાસમાં સામે આવી છે. ઓનલાઇન છેતરપિંડીથી whatsapp કોલિંગ મારફતે આરોપી રસીદ ખાન મેવાતી ઓનલાઇન ભાડે લીધેલા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવીને ઓનલાઇન છેતરપિંડી નો ધંધો કરી રહ્યો હતો.
સાસણ સિવાય અન્ય નકલી વેબસાઈટ પણ બનાવી
પોલીસ પકડમાં રહેલા રાશિદખાન મેવાતીએ સાસણ સહિત ઓરિસ્સાના જગન્નાથ મંદિર અને દિલ્હીના શ્રીરામ આશ્રમની સાથે અલગ અલગ હોટલો અને આશ્રમોની ફેક આઈડી બનાવીને લોકોને છેતરી રહ્યો હતો. રાશિદખાન મેવાતી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી વેબસાઈટ (1) http://sinhsadan.org (2) http:// sinhsadan.com (3) http:// sripursuttambhaktanvs.com પર લોકોને ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવીને ઇરાદાપૂર્વક છેતરપિંડીનું કારસ્તાન ચલાવી રહ્યો હતો.
"આરોપોની પોલીસ ફરિયાદને આધારે મેંદરડા અને જુનાગઢ પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી. જેમાં આરોપી રસીદ ખાન મેવાતીની સીધી સંડોવણી સામેલ આવતા પોલીસે તેની અટકાયત કરી છે. ભારત સરકાર દ્વારા સંચાલિત NCCRP PORTAL પર 20 જેટલી પોલીસ ફરિયાદો નોંધવામાં આવી હતી, જેમાં વડોદરાના 02 મળીને ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, દિલ્હી, તેલંગાણા અને હરીયાણાના મળીને કુલ 20 જેટલા પ્રવાસીઓએ પોતે આ પ્રકારની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે, તેની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આરોપી જે જગ્યા પરથી આ પ્રકારનું ઓનલાઈન છેતરપિંડીનું કારસ્તાન ચલાવી રહ્યો હતો, તે વિસ્તાર રાજસ્થાન હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ સાથે જમીની સીમાથી જોડાયેલો હતો. જેથી કોઈપણ સ્થિતિમાં અહીંથી ભાગી છુટવામાં સફળતા રહે તે માટે તે અહીંથી સમગ્ર વેબસાઈટનું સંચાલન કરતો હતો, પરંતુ જુનાગઢ પોલીસે તેને પકડી પાડીને લોકોને છેતરવાના તેના મનસુબા પર પાણી ફેરવી દીધું છે." - સુબોધ ઓડેદરા, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક
