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ત્રણ દિવસના વરસાદે વધાર્યું તંત્રનું કામ, અમદાવાદમાં ફાયરને 199 અને 112-108 પર હજારો ઇમરજન્સી કોલ્સ

વરસાદી પરિસ્થિતિ વચ્ચે તમામ ઇમરજન્સી એજન્સીઓએ સંકલન સાથે કામગીરી કરી હતી.

ત્રણ દિવસના વરસાદે વધાર્યું તંત્રનું કામ, અમદાવાદમાં ફાયરને 199 અને 112-108 પર હજારો ઇમરજન્સી કોલ્સ
ત્રણ દિવસના વરસાદે વધાર્યું તંત્રનું કામ, અમદાવાદમાં ફાયરને 199 અને 112-108 પર હજારો ઇમરજન્સી કોલ્સ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 1:09 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં 23 જુલાઈથી સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું છે. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવા, વૃક્ષો ધરાશાયી થવા, બચાવ કામગીરી અને માળખાકીય નુકસાન જેવી અનેક ઘટનાઓ સામે આવતાં ફાયર વિભાગ, 108 ઇમરજન્સી સેવા અને ડાયલ-112 કંટ્રોલ રૂમ પર કોલ્સનો ભારે ધસારો નોંધાયો છે.

અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસના ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર સ્વસ્તિક જાડેજાએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે 23 જુલાઈથી 25 જુલાઈ (સવારે 11 વાગ્યા સુધી) દરમિયાન ફાયર વિભાગને કુલ 203 ઇમરજન્સી કોલ્સ મળ્યા હતા. તેમાં 81 વૃક્ષ ધરાશાયી (Tree Fall), 47 આગ લાગવાના બનાવો, 53 રેસ્ક્યુ ઓપરેશન અને 27 સ્ટ્રક્ચર કોલેપ્સના કેસનો સમાવેશ થાય છે. તમામ સ્થળોએ ફાયર વિભાગની ટીમોએ તાત્કાલિક પહોંચી બચાવ અને રાહત કામગીરી હાથ ધરી હતી.

બીજી તરફ, અમદાવાદ જિલ્લા 108 ઇમરજન્સી સેવા અને ડાયલ-112ના નોડલ અધિકારી વિકાસ બિહાણીએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે ભારે વરસાદના કારણે ઇમરજન્સી કોલ્સમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે.

તેમણે આપેલા આંકડા મુજબ, સામાન્ય દિવસે 108 ઇમરજન્સી સેવા પર સરેરાશ 889 કોલ્સ નોંધાતા હતા, જ્યારે 23 જુલાઈએ 980, 24 જુલાઈએ 1,016 અને 25 જુલાઈએ સવારે 11 વાગ્યા સુધી 138 કોલ્સ નોંધાયા હતા. તેવી જ રીતે ડાયલ-112 પર સામાન્ય દિવસે સરેરાશ 824 કોલ્સ મળતા હતા, જે 23 જુલાઈએ વધીને 1,399 અને 24 જુલાઈએ 1,136 સુધી પહોંચી ગયા હતા. 25 જુલાઈએ સવારે 11 વાગ્યા સુધી 145 કોલ્સ નોંધાયા હતા.

ડાયલ-112ના વિગતવાર આંકડા મુજબ, 23 જુલાઈએ ફાયર સંબંધિત 419 કોલ્સ અને ડિઝાસ્ટર સંબંધિત 61 કોલ્સ મળ્યા હતા. જ્યારે 24 જુલાઈએ ફાયરના 250 અને ડિઝાસ્ટરના 132 કોલ્સ નોંધાયા હતા. પોલીસ, મેડિકલ, મહિલા અને બાળ સુરક્ષા સંબંધિત કોલ્સ પણ સતત મળતા રહ્યા હતા.

ભારે વરસાદ વચ્ચે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વૃક્ષો ધરાશાયી થવા, પાણી ભરાવા, મકાનો અને દિવાલો ધરાશાયી થવા જેવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાતા ફાયર વિભાગ, 108 સેવા અને પોલીસ તંત્ર સતત એલર્ટ મોડમાં રહ્યું હતું. વરસાદી પરિસ્થિતિ વચ્ચે તમામ ઇમરજન્સી એજન્સીઓએ સંકલન સાથે કામગીરી કરી હતી.

આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ભારે વરસાદ માત્ર જનજીવનને જ નહીં પરંતુ શહેરની ઇમરજન્સી પ્રતિસાદ વ્યવસ્થા પર પણ મોટો ભાર વધારી રહ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસ દરમિયાન મળેલા હજારો કોલ્સ એ દર્શાવે છે કે કુદરતી આફતની પરિસ્થિતિમાં ફાયર વિભાગ, 108 ઇમરજન્સી સેવા અને ડાયલ-112 જેવી સેવાઓ નાગરિકો માટે જીવનરક્ષક સાબિત થઈ રહી છે.

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AHMEDABAD
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