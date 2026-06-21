રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ માઁ અંબાના દર્શન કર્યા, જનકલ્યાણ માટે કરી પ્રાર્થના
રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ અંબાજી પહોંચી માતાજીના દર્શન કર્યા હતા. મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમને લઈ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો.
Published : June 21, 2026 at 9:54 PM IST
અંબાજી: વિશ્વ પ્રસિદ્ધ માઁ અંબાના ધામમાં દુનિયાના ખેણેખૂણાથી લોકો દર્શને આવતા હોય છે, જેમાં નેતાઓ સંતો અને કલાકારો પણ માતાજીના ચરણોમાં માથું ઝુકાવવા પહોચતા હોય છે ત્યારે આજે રવિવારે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા પણ માઁ અંબાના દર્શને પહોંચ્યા હતા અને માતાજીના ચરણોમાં માથું નમાવી રાજસ્થાન, ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશની જનતાની સુખાકારી અને પ્રગતિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
માઉન્ટ આબુ ખાતે યોગ દિવસની ઉજવણી કરી
મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા ગત મોડી સાંજે જ રાજસ્થાનના હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને આજે રવિવારે માઉન્ટ આબુ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણીમાં પણ ભાગ લીધો હતો. મુખ્યમંત્રીએ માઉન્ટ આબુમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં યોગ દિવસની ઉજવણી પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ સીધા જ અંબાજી દર્શનાર્થે આવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીની મુલાકાતને પગલે અંબાજી મંદિર પરિસરમાં રાજસ્થાન અને ગુજરાત પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત જોવા મળ્યો હતો.
आज गुजरात स्थित माँ अम्बाजी धाम में दर्शन एवं पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 21, 2026
जगत जननी माँ अम्बाजी से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की प्रार्थना की।
माँ अम्बाजी की कृपा से राजस्थान निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर रहे। pic.twitter.com/lo69Bg4SMX
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત
અંબાજી પહોંચતા જ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા મુખ્યમંત્રીનુ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમને ખેસ ચુંદડી ઓઢાડી અને તિલક કરી આવકાર્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ સૌપ્રથમ મંદિરમાં આવેલા સિધ્ધિ વિનાયકના દર્શન કરી પૂજા અર્ચના કરી હતી. જે બાદ જગતજનની અંબાજી માતાના ખાસ આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીને મંદિરના મહારાજ દ્વારા પણ ખાસ આશીર્વાદ આપવામાં આવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માની અંબાજી મુલાકાત દરમિયાન અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રોટોકોલ મુજબ ખાસ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી. સાથે જ રાજસ્થાન અને ગુજરાત બંને રાજ્યોની પોલીસ દ્વારા પણ સુરક્ષાને ધ્યાને રાખી ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો.
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