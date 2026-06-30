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નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું

નાક તળાવડી વિસ્તારમાં 10 થી વધુ ઘરોમાં ઘૂંટણસમા વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં લોકોનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે.

નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 7:29 PM IST

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નવસારી: નવસારી શહેરમાં ચોમાસાની પ્રથમ જ ધોધમાર વરસાદે મહાનગરપાલિકાના પ્રી-મોન્સૂન આયોજનની પોલ ખોલી દીધી છે. શહેરમાં બે ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જ્યારે નાક તળાવડી વિસ્તારમાં 10 થી વધુ ઘરોમાં ઘૂંટણસમા વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં લોકોનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી ડ્રેનેજ લાઇન તો નાખવામાં આવી છે, પરંતુ વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. પરિણામે દર વર્ષે સર્જાતી જળબંબાકારની સમસ્યા આ વર્ષે પણ યથાવત્ રહી છે. ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં ઘરવખરી, અનાજ, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો અને રોજિંદા ઉપયોગની ચીજવસ્તુઓને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે, જેના કારણે ગરીબ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોને હજારો રૂપિયાનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે.

નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રહેવાસી પ્રતાપભાઈ મોરેના ઘરે પણ પ્રથમ જ વરસાદમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે તેમના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ પહેલેથી જ નબળી છે. તેમનો એક પુત્ર કિડનીની ગંભીર બીમારીથી પીડિત હોવાથી કામ કરી શકતો નથી અને આખા પરિવારની જવાબદારી બીજા પુત્ર પર છે. આવી પરિસ્થિતિમાં વરસાદ તેમના પરિવાર માટે રાહત નહીં પરંતુ નવી મુશ્કેલી લઈને આવ્યો છે.

નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું (ETV Bharat Gujarat)
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું (ETV Bharat Gujarat)

રહેવાસીઓનો આક્ષેપ છે કે અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો નથી. લોકો હવે તાત્કાલિક પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા અને લાંબા ગાળાના સ્થાયી ઉકેલની માંગ કરી રહ્યા છે.

નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું (ETV Bharat Gujarat)
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું (ETV Bharat Gujarat)

વોર્ડ નંબર-૩ના કોર્પોરેટર દિવ્યકાંત પનારાએ પણ વિસ્તારની સમસ્યા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "સવારથી વરસાદ હોવાના કારણે નાક તળાવડી ખાતે પાણી ભરાયું છે. જે અંગે જાણ થતાં અમે તાત્કાલિક ટીમોને બોલાવી છે જેથી થોડા સમયમાં પાણીનો નિકાલ કરી દેવામાં આવશે."

નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું
નવસારીમાં બે ઇંચ વરસાદે તંત્રના દાવા ધોઈ નાખ્યા, નાક તળાવડીના 10થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યું (ETV Bharat Gujarat)

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TAGGED:

RAINFALL IN NAVSARI
EXPOSED ADMINISTRATIONS CLAIMS
HOLLOWNESS ADMINISTRATIONS CLAIMS
WATER ENTERED HOUSES
NAK TALADI AREA

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