રાજ્યમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી, 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે
ગુજરાતના સમુદ્ર વિસ્તારમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને રાજસ્થાનમાં અપર એર સર્ક્યુલેશનની બેવડી અસરથી હવામાનમાં પલટો આવશે.
Published : March 19, 2026 at 9:35 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના સમુદ્ર વિસ્તારમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને રાજસ્થાનમાં અપર એર સર્ક્યુલેશનની બેવડી અસરથી હવામાનમાં પલટો થતા રાજ્યના અનેક વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન પલટાની અસર 48 કલાક સુધી જોવા મળી શકે છે.
ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો
ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. અમદાવાદમાં સવારથી જ ભારે પવન ફૂંકાઇ રહ્યો છે. ભારે ગરમી વચ્ચે પવન ફૂંકાતા લોકોને ગરમીમાંથી થોડી રાહત મળી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 48 કલાક ભારે પવન સાથે અનેક વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી કરી છે.
40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર તમામ જિલ્લાઓમાં
દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં જેમ કે, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ અને દાદરા નગર હવેલી
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં થોડાક સ્થળોએ વીજળી અને 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ મેઘગર્જના સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
20 તારીખે પણ રાજ્યમાં માવઠાની શક્યતા
20 માર્ચે પણ રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારમાં હળવાતી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ; કચ્છના છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
