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આજથી ગુજરાતમાં વરસાદી રાઉન્ડ: હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ બંનેએ શું આગાહી કરી?

આજથી 13 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. મધ્ય ગુજરાતમાં મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ
ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 5:50 PM IST

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અમદાવાદ: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલ પટેલે ગુજરાત માટે નવી આગાહી કરી છે. આજથી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. 14-15 તારીખે હવામાનમાં ઉઘાડ નીકળવાની શક્યતા છે, પરંતુ 17 તારીખથી ફરી વરસાદી માહોલ બનશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે.

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, આજથી 13 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. મધ્ય ગુજરાતમાં મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. સાથે જ વડોદરાના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ઝાપટા પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠાના ભાગોમાં વરસાદની સંભાવના છે. ખાસ કરીને સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના ભાગોમાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે. પાટણ, સમી અને હારીજના કેટલાક ભાગોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેશે. સાથે જ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

14 અને 15 તારીખે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હવામાન ખુલ્લું રહેવાની શક્યતા છે. એટલે કે મોન્સુનનો બ્રેક આવી શકે છે. આ દરમિયાન તડકો નીકળી શકે છે. પરંતુ 13 અને 14 તારીખના રોજ બંગાળના ઉપસાગરમાં એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનશે. જેની અસર સીધી ગુજરાત પર નહીં પણ પૂર્વ ભારતના ભાગોમાં જોવા મળશે.

17, 18 અને 19 તારીખમાં ફરી રાજ્યના હવામાનમાં પલ્ટો આવશે. આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ફરીથી વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 22 અને 23 તારીખથી ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં આ દરમિયાન વરસાદ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલનું કહેવું છે કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં એક પછી એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનતી રહેશે. જેના કારણે ઓગસ્ટના અંત સુધી વરસાદી માહોલ ચાલુ રહેશે.

25 ઓગસ્ટથી 28 ઓગસ્ટની વચ્ચે રાજ્યમાં વરસાદી ઝાપટાનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા છે. 31 ઓગસ્ટના રોજ પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર શરૂ થશે. આ નક્ષત્રમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે, પરંતુ અંબાલાલ પટેલના મતે આ વરસાદનું પાણી ખેતી માટે એટલું સારું ગણાતું નથી. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલ્ટા આવશે. 2 સપ્ટેમ્બર અને 7 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ ફરીથી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.

ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલની સલાહ છે કે, આગામી 13 તારીખ સુધી થનારા વરસાદનો લાભ લે. 14-15 ના ઉઘાડ દરમિયાન ખેતીના કામો પતાવી લે. સપ્ટેમ્બરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શક્યતા રહેશે. એટલે અગાઉથી જ આયોજન કરી રાખે. માછીમારોને પણ સૂચના છે કે બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બને ત્યારે દરિયો તોફાની બની શકે છે, એટલે દરિયો ન ખેડે.

વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

હવામાન વિભાગે પણ કરી આગાહી
આ અંગે હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રાય યાદવે જણાવ્યું હતું કે, આજે રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. અરવલ્લી અને મહીસાગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. બનાસકાંઠા, વાવ થરાદ, દાહોદ અને, પંચમહાલમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ત્રણ દિવસ રાજ્યમાં વીજળીના કડાકાની આગાહી છે. લો પ્રેશર એરીયા, વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસુન ટર્ફના કારણે રાજ્યમાં વરસાદ પડશે. આગામી બે દિવસ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 12 ઓગસ્ટ સુધી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન તજજ્ઞોના જણાવ્યા અનુસાર, એલર્ટ ધરાવતા તમામ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા આક્રમક બેટિંગ કરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રતિ કલાક 5થી 15 મી.મી જેટલો ભારે વરસાદ વરસવાની ધારણા છે. પવનના તીવ્ર ઝાપટાં અને ગાજવીજ સાથે વિઝિબિલિટી ઓછી થવાની શક્યતા હોય, વાહનચાલકોને પણ રસ્તા પર સાવચેતીપૂર્વક વાહન ચલાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. 10થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાંધીનગર, વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર અને વડોદરા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ સાથે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.

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AMBALAL PATEL PREDICTION
AHMEDABAD WEATHER
ગુજરાતમાં વરસાદ
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