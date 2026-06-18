જામનગરમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી: અડધા કલાકમાં અડધો ઇંચ વરસાદ
લાંબા સમયના અસહ્ય ઉકળાટ અને ગરમી બાદ મેઘરાજાનું આગમન થતાં જ નાગરિકોએ મોટી રાહત અનુભવી છે.
Published : June 18, 2026 at 1:23 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ત્યારે આજે જામનગર શહેર અને સમગ્ર જિલ્લામાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. બપોરના સમયે આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાયા હતા અને જોતજોતામાં જામનગરમાં જોરદાર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો હતો. લાંબા સમયના અસહ્ય ઉકળાટ અને ગરમી બાદ મેઘરાજાનું આગમન થતાં જ નાગરિકોએ મોટી રાહત અનુભવી છે.
માત્ર એક કલાકમાં અડધો ઇંચ વરસાદ
શહેરમાં શરુ થયેલા વરસાદી ઝાપટાએ જોતજોતામાં રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. માત્ર એક કલાકના ટૂંકા સમયગાળામાં જામનગરમાં અંદાજે અડધાથી વધુ ઇંચ વરસાદ ખાબકી ગયો હતો. સીઝનના આ પ્રથમ વરસાદને કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. વાહનચાલકોને થોડી મુશ્કેલી પડી હતી, પરંતુ લાંબા સમયની ગરમીથી પરેશાન લોકો માટે આ મુશ્કેલી આશીર્વાદ સમાન સાબિત થઈ હતી.
લોકોમાં ખુશીનો માહોલ
સવારથી જ અસહ્ય બફારા બાદ બપોરે અચાનક જ કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાઈ ગયા હતા, જેને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અંધારપટ જેવું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. ધોધમાર વરસાદ શરૂ થતાં જ વાતાવરણમાં અદ્ભુત ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકોએ વરસાદના વીડિયો અને ફોટા શેર કરીને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. સીઝનના આ પ્રથમ વરસાદથી લોકોમાં હરખની હેલી જોવા મળી રહી છે. નાના બાળકોથી લઈને મોટેરાઓ સુધીના તમામ લોકોએ વરસાદમાં ન્હાવાનો આનંદ માણ્યો હતો.
ખેડૂતોએ શું કહ્યું ?
આ વરસાદથી સામાન્ય જનતા ભલે ખુશ હોય, પરંતુ ધરતીપુત્રો (ખેડૂતો) માટે હજુ ચિંતા યથાવત છે. જામનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે, પરંતુ ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર આ માત્ર પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જેવો વરસાદ છે.
"વાવણી લાયક વરસાદ હજુ બાકી છે. ખેતીના પાકને જીવતદાન મળે અને વાવણી શરૂ કરી શકાય તેવો જોરદાર વરસાદ હજુ થયો નથી. જો કે, આ વરસાદથી જમીનમાં ભેજ વળશે અને આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ થશે તેવી આશા બંધાઈ છે."
ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી 24 થી 48 કલાકમાં જામનગર સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. વહીવટી તંત્ર પણ પૂરતી તૈયારીઓ સાથે એલર્ટ મોડ પર છે. જામનગરવાસીઓ હવે આશા રાખી રહ્યા છે કે આ તો માત્ર શરૂઆત છે, આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે અને જળાશયો પાણીથી છલકાઈ જશે.