ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ બાદ મેઘરાજાનું આગમન, અમરેલી, દાહોદ, ખેડા, ભરૂચમાં વરસાદી માહોલ
મોડી સાંજે રાજ્યના દાહોદ, ભરૂચ, ખેડા, અમરેલી સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડ્યો હતો.
Published : September 12, 2026 at 9:29 PM IST
અમદાવાદ: હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ બન્યો છે. મોડી સાંજે રાજ્યના દાહોદ, ભરૂચ, ખેડા, અમરેલી સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડ્યો હતો. લાંબા સમય બાદ વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. ધરતી પુત્રોમાં પણ ખુશીની લહેર છવાઈ હતી.
દાહોદ જિલ્લામાં લાંબા વિરામ બાદ ફરી એકવાર મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. દાહોદ શહેર સહિત ઝાલોદ, લીમખેડા, લીમડી અને દેવગઢ બારીઆ વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. કાળા ડિબાંગ વાદળો અને પવનના સુસવાટા વચ્ચે વરસાદ શરૂ થતાં લોકોને ગરમી અને ઉકળાટમાંથી મોટી રાહત મળી છે. છેલ્લા એક મહિનાથી વધુ સમયથી વરસાદે વિરામ લેતાં દાહોદ જિલ્લામાં ગરમી અને બફારાનું પ્રમાણ વધ્યું હતું. ખાસ કરીને વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો. જોકે, આજે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળોના જમાવડા સાથે વરસાદ શરૂ થયો.
ઝાલોદ, લીમખેડા, લીમડી અને દેવગઢ બારીઆ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ વરસતાં સ્થાનિક લોકોને પણ ઉકળાટમાંથી મોટી રાહત મળી છે.
વરસાદની એન્ટ્રીથી ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ સૂકાઈ રહેલા ખરીફ પાકને વરસાદથી નવજીવન મળવાની આશા ખેડૂતોમાં જાગી છે. જો આગામી દિવસોમાં ખેતીલાયક સારો વરસાદ વરસે તો ડાંગર, તુવર, અડદ અને મકાઈ જેવા પાકને મોટું જીવનદાન મળી શકે છે. લાંબા વિરામ બાદ દાહોદ જિલ્લામાં મેઘમહેર થતાં ખેડૂતો સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. હવે ખેડૂતોની નજર આગામી દિવસોમાં થનારા વરસાદ પર છે, જેથી ખરીફ પાકને પૂરતું પાણી મળી શકે અને ખેતીને મોટો ફાયદો થઈ શકે.
ભરૂચમાં લાંબા વિરામ બાદ ચોમાસાનું આગમન
ભરૂચ જિલ્લામાં ચોમાસાની સિઝનમાં વરસાદના લાંબા વિરામ બાદ ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે શનિવારે સંધ્યાકાળ બાદ ભરૂચ શહેર સહિત જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થયો હતો. ભારે ઉકળાટ અને બફારા વચ્ચે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને ધોધમાર વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. ભરૂચ શહેરમાં દિવસ દરમિયાન ભારે ઉકળાટ અનુભવાયા બાદ સાંજના સમયે આકાશમાં વાદળો ઘેરાયા હતા. ત્યારબાદ વરસાદ શરૂ થતાં શહેરના માર્ગો પર પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો. લાંબા સમય બાદ વરસાદ વરસતા લોકોમાં પણ રાહતનો અનુભવ થયો હતો.
વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. દિવસભરના બફારા બાદ વરસાદ પડતાં શહેરવાસીઓએ ઠંડકનો અહેસાસ કર્યો હતો. કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની તીવ્રતા વધુ જોવા મળી હતી, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા જોવા મળ્યા હતા. ભરૂચ ઉપરાંત અંકલેશ્વર શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. સંધ્યાકાળ બાદ શરૂ થયેલા વરસાદને પગલે જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. વરસાદના આગમન સાથે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી.
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હોવાથી તંત્ર દ્વારા પણ વરસાદની સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જિલ્લામાં લાંબા સમયથી વરસાદના વિરામને કારણે લોકો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ફરી વરસાદ શરૂ થતાં રાહતનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ચોમાસાની સિઝનમાં વરસાદના લાંબા વિરામ વચ્ચે જિલ્લામાં ફરી વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં પણ ખુશી જોવા મળી છે. ખેતી માટે વરસાદનું પાણી મહત્વનું હોવાથી લાંબા વિરામ બાદ પડેલો વરસાદ પાક માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય તેવી આશા ખેડૂતોમાં જોવા મળી રહી છે.
ખાસ કરીને વરસાદની જરૂરિયાત ધરાવતા ખેતી વિસ્તારોમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી ખેડૂતોમાં આશાનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. જોકે વરસાદનું પ્રમાણ અને આગામી દિવસોમાં વરસાદની સ્થિતિ ખેતી માટે કેટલી ઉપયોગી રહેશે તે આગામી સમય દરમિયાન સ્પષ્ટ થશે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભરૂચ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલના અભાવે ભારે ઉકળાટ અને બફારો અનુભવાઈ રહ્યો હતો. દિવસ દરમિયાન ગરમી અને ભેજના કારણે લોકો પરેશાન હતા. ત્યારે સાંજ બાદ વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો.
ખેડામાં વરસાદી માહોલ
ખેડા જીલ્લામાં દિવસોના લાંબા વિરામ બાદ આજે નડીયાદ, મહુધા, ઠાસરા સહિતના વિવિધ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. સાથે જ દિવસોથી ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી ફેલાવા પામી છે. જીલ્લામાં ડાંગરના વાવેતર બાદ વરસાદે હાથતાળી આપતા નુકશાનની ભીતિથી ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા હતા. ખેડા જીલ્લામાં બપોર બાદથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. જીલ્લામા લાંબા વિરામ બાદ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો.
નડીયાદ, મહુધા, ઠાસરા તેમજ કપડવંજ અને ડાકોર સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયો હતો. વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાતા લોકોને અસહ્ય ઉકળાટથી રાહત મળી હતી. દિવસોથી વરસાદ ખેંચાતા જીલ્લામાં ડાંગર સહિતના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિને લઈ ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા હતા. વાતાવરણ બદલાતા વરસી રહેલા વરસાદને પગલે ધરતીપુત્રોમાં નવી આશાનો સંચાર થયો છે.
અમરેલી- જાફરાબાદ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દોઢ મહિના બાદ વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લાંબા વિરામ બાદ આજે બપોર પછી વરસાદી ઝાપટાં વરસ્યા હતા. ટીંબી, છેલણા, હેમાળ સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદી માહોલ જામતા અસહ્ય બફારામાંથી લોકોને રાહત મળી હતી અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. છેલ્લા લગભગ દોઢ મહિનાથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા હતા. વરસાદના અભાવે ખેતરોમાં ઉભેલા મગફળી અને કપાસના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ ઊભી થઈ હતી. ખેડૂતો પાકને બચાવવા માટે સિંચાઈ સહિતના પ્રયાસો કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન જાફરાબાદના પોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટાં વરસતા ખેડૂતોમાં આશાનું કિરણ જાગ્યું છે. વરસાદ સારો રહે તો હાલ ઉભેલો મગફળી અને કપાસનો પાક બચી શકે તેવી ખેડૂતો આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. લાંબા સમય બાદ વરસેલા વરસાદથી એક તરફ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઠંડક પ્રસરી છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. જોકે પાકને પૂરતો ફાયદો થાય તે માટે હજુ સારા વરસાદની જરૂરિયાત ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે.
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