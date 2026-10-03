સુરેન્દ્રનગર: શ્રાવણ-ભાદરવો કોરા જતા બળવા લાગ્યા પાક, 10માંથી 6 તાલુકાઓમાં વરસાદની ઘટ
કપાસ, મગફળી અને તુવેરના પાક વાવીને બેઠેલા ખેડૂતોની હાલત ખરાબ
Published : October 3, 2026 at 5:45 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આ વર્ષનું ચોમાસું જિલ્લા માટે ખેતીની દૃષ્ટિએ ખૂબ ખરાબ સાબિત થઈ રહ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાયો છે. શ્રાવણ મહિનો અને ભાદરવા મહિનામાં વરસાદ માત્ર સરેરાશ પાંચેક ટકા જેટલો વરસાદ થવા પામ્યો છે જેને લઇને ખેતીને કોઈ ફાયદો થયો નથી. હાલના તબક્કામાં કપાસ પીળો પડી ગયો છે, મગફળી સુકાવા લાગી છે અને તુવેર પણ સુકાવા લાગી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા પ્રતિ હેક્ટર જમીને અંદાજિત 25,000 નો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ હાલના તબક્કામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા છે. થાનગઢ, મુળી, સાયલા, ચોટીલા તાલુકા જિલ્લાના સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો છે. અહીં સિંચાઈ માટેના પાણીની સરકાર દ્વારા અને પ્રશાસન તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી જેને લઇને આ વિસ્તાર હાલ કોરો રહી ગયો છે અને સિંચાઈ માટેની સુવિધા ન હોવાના કારણે આ વિસ્તારના ખેડૂતો વરસાદ આધારિત ખેતી કરી રહ્યા છે.
ઘણા ખેડૂતોએ વ્યાજે રૂપિયા લાવી મહેનત મજૂરી અને વાવેતર કર્યું પરંતુ જ્યારે લણવાનો વારો આવ્યો ત્યારે વરસાદનું વિઘ્ન નડ્યું છે અને દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાવા પામી છે. હાલના તબક્કામાં ખેડૂતોની આર્થિક કમર તૂટી ગઈ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી અને તાત્કાલિક સર્વે કામગીરી હાથ ધરાવી અને જે વિસ્તારમાં ઉભા પાકો સુકાઈ ગયા છે ત્યાં ખેડૂતોને સહાયની રકમ ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
વઢવાણ તાલુકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત તાલુકાઓમાં સામેલ થઈ રહ્યો છે. આ વિસ્તારમાં અંદાજિત 75 હજાર હેક્ટર જમીન ઉપર વાવેતર થયું છે જેમાં 38,000 હેક્ટર જમીન ઉપર માત્ર કપાસના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે હવે કપાસનો પાક બળી રહ્યો છે અને પીળો પડી ગયો છે અને ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે.
સરકાર સામું જોવે તે હવે જરૂરી બન્યું છે કારણ કે ખેડૂતોને અગામી સિઝનમાં વાવેતર કરવાના પણ રૂપિયા ન હોવાની વેદના ખેડૂતો દ્વારા ચાલવામાં આવી છે. દર વર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે પણ ખેડૂતો વધુ દેવાદાર બન્યા છે. લોન લઈ અને ખેડૂતો ખેતી કરે છે ત્યારે સીઝન ફેલ જાય ત્યારે ખેડૂતો દેવામાં જતા રહેતા હોય છે અને ચાલુ વર્ષે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે ત્યારે હવે સરકાર દ્વારા દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી અને સહાય આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે
કુદરત રૂઠી અને સરકાર સામું નથી જોતી: ખેડૂતોની વેદના
વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂત મેરૂભાઈ સાપરા સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે કુદરત રૂઠી છે સરકાર સામું નથી જોતી ત્યારે હવે આત્મહત્યા કરવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપચાર નથી બચ્યો હેકટર 25000 રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો પરંતુ હાલ પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાયો છે શ્રાવણ મહિના પછી ભાદરવા મહિનામાં પણ વરસાદ નથી થયો અને ભાદરવો મહિના પણ કોરો થઈ રહ્યો છે ત્યારે આ અંગે સરકાર વેચાણના કરી અને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે ત્યારે કપાસ મગફળી તુવેર જેવા પાકો સુકાઈ રહ્યા છે ત્યારે હવે આ અંગે સરકાર વિચારણા કરે તે જરૂરી બન્યું છે.
જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મામલતદાર દ્વારા જિલ્લાના તાલુકાવાર થયેલા વરસાદના આંકડા આ પ્રમાણે છે:
|તાલુકો
|વરસાદ
|ધ્રાંગધ્રા
|105.98%
|દસાડા
|115.91%
|થાનગઢ
|120.13%
|મૂળી
|99.82%
|વઢવાણ
|95.46%
|લખતર
|77.55%
|ધ્રાંગધ્રા
|89.15%
|ચુડા
|98.26%
|સાયલા
|105.16%
|ચોટીલા
|76.36%
જિલ્લાના ચાર તાલુકામાં સો ટકા કરતાં વધુ વરસાદ પડ્યો છે જ્યારે બાકીના તાલુકાઓમાં વરસાદની ઘટ્ટ હોવાનું સામે આવ્યું છે
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