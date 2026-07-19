મોડાસા શહેર સહીત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લાંબા વિરામ બાદ ધમાકેદાર વરસાદની એન્ટ્રી
અરવલ્લીમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, મોડાસા સહિત ગ્રામ્ય પંથકમાં સારો વરસાદ, ખેડૂતોમાં હરખની હેલી!
Published : July 19, 2026 at 4:00 PM IST
અરવલ્લી: જિલ્લાના તમામ રહીશો અને ખાસ કરીને જગતના તાત ગણાતા ખેડૂતો માટે આખરે ખૂબ જ રાહતના અને ઉત્સાહ વધારતા આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઘણા લાંબા સમયના વિરામ બાદ જિલ્લામાં ફરી એકવાર મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. મોડાસા શહેર અને તેની આજુબાજુના તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે અને ક્યાંક જોરદાર વરસાદ વરસતા સામાન્ય જનજીવનમાં ભારે ખુશી અને સંતોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. લોકો ઘણા સમયથી સારા વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ખેંચાઈ જવાને કારણે સમગ્ર પંથકના ખેડૂતો ભારે મૂંઝવણ અને ચિંતામાં ડૂબેલા જોવા મળતા હતા. ખેતરોમાં વાવેલા મકાઈ, સોયાબીન અને મગફળી સહિતના ઊભા ખરીફ પાકને પૂરતા પાણીની તાતી જરૂરિયાત હતી. પરંતુ વરસાદ ન પડવાના કારણે પાક સુકાઈ જવાની અણી પર આવી ગયો હતો, જેથી ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. આજે વરસેલા કાચા સોના જેવા અમૂલ્ય વરસાદે આ સુકાતા પાકને નવું જીવન આપ્યું છે, જેને કારણે ધરતીપુત્રોમાં ભારે હરખની હેલી જોવા મળી રહી છે.
મોડાસા શહેરમાં મેઘરાજાનું આગમન થતાં જ અસહ્ય ગરમી અને અકળાવનારા ભારે ઉકળાટથી પરેશાન લોકોને મોટી શાંતિ મળી છે. ધોધમાર વરસાદ પડવાને કારણે આખા પંથકના વાતાવરણમાં ગુલાબી ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર પાણી વહેતા થયા છે અને વાતાવરણ આહલાદક બની ગયું છે. બીજી તરફ, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ સારો વરસાદ પડવાથી ખેતરો પાણી-પાણી થઈ ગયા છે, જે કૃષિ માટે આશીર્વાદ સમાન સાબિત થશે.
હવામાનમાં આવેલા આ અચાનક સાનુકૂળ પલટાથી લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. ધરતીપુત્રો હવે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના અને આશા કરી રહ્યા છે કે આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદનું આ જોર યથાવત રહે. જો આગામી સમયમાં પણ સારો વરસાદ ચાલુ રહેશે, તો ખરીફ પાકને પૂરતું પાણી મળી રહેશે અને ચાલુ વર્ષે પાકનું ખૂબ જ ઉત્તમ ઉત્પાદન મેળવી શકાશે. અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાની કૃપા વરસતા જ સમગ્ર પંથકમાં ખુશીનો ઉત્સવ જેવો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
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