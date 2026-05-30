અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા, માલપુર, શામળાજી સહીતના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 9:44 AM IST

અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોમાસા પૂર્વે હવામાનમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો છે. જિલ્લામાં વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ છવાઈ જતાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. માલપુર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં વરસતાં લાંબા સમયથી અનુભવાઈ રહેલી ગરમી અને ઉકળાટમાંથી લોકોને રાહત મળી છે.

મોડાસા ગ્રામ્ય વિસ્તાર તેમજ યાત્રાધામ શામળાજી પંથકમાં પણ મેઘરાજાએ એન્ટ્રી કરતાં વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું હતું. વાસેરાકંપા, ઇસરોલ, જીવણપુર સહિતના ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતાં માર્ગો પર પાણી વહેતા જોવા મળ્યા હતા. વરસાદના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને ખેડૂતો તેમજ ગ્રામજનોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી.

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારે ગરમી અને બફારાથી લોકો પરેશાન હતા. ત્યારે વહેલી સવારથી પડેલા વરસાદે લોકોને મોટી રાહત આપી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા અગાઉથી કરવામાં આવેલી આગાહી વચ્ચે વરસાદી માહોલ સર્જાતા આગાહી સાચી ઠરી હોવાનું પણ લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

આકાશમાં હજુ પણ ઘેરા વાદળો છવાયેલા હોવાથી આગામી કલાકોમાં વધુ વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ચોમાસા પૂર્વે પડેલા આ વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક સાથે હરિયાળી અને તાજગીનો અહેસાસ થયો છે. જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદને લઈને લોકોમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

