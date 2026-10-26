સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 12 કરોડના ખર્ચે 12 એકરમાં રેઇન ફોરેસ્ટ પ્રોજેક્ટ તૈયાર, જાણો PM મોદીનો કાર્યક્રમ
બબલ ફાઉન્ટન, વોટરફોલ અને વિવિધ રાજ્યોનાં વૃક્ષો પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
Published : October 26, 2026 at 7:49 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગરમાં સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રવાસીઓ માટે ₹12 કરોડના ખર્ચે 12 એકર વિસ્તારમાં રેન ફોરેસ્ટ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આગામી 31 ઓક્ટોબરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે આ પ્રોજેક્ટ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ પ્રોજેક્ટમાં રેન ગનના 20 ટાવર દ્વારા વર્ષભર કૃત્રિમ વરસાદનો અનુભવ કરાવી શકાશે. સાથે જ બબલ ફાઉન્ટન, વોટરફોલ અને વિવિધ રાજ્યોનાં વૃક્ષો પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
પ્રોજેક્ટનું મુખ્ય આકર્ષણ (સ્કાય વોકવે ) ગ્લાસ વોકવે છે, જેમાં 35 મિલીમીટર જાડાઈના 132 કોરિયન ગ્લાસ લગાવવામાં આવ્યા છે. જે એન્જીયરના કહેવા મુજબ આખા ભારતમાં પ્રથમ પ્રોજેકટ છે આ રેન ફોરેસ્ટ પ્રવાસીઓને વરસાદ, હરિયાળી અને રોમાંચનો અનોખો અનુભવ કરાવશે.જોકે આ (સ્કાય વોકવે) ની ખાસિયત જોઈએ તો ગોળાકાર ડિઝાઇનમાં તૈયાર કરાયેલા આ વોકવે પર ચાલવાનો અનુભવ પ્રવાસીઓ માટે રોમાંચક બની રહેશે. આ પ્રકારની ડિઝાઇનને વિશ્વમાં પ્રથમ હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.એકતાનગરમાં સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી સહિતનાં પ્રવાસન આકર્ષણોની યાદીમાં હવે રેન ફોરેસ્ટ પ્રોજેક્ટનો ઉમેરો થવાથી પ્રવાસીઓને કુદરત, વરસાદ અને રોમાંચનો અનોખો અનુભવ માણવાની તક મળશે.
નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીને લઈને તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. 31 ઓક્ટોબરે એકતા પથ ખાતે સુરક્ષાદળો દ્વારા ભવ્ય પરેડ યોજાશે, સાથે જ ‘વિવિધતામાં એકતા’ અને ‘વંદે માતરમ’ની થીમ પર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
દેશભરના તમામ રાજ્યોના 8 હજારથી વધુ કલાકારો પોતાની રાજ્યની સંસ્કૃતિ અને કલાનું પ્રદર્શન કરશે. હાલ રાજપીપળાના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે કલાકારો દ્વારા જોરશોરથી રિહર્સલ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં પોતાની કલા રજૂ કરવા કલાકારો ઉત્સાહિત છે અને આ અવસરને ગૌરવની ક્ષણ માની રહ્યા છે.
ગુજરાતના એકતાનગર ખાતે આગામી 31 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે યોજાનારા કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત રહેશે. આ વર્ષે પહેલી વખત રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની પરેડ સાંજના સમયે યોજાશે. કાર્યક્રમમાં આશરે 25 હજાર લોકો માટે બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જે માટે તમામ તૈયારીઓ પુર જોશ માં ચાલી છે.
આ વખતે વંદે માતરમની થીમ પર વિશેષ ઝાંખીઓ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને નક્સલવાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના લોકોની ભાગીદારી આ ઉજવણીના મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે. એકતાનગરમાં દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે પરેડનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જોકે આ વર્ષે પરંપરાગત સવારના સમયને બદલે સાંજે પરેડ યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.પરેડ દરમિયાન કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો અને વિવિધ રાજ્યોની પોલીસ ટુકડીઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમક્ષ માર્ચપાસ્ટ કરશે.
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ 2026: કેવડિયા ખાતે બે દિવસનો કાર્યક્રમ
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે 30 અને 31 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ ઉજવણીમાં ભાગ લેશે. બે દિવસ દરમિયાન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ભવ્ય એકતા પરેડ મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે.
પ્રથમ દિવસ: 30 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર
સ્થળ: એકતા નગર, કેવડિયા.
- સાંજે: ડેમ વ્યૂ પોઇન્ટ-1 ખાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ.
-મુખ્ય આકર્ષણ: દેશભક્તિ આધારિત નાટ્ય પ્રસ્તુતિ 'આનંદમઠ: માં ને ફિર બુલાયા હૈ'.
- વિકાસકાર્યો:
વડાપ્રધાન આશરે ₹1,140 કરોડના વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે.
-અન્ય કાર્યક્રમ: ઇલેક્ટ્રિક બસોને લીલી ઝંડી આપવામાં આવશે.
-સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમના સ્થળે પ્રવેશનો છેલ્લો સમય સાંજે 4:30 વાગ્યાનો દર્શાવાયો છે.
બીજો દિવસ: 31 ઓક્ટોબર, શનિવાર
- સવારે 8:00 વાગ્યે: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે.
- એકતા દિવસની પ્રતિજ્ઞા: વડાપ્રધાન દેશની એકતા અને અખંડિતતાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવશે.
- સાંજે ભવ્ય એકતા પરેડ: પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનો પરેડમાં ભાગ લેશે.
- વિશેષ આકર્ષણ: નક્સલવાદ સામેની લડાઈ અને નક્સલમુક્ત ભારતની યાત્રા દર્શાવતાં કાર્યક્રમો યોજાશે.
- સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ: વંદે માતરમની થીમ પર વિવિધ રાજ્યોની સંસ્કૃતિ અને દેશની એકતાનું પ્રદર્શન થશે.
- વડાપ્રધાનનું સંબોધન: નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધિત કરશે.
-આ કાર્યક્રમમાં પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળોની ટુકડીઓ, સાંસ્કૃતિક કલાકારો અને વિવિધ રાજ્યોની ઝાંખીઓ મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે.
- પરેડ માટે પ્રવેશનો છેલ્લો સમય: સાંજે 4:00 વાગ્યે.
- સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટે પ્રવેશનો છેલ્લો સમય: 30 ઓક્ટોબરે સાંજે 4:30 વાગ્યે.
- કાર્યક્રમના સ્થળે ઓછામાં ઓછા ત્રણ કલાક વહેલા પહોંચવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
- પ્રવેશ માટે અગાઉથી નોંધણી કરાવવી અને અધિકૃત વેબસાઇટ પર પાસ તથા સમયની વિગતો તપાસવી.
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