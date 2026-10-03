સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદે વિરામ લીધાના 26 દિવસ બાદ ભરાયેલા છે વરસાદી પાણી, 15થી વધુ સોસાયટીના રહીશો ત્રસ્ત
સુરેન્દ્રનગરમાં 80 ફૂટ અને મૂળચંદ રોડ અને માનવ મંદિર વિસ્તારમાં આવેલી 15થી વધુ સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હોવાના કારણે રોગચાળો પર ફાટી નીકળવા પામ્યો છે.
Published : October 3, 2026 at 4:29 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 26 દિવસથી વરસાદ નથી તેમ છતાં પણ શહેરની 15થી વધુ સોસાયટીઓમાં હજુ પણ વરસાદી પાણી ભરાયેલા છે. વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતાં સ્થાનિક લોકો પરેશાનીમાં મુકાયા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર શહેરની મૂળચંદ રોડ ઉપર આવેલી, તેમજ 80 ફુટ રોડ અને નવા 80 ફૂટ અને 60 ફૂટ રોડ ઉપર આવેલી 15થી વધુ સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાયેલા છે. પાણીનો નિકાલ ન થતા મચ્છરોનો ઉપદ્રવ અને દુર્ગંધ પ્રસરી રહી છે. જેને લઇને સ્થાનિક લોકો પરેશાન બની રહ્યા છે. છેલ્લા 26 દિવસથી સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં વરસાદ નથી અને પરંતુ અગાઉ પડેલા વરસાદી પાણીનો કોઈપણ પ્રકારનો નિકાલ ન હોવાના કારણે હજુ પણ પાણી ભરાયેલી હાલતમાં છે મહાનગરપાલિકામાં રજૂઆત કરી અને સ્થાનિક લોકો થાક્યા છે ત્યારે મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે સ્થાનિક લોકો દ્વારા રોષ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરની 80 ફૂટ અને મૂળચંદ રોડ ઉપર આવેલી અને માનવ મંદિર વિસ્તારમાં આવેલી 15થી વધુ સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હોવાના કારણે રોગચાળો પર ફાટી નીકળવા પામ્યો છે. આ વિસ્તારમાં ડેન્ગ્યુ મેલેરિયા અને કોલેરાના કેસો સૌથી વધુ છે. કારણ કે આ વિસ્તારમાં કોમન પ્લોટમાં પણ પાણી ભરાયેલા છે. જ્યાંથી પાણીની લાઈનો પસાર થાય છે. ત્યારે જે પીવાનું પાણી પાઇપલાઇનમાં આપવામાં આવે છે. તેમાં મિશ્ર ગંદુ પાણી પણ આવે છે. જેને લઈને આ પાણી વપરાશમાં લેવાના કારણે ચામડીના રોગ અને પાણીજન્ય રોગચાળાએ પણ આ વિસ્તારમાં ઉછાળો માર્યો છે.
સ્થાનિક લોકો દ્વારા આ અંગે મહાનગરપાલિકા ખાતે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. છતાં પણ કોઈ કામગીરી કરવામાં ન આવતા સ્થાનિક લોકોએ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે સવાલ ઊભા કર્યા છે. પૂરતો ટેક્સ ભરીએ છીએ તમામ પ્રકારના વેરા ભરીએ છીએ છતાં પણ વરસાદી પાણીમાં છેલ્લા 26 દિવસથી રહેવા માટે મજબૂર બનવું પડી રહ્યું છે તેવો સુર સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. ખુદ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયરના વોર્ડમાં જ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. વરસાદી પાણી નિકાલ માટે કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ખર્ચ કરવામાં આવી. પરંતુ તે છતાં પણ છેલ્લા 26 દિવસથી 15થી વધુ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો વરસાદી પાણીમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. વરસાદી પાણી ભરાયેલા રહેતા હોવાના કારણે ઝેરી જીવંત પણ નીકળી રહ્યા છે અને નાના બાળકો ઉપર પણ ખૂબ અસર પડી રહી હોવાનું પણ સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું છે.
'વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતા મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો'
મૂળચંદ રોડના રહેવાસી કૈલાસબેન રાઠોડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ વિસ્તારમાં છેલ્લા 26 દિવસથી વરસાદના પાણી ભરાયેલા છે કોમન પ્લોટમાં પણ પાણી ભરાયેલા છે. જેને લઇને મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે. ડેન્ગ્યુ, મેલરીયા જેવા કેસો પણ આ વિસ્તારમાં નોંધાયેલા છે. આ ઉપરાંત જે પીવાનું પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે, તેમાં પણ ગટરનું પાણી મિશ્ર થઈ આવે છે. જેને લઈને પણ આ વપરાશ પાણી કરવામાં આવતા ચામડીના રોગો ફાટી નીકળવા પામ્યા છે. તંત્રના અધિકારીઓને અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી છે. છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી નથી થઈ રહી અને નર્ક જેવી પરિસ્થિતિમાં રહેવા માટે મજબુર બનવું પડી રહ્યું છે.
આજથી પાણી નિકાલ માટે સ્પેશિયલ મશીનો મૂકવામાં આવ્યા છે - રાકેશ રાઠોડ મેયર
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશભાઈ રાઠોડે આ મુદ્દે જણાવ્યું કે, સુરેન્દ્રનગરના 60 ફૂટ રોડ, મૂળચંદ રોડ અને 80 ફૂટ રોડ ઉપર સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયેલા છે. પરંતુ તેના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા આજથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. પાણી કાઢવા માટેના મશીન મૂકવામાં આવ્યા છે. મૂળચંદ રોડ ઉપર પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા બંધ થઈ જતા આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. 80 ફૂટ રોડ ઉપર પણ કોમન પ્લોટ અને ખાનગી માલિકીના પ્લોટોમાં પાણી ભરાયેલા છે. તેમને પણ નોટિસો આપવામાં આવી છે અને તેમના ઉપર પણ કાર્યવાહી કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. રોગચાળો ફાટી નીકળે નહીં તે માટે દવાઓ છાંટવામાં આવી રહી છે, ફોગિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સ્થાનિક લોકોને તાત્કાલિક રાહત થાય તે દિશામાં કામગીરી આજથી શરૂ કરાવી છે.
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