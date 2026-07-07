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વાપીમાં વરસાદી પાણીનો કહેર: ચલા વિસ્તારના ઘરોમાં ઘૂસ્યા પાણી, રહિશોએ આખી રાત જાગીને વિતાવી

ઘરોની અંદર સુધી પાણી ઘૂસી જતાં સ્થાનિક લોકોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વરસાદી પાણીના ભરાવાને કારણે રહીશોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો

વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા
વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 8:53 PM IST

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વલસાડ: વાપી શહેરમાં સતત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદે મહાનગર પાલિકા વિસ્તારના અનેક વિસ્તારોમાં જનજીવનને ગંભીર રીતે પ્રભાવિત કર્યું છે. ખાસ કરીને ચલા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન થતાં અનેક સોસાયટીઓ અને રહેણાંક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. ઘરોની અંદર સુધી પાણી ઘૂસી જતાં સ્થાનિક લોકોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વરસાદી પાણીના ભરાવાને કારણે રહીશોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો અને મહાનગર પાલિકાની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.

સ્થાનિક રહિશોના જણાવ્યા મુજબ વાપી મહાનગર પાલિકા બન્યા બાદ નવી ગટર લાઇન, રસ્તા અને અન્ય શહેરી સુવિધાઓના વિકાસ માટે મોટા પાયે કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જોકે વરસાદી પાણીના કુદરતી નિકાલના માર્ગોને ધ્યાનમાં લીધા વગર વિકાસકાર્યો હાથ ધરાતા આજે તેની સીધી અસર લોકો ભોગવી રહ્યા છે. જ્યાં પહેલાં વરસાદી પાણી સરળતાથી બહાર નીકળી જતું હતું ત્યાં હવે પાણીનો પ્રવાહ અટકી જતાં રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા વધુ ગંભીર બની હોવાનું લોકોનું કહેવું છે.

વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રેસિડન્ટ ટાવર, ખોજા સોસાયટી અને જગન પાર્ક સૌથી વધુ પ્રભાવિત
ચલા વિસ્તારના પ્રેસિડન્ટ ટાવર, ખોજા સોસાયટી તેમજ જગન પાર્ક વિસ્તાર સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બન્યા હતા. જગન પાર્કમાં આવેલા 16થી વધુ બંગલાઓમાં વરસાદી પાણી ઘરોની અંદર રસોડા સુધી ઘૂસી ગયું હતું. અનેક ઘરોમાં ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાઈ જતાં રહિશોને ઘર છોડીને સલામત સ્થળે જવાની ફરજ પડી હતી. ઘરની અંદર પાણી ભરાતા સામાન્ય જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું હતું.

વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા
વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા (ETV Bharat Gujarat)

મહિલાઓ અને બાળકોની હાલત બની દયનીય
ઘરોમાં અચાનક પાણી ઘૂસી આવતાં મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધોની સ્થિતિ સૌથી વધુ કફોડી બની હતી. અનેક પરિવારો આખી રાત પાણી વચ્ચે જ ફસાયેલા રહ્યા હતા. બાળકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે મહિલાઓએ ઘરનો સામાન બચાવવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. સોમવારની આખી રાત સોસાયટીના રહિશોએ ભય અને અનિશ્ચિતતા વચ્ચે જાગીને પસાર કરી હતી.

વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા
વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ઘરવખરીને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન
વરસાદી પાણી સાથે ગટરનું ગંદુ પાણી પણ અનેક ઘરોમાં ઘૂસી જતાં ઘરવખરીને ભારે નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. સોફા, ફ્રિજ, ટીવી, ફર્નિચર, ગાદલા, કપડાં, રસોડાનો સામાન સહિત અનેક કિંમતી વસ્તુઓ પાણીમાં પલળી જતાં ઉપયોગ લાયક રહી નહોતી. કેટલાક પરિવારોના મહત્વના દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું રહિશોએ જણાવ્યું હતું. નુકસાનનો આંક લાખો રૂપિયામાં પહોંચે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા
વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા (ETV Bharat Gujarat)

રહિશોમાં પાલિકા સામે ભારે રોષ
વારંવાર વરસાદ દરમિયાન પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાતી હોવા છતાં કાયમી ઉકેલ લાવવામાં મહાનગર પાલિકા નિષ્ફળ ગઈ હોવાના આક્ષેપ સાથે સ્થાનિક મહિલાઓ અને રહિશોએ ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. રહિશોનું કહેવું છે કે, દર વર્ષે વરસાદ આવે ત્યારે આવી જ સ્થિતિ સર્જાય છે, પરંતુ જવાબદાર તંત્ર માત્ર તાત્કાલિક કામગીરી કરીને પોતાની જવાબદારી પૂર્ણ થયાનો દાવો કરે છે. વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલ માટે લાંબા ગાળાનું આયોજન કરવાની માંગ પણ સ્થાનિકોએ કરી હતી.

વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા
વાપીમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પાલિકાની ટીમે શરૂ કરી પાણી કાઢવાની કામગીરી
મંગળવારની વહેલી સવારથી વાપી મહાનગર પાલિકાની ટીમ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચી હતી અને વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કામગીરી હાથ ધરી હતી. ડ્રેનેજ લાઇન સાફ કરવી, પમ્પ દ્વારા પાણી બહાર કાઢવું અને અવરોધ દૂર કરવા જેવી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે બપોરે એક વાગ્યા સુધી પણ અનેક ઘરોમાં પાણી યથાવત જોવા મળતાં રહિશોમાં અસંતોષ વધુ વધી ગયો હતો. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ રાહત કામગીરીની ગતિ ખૂબ ધીમી રહી હતી.

કાયમી ઉકેલની માંગ સાથે તંત્ર સામે પ્રશ્નો

ચલા વિસ્તારની આ સ્થિતિએ વાપી મહાનગર પાલિકાના વરસાદી પાણીના નિકાલ અંગેના આયોજન પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. શહેરમાં કરોડો રૂપિયાના વિકાસકાર્યો છતાં જો સામાન્ય વરસાદમાં જ રહેણાંક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય તો આયોજનની અસરકારકતા સામે પ્રશ્નો સ્વાભાવિક છે. સ્થાનિકોએ વરસાદી પાણી માટે અલગ સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, કુદરતી નિકાલ માર્ગોનું પુનઃસ્થાપન અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કાયમી ઉકેલ લાવવા તાત્કાલિક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે. હાલ વરસાદી માહોલ યથાવત હોવાથી રહિશોમાં ફરી આવી સ્થિતિ સર્જાવાની ભીતિ પણ જોવા મળી રહી છે.

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