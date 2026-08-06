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અરવલ્લીમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો, માલપુરમાં સવારથી જ ધીમીધારે વરસાદ; મેઘરજમાં મોડી રાત્રે વરસ્યા ઝાપટાં

વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અનુભવાતી ગરમી તથા ઉકળાટમાંથી લોકોને રાહત મળી હતી.

અરવલ્લીમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો
અરવલ્લીમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 10:19 AM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. ગુરુવારે વહેલી સવારથી માલપુર પંથકમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. માલપુર શહેરમાં વહેલી સવારથી ધીમીધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો, જ્યારે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં નોંધાયા હતા. વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અનુભવાતી ગરમી તથા ઉકળાટમાંથી લોકોને રાહત મળી હતી.

મેઘરજમાં મોડી રાત્રે વરસ્યા વરસાદી ઝાપટા

બીજી તરફ મેઘરજ પંથકમાં પણ મોડી રાત્રિના અરસામાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. મેઘરજ શહેર સહિત આસપાસના ગામોમાં વરસાદ વરસતા રસ્તાઓ ભીના બન્યા હતા અને વાતાવરણમાં ઠંડકનો અનુભવ થયો હતો. સવારે પણ આકાશમાં વાદળો છવાયેલા જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે વધુ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

અરવલ્લીમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો માટે આ વરસાદ લાભદાયી માનવામાં આવી રહ્યો છે. હાલ ખેતરોમાં મગફળી, સોયાબીન, કપાસ અને મકાઈ જેવા ખરીફ પાકો ઉભા છે. વરસાદના કારણે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતાં પાકના વિકાસને વેગ મળશે અને સિંચાઈ પરની નિર્ભરતા પણ ઘટશે. ખાસ કરીને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોમાં આ વરસાદથી ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

વરસાદને પગલે જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ આવો જ વરસાદ ચાલુ રહેશે તો ખરીફ પાકના ઉત્પાદન પર સકારાત્મક અસર જોવા મળશે તેવી ખેડૂતો આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

હવામાન વિભાગની આ જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદની સંભાવના

ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓમાં બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા અને આણંદમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ; ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર કેટલાક સ્થળોએ; દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં કેટલાક સ્થળોએ; સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, બોટાદ, કચ્છ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટા છવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.

અમદાવાદ અને તેની આસપાસ હવામાન વિભાગની આગાહી

સામાન્ય રીતે આકાશ વાદળછાયું રહેશે અને વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદના એક-બે ઝાપટાં પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે.

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