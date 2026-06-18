છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 63 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર: બાલાસિનોરમાં 5 ઈંચથી વધુ વરસાદ, ખેડૂતોમાં ખુશી
અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદના આગમન બાદ ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે.
Published : June 18, 2026 at 8:45 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 10:20 AM IST
સાબરકાંઠા, અરવલ્લી: ગુજરાતમાં હજુ સુધી વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આગમન થયું નથી, પરંતુ આ પહેલા રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. જેના કારણે ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી આવી છે. તો વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક થતા લોકોએ પણ આકરી ગરમીથી રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 63 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં બાલાસિનોરમાં સૌથી વધુ 5.79 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. જ્યારે અરવલ્લીના ભિલોડામાં 2.95 ઈંચ, ધનસુરામાં 2.60 ઈંચ, મહેસાણાના સતલાસણામાં 2.87 ઈંચ, ખેડાના ગળતેશ્વરમાં 2.24 ઈંચ, પકડવંજમાં 2.17 ઈંચ, વડોદરામાં દેસરમાં 2.09 ઈંચ, પંચમહાલના ઘોઘંબામાં 2.05 ઈંચ, જાંબુઘોડામાં 2.01 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. અસહ્ય ગરમી અને ઉકળાટથી પરેશાન બનેલા લોકોને વરસાદી માહોલને કારણે આંશિક રાહત મળી છે. બુધવારે રાત્રે હિંમતનગર તેમજ ઈડર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો હતો. ઈડર, બરવાવ, સુરપુર, રતનપુર, મણિયોર, ઉમેદપુરા, ફિચોડ, કાવા, દરામલી સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યાં હતાં. કાંકરોલ કંપા, બળવંતપુરા, હડિયોલ અને પીપળી કંપા સહિતના ગામોમાં ધીમીધારે વરસેલા વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. ગાજવીજ અને વીજળીના ચમકારા વચ્ચે વરસેલા વરસાદે લોકોમાં ચોમાસાની શરૂઆતના સંકેતો આપ્યા હતા. આકાશમાં ઘેરાયેલા વાદળો અને ઠંડા પવને સમગ્ર વિસ્તારમાં ખુશનુમા માહોલ સર્જ્યો હતો.
સીઝનના પ્રથમ વરસાદને લઈને લોકોમાં ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ગરમીથી કંટાળેલા લોકો માટે વરસાદ રાહતરૂપ બન્યો હતો, જ્યારે નાના ભૂલકાઓએ પ્રથમ વરસાદમાં મન મૂકીને ભીંજાઈ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. બીજી તરફ ખેડૂતોમાં પણ નવી આશા જાગી છે. વરસાદના આગમન સાથે ખેડૂતોએ ખેતીની તૈયારીઓમાં તેજી લાવી છે અને હવે ચોમાસાના સારા વરસાદની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે સમગ્ર પંથકમાં રાહત, આનંદ અને ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
ખેડામાં વરસાદની એન્ટ્રી
ખેડા જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆત સાથે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની એન્ટ્રી થઈ હતી. બુધવારે સાંજે કઠલાલ અને મહુધા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અનુભવાઈ રહેલા ઉકળાટ અને ગરમી વચ્ચે વરસાદ પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી.
અરવલ્લી જિલ્લામાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો
અરવલ્લી જિલ્લામાં બુધવારની રાત્રી દરમિયાન વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો હતો. દિવસભરની અસહ્ય ગરમી અને ઉકળાટ બાદ મેઘરાજાએ જિલ્લાભરમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરતાં અનેક તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. ભારે પવન અને વાવાઝોડા સાથે શરૂ થયેલા વરસાદે સમગ્ર જિલ્લામાં ચોમાસાનો માહોલ જમાવ્યો હતો.
જિલ્લાના મેઘરજ, ભિલોડા, મોડાસા, શામળાજી, માલપુર, ધનસુરા, બાયડ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મેઘરજ તાલુકાના રામગઢી, સીસોદરા, વાસણા સહિતના ગામોમાં ભારે વરસાદ વરસતા રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. ભિલોડા તાલુકાના લીલછા, ખલવાડ અને ભિલોડા નગર વિસ્તારમાં પણ મેઘમહેર જોવા મળી હતી. સુનોખ પંથકના વાશેરા કંપા અને ખેંરોજ કંપામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો.
મોડાસા તાલુકાના ટીંટોઈ, જીવણપુર અને ઇસરોલ સહિતના વિસ્તારોમાં તોફાની પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો. માલપુર વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ થતાં લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ભારે પવનના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો, જેના કારણે લોકોને થોડા સમય માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
જિલ્લામાં ચોમાસાના પ્રથમ સારા અને વ્યાપક વરસાદને પગલે ખેડૂતોમાં વિશેષ આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી. ખેતી માટે અનુકૂળ વરસાદ વરસતાં ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે. વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી જતાં લોકોને ગરમી અને ઉકળાટમાંથી મોટી રાહત મળી હતી.
અરવલ્લી જિલ્લામાં રાત્રી દરમિયાન સાર્વત્રિક વરસાદ
- ભિલોડા - 75 મીમી
- ધનસુરા - 66 મીમી
- સાઠંબા - 35 મીમી
- બાયડ - 33 મિમી
- મેઘરજ - 28 મીમી
- મોડાસા 24 મીમી
- માલપુર - 21 મીમી
- શામળાજી - 10 મિમી
વરસાદી માહોલ વચ્ચે લોકોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે, જ્યારે ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયો છે. હવામાનમાં આવેલા આ બદલાવથી સમગ્ર અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોમાસાનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.