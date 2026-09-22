આગામી 24 કલાક માટે કેવું રહેશે ગુજરાતનું હવામાન: આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને પવન સાથે વરસાદની શક્યતા
અમદાવાદ સહિત રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે
Published : September 22, 2026 at 8:52 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હોવા છતાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ અને ગાજવીજની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના 22 સપ્ટેમ્બરના અપડેટ મુજબ ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં આજે ગાજવીજ, વીજળી અને ઝાપટા સાથે પવનની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 22 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં થન્ડરસ્ટોર્મ, વીજળી અને સ્ક્વોલ જેવી સ્થિતિની શક્યતા છે. જોકે 23 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્ય માટે કોઈ ખાસ ચેતવણી દર્શાવવામાં આવી નથી.
અમદાવાદની વાત કરીએ તો આગામી 24 કલાક દરમિયાન આકાશ સામાન્ય રીતે વાદળછાયું રહેવાની અને વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. IMDના સ્થાનિક આગાહી મુજબ અમદાવાદમાં મહત્તમ તાપમાન આશરે 36°C અને લઘુતમ તાપમાન 27°C આસપાસ રહી શકે છે.
બીજી તરફ, હવામાનની મોટી તસવીરમાં ચોમાસું ધીમે ધીમે ગુજરાતમાંથી પરત ફરવાની દિશામાં છે. હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર આગામી બે-ત્રણ દિવસ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાંથી ચોમાસાની વિદાય આગળ વધી શકે છે. જોકે આ દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે.
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ સાવચેતી જરૂરી છે. IMDના કોસ્ટલ બુલેટિન મુજબ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે પવન 15થી 20 નોટ્સની ઝડપે અને ઝાટકા સાથે 25 નોટ્સ સુધી ફૂંકાવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી હતી.
આમ, આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં હવામાન મોટાભાગે વાદળછાયું રહી શકે છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં, ગાજવીજ તથા વીજળી સાથે પવનની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
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