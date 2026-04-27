રાજસ્થાન ગેંગવોરનો ભેદ ઉકેલાયો, નઈમ ઠોકર ગેંગના બે આરોપી અમદાવાદમાંથી ઝડપાયા
રાજસ્થાનના ઉદયપુરના બિચ્છુ ઘાટી વિસ્તારમાં જાહેર રોડ પર ગેંગવોરમાં થયેલા હત્યાનો ભેદ અમદાવાદ પોલીસના હાથે ઉકેલાયો છે.
Published : April 27, 2026 at 4:57 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતના પાડોશી રાજ્ય એવા રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં થયેલા ચર્ચાસ્પદ હત્યાકાંડ અને ગેંગવોરની કડી અમદાવાદ સાથે જોડાઈ છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસની ઝોન-7 LCB ટીમે ઉદયપુરની કુખ્યાત નઈમ ઠોકર ગેંગના બે મુખ્ય આરોપીઓને સરખેજ વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
આ એજ આરોપીઓ છે જેમની પર રાજસ્થાન પોલીસે 10-10 હજારનું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું. ચૂંટણીલક્ષી ચેકિંગ દરમિયાન હોટલમાંથી ઝડપાયેલા આ શખ્સો કયા મોટા મનસૂબા સાથે અમદાવાદ આવ્યા હતા, તેને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. રાજસ્થાનના ઉદયપુરના બિચ્છુ ઘાટી વિસ્તારમાં જાહેર રોડ પર ગેંગવોરમાં થયેલા હત્યાનો ભેદ અમદાવાદ પોલીસના હાથે ઉકેલાયો છે.
સમગ્ર બનાવ શું છે?
રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં વર્ચસ્વની લડાઈ માટેથી નઈમ ઠોકર ગેંગ અને જાવેદ દાંતલા ગેંગ બચે છેલ્લા ઘણા વર્ષો થી સામસામે જંગ અને ગેંગવોર ચાલી રહ્યો છે. જેમાં 20 દિવસ પહેલા આ બંને ગેંગ વચ્ચે આમનો સામનો થયો હતો. જેમાં સાહિલ આરીફખાન નામના યુવકની છરીના ઘા મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. આ હત્યામાં કુલ 6 આરોપીઓની સંડોવણી હતી. જેમાંથી ચાર આરોપીઓ જેતે સમયે રાજસ્થાન પોલીસે પકડી પાડ્યા હતા પણ હત્યા બાદ મુખ્ય સૂત્રધાર નઈમુદ્દીન ઉર્ફે નઈમ શેખ અને તેનો સાગરીત કુંદન કુશવાહા રાજસ્થાન પોલીસને થાપ આપી ફરાર થઈ ગયા હતા. જેની ઝોન 7 એલસીબીએ અમદાવાદથી ધરપકડ કરી છે.
ઝોન 7 DCP શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "ઝોન 7 એલસીબી સ્કોડ પોલીસની આરોપી નઈમુદ્દીન ઉર્ફે નઈમ શેખ અને તેનો સાગરીત કુંદન કુશવાહાની પૂછપરછમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે મુખ્ય આરોપી નઈમ શેખ પોતાની સારવાર કરાવવા માટે અમદાવાદ આવ્યો હતો. ઝોન 7 એલસીબી પોલીસે હાલ એ દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે કે આ બંને આરોપીઓ સારવાર માટે જ આવ્યા હતા કે પછી અહીં કોઈ ગુનાને અંજામ આપવાની ફિરાકમાં હતા. હાલમાં અમદાવાદ પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી આરોપીઓને રાજસ્થાન પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે."
અમદાવાદમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને ધ્યાને રાખી અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા હોટલ અને ગેસ્ટ હાઉસનું સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તે દરમિયાન ઝોન-7 LCBને બાતમી મળી હતી કે સરખેજની એક ખાનગી હોટલમાં બે શંકાસ્પદ શખ્સો રોકાયા છે. ઝોન 7 એલસીબી પોલીસે રેડ કરી તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે, આ બંને શખ્સો રાજસ્થાનના વોન્ટેડ ગુનેગારો છે. પકડાયેલા બંને આરોપીઓ નઈમુદ્દીન ઉર્ફે નઈમ શેખ અને તેનો સાગરીત કુંદન કુશવાહા વિરુદ્ધ રાજસ્થાનમાં હત્યા, લૂંટ અને આર્મ્સ એક્ટ જેવા 15-15 થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, બંને આરોપીની ધરપકડ કરી પ્રાથમિક પૂછપરછ હાથ ધરી તો ઉદયપુરની ચકચારી હત્યા કેસ અને ગેંગ વોરનો ખુલાસો થયો હતો.
