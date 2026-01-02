રાજસ્થાનના યુવકને દાહોદમાં ગોંધી રાખીને 3 મિત્રોએ માર માર્યો, પરિવારને વીડિયો કોલ કરીને માંગી ખંડણી
મૂળ રાજસ્થાનનો શ્યામલાલ દાહોદ ખાતે ફર્નિચરનું કામ કરવા આવ્યો હતો અને દાહોદના શંકર સાંસી સાથે મિત્રતા થતા અવારનવાર મળતો રહેતો.
દાહોદ: રાજસ્થાનના યુવકને દાહોદમાં યુવકો સાથેની મિત્રતા ભારે પડી. મિત્રતા કેળવી ત્રણ શખ્સોએ એક ઘરમાં યુવકને ગોંધી રાખીને માર માર્યો હતો અને પરિવારને વીડિયો કોલ કરીને 50 હજાર રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. આ મામલે દાહોદ બી ડિવિઝન પોલીસે યુવકને છોડાવી ત્રણેય આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.
મૂળ રાજસ્થાનનો શ્યામલાલ દાહોદ ખાતે ફર્નિચરનું કામ કરવા આવ્યો હતો અને દાહોદના શંકર સાંસી સાથે મિત્રતા થતા અવારનવાર મળતો રહેતો. શંકરને રૂપિયાની જરૂરી હોય તો 2 હજાર કે 5 હજાર શ્યામલાલ પાસેથી ઉછીના લેતો અને પરત આપતો રહેતો. આ પ્રકારની મિત્રતામાં શંકરે શ્યામલાલને એક બંગલાના ફર્નિચરનું કામ અપાવવાની લાલચ પણ આપી હતી. સાથે જ શંકરે શ્યામલાલને પોતાની ખોટી વીંટી પણ પહેરવા આપી હતી અને કહ્યું કે આ વીંટી ગિરવે મૂકી નાણા લાવી આપ. પરંતુ શ્યામલાલે કહ્યું કે, હું બહારનો છું મને કોઈ નહીં આપે.
નવા વર્ષની પાર્ટીના બહાને યુવકને મકાનમાં લઈ ગયા
બાદમાં શ્યામલાલનું દાહોદનું કામ પૂરું થઈ જતા શંકરને કહેલું, કામ ન મળતા અમદાવાદ ખાતે કામ જોવા માટે ગયો છું. તો શંકરે તેને સોનાની વીંટી પરત આપી જા એમ કહી દાહોદ બોલાવ્યો હતો. જ્યાં શંકર સાંસી, કૃણાલ સાંસી અને તોશિફ અંસારી નામના ત્રણ મિત્રોએ આજે નવા વર્ષની પાર્ટી કરીએ તેમ કહી યુવકને એક મકાનમાં લઈ ગયા. જ્યાં ત્રણેય જણાએ શ્યામલાલને પટ્ટાથી માર મારવાનું શરૂ કર્યું હતું અને રૂપિયાની માંગ કરી હતી. આ દરમિયાન શાયમલાલે સમય સૂચકતા વાપરી પોતાનું લોકેશન પરિવારજનોને મોકલી આપ્યું હતું. ત્રણેય યુવકોએ શ્યામલાલનો ફોન લઈ પરિવારજનોને વિડિઓ કોલ કરી તેને મારતા જઈ 50 હજારની માંગ કરી હતી અને પૈસા નહી આપે તો જાનથી મારી નાખી મૃતદેહ તળાવમાં ફેંકી દઈશું તેવી ધમકી આપી હતી.
પરિવારે પોલીસને લોકેશન આપ્યું
પરિવારજનોએ જ્યારે દાહોદ બી ડિવિઝન પોલીસનો સંપર્ક કરી લોકેશન આપ્યું હતું, તેના આધારે બી ડિવિઝન પી.આઈ સહિત પોલીસની ટીમે યુવકોને શોધી કાઢી શ્યામલાલને તેમની પકડમાંથી છોડાવ્યો હતો અને ત્રણેય યુવકોની ધરપકડ કરી તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
3 આરોપીઓની ધરપકડ
દાહોદના DySP જગદીશ ભંડારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની હકીકત એ પ્રકારની છે કે દાહોદ બી ડિવિઝન વિસ્તારમાં પોલીસને માહિતી મળી હતી કે, એક અમદાવાદના એક વ્યક્તિ શ્યામલભાઈને 3 લોકલ વ્યક્તિઓ તેમના પરિચયમાં હતા અને પૈસાની લેતી દેતી બાકી હશે તો એમણે આમને બોલાવ્યા અને ઘરે લઈ જઈને તેમને માર મારવામાં આવ્યો હતો અને વીડિયો કોલ કરીને પરિવારને સંપર્ક કરીને તેમની પાસેથી પૈસાની માગણી કરી હતી. આ અંગે પોલીસને માહિતી મળતા ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરીને વ્યક્તિને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યો છે અને અન્ય 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
