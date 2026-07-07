કડીના ડરણ ગામે વરસાદી આફત: પાણીમાં ગરકાવ થયા 140 મકાનો, તંત્રના 'કાગળ પરના વિકાસ' સામે લોકોનો આક્રોશ
10 વર્ષથી દર વખતે આ સ્થિતિ સર્જાતી હોવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ, વારંવાર તંત્રને રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ કાયમી ઉકેલ ન આવતા લોકોમાં ઉગ્ર રોષ
Published : July 7, 2026 at 10:47 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત સાથે જ અનેક ગામો અને શહેરોમાં પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખૂલી રહી છે. કડી તાલુકાના ડરણ ગામે મોડી રાત્રે પડેલા ભારે વરસાદ બાદ ગામમાં ઠેર-ઠેર જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વરસાદે વિરામ લીધો હોવા છતાં, કલાકો વીત્યા બાદ પણ ગામના મુખ્ય વિસ્તારોમાંથી હજુ સુધી પાણી ઓસર્યા નથી. સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની નિષ્ક્રિયતા અને વરસાદી પાણીના નિકાલના અભાવે સામાન્ય નાગરિકોનું જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.
મુખ્ય માર્ગો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પાણીમાં ગરકાવ
ડરણ ગામના મણિનગર અને ખારાઉપર વિસ્તારમાં સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની છે. ગામની આંગણવાડી અને પ્રાથમિક શાળા તરફ જતો મુખ્ય રોડ સંપૂર્ણપણે વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. માર્ગો પર ગોઠણસમા પાણી ભરાઈ જવાના કારણે સ્થાનિક લોકોને ઘરની બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે. ખાસ કરીને નાના ભૂલકાઓને આંગણવાડી કે શાળાએ જવા માટે પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દૈનિક કામકાજ અર્થે બહાર જતા મજૂરો અને નોકરિયાત વર્ગ પણ આ જળભરાવને કારણે ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે.
છેલ્લા 10 વર્ષથી સમસ્યા યથાવત, 140 ઘરોમાં ઘૂસ્યા પાણી
આ કોઈ એક દિવસ કે એક ચોમાસાની સમસ્યા નથી. ગ્રામજનોનો ગંભીર આક્ષેપ છે કે છેલ્લા 10 વર્ષથી ડરણ ગામમાં વરસાદી પાણીના નિકાલની કોઈ જ કાયમી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. તંત્રની આ ઘોર બેદરકારીનો ભોગ ગામના 130 થી 140 જેટલા પરિવારો બની રહ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં આવેલા આ મકાનોમાં દર વર્ષે વરસાદી પાણી ઘૂસી જવાની સ્થિતિ સર્જાય છે. ઘરમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકોની કિંમતી ઘરવખરી, અનાજ અને અન્ય ચીજવસ્તુઓને ભારે નુકસાન પહોંચે છે. છતાં સ્થાનિક પંચાયત કે તાલુકા પંચાયત દ્વારા આજદિન સુધી કોઈ નક્કર ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો નથી.
મેડિકલ ઈમરજન્સી સમયે જીવનું જોખમ
રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવવાની આ સમસ્યા માત્ર આર્થિક નુકસાન પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ તે લોકોના જીવ માટે પણ જોખમરૂપ બની ગઈ છે. સ્થાનિકોની રજૂઆત મુજબ, જ્યારે ગામમાં કોઈ ગર્ભવતી મહિલાની ડિલિવરીનો સમય હોય કે પછી રાતના સમયે કોઈને મેડિકલ ઈમરજન્સી ઊભી થાય, ત્યારે દર્દીને દવાખાને પહોંચાડવા એ લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન બની જાય છે. રસ્તા પર ભરાયેલા કમર સુધીના પાણીમાંથી એમ્બ્યુલન્સ કે અન્ય વાહનો પસાર થઈ શકતા નથી, જેના કારણે દર્દીઓને સમયસર સારવાર ન મળતા જીવનું જોખમ ઊભું થાય છે.
'વિકાસ માત્ર કાગળ પર'- તંત્ર સામે ઉગ્ર રોષ
વર્ષોથી આ યાતના ભોગવી રહેલા ડરણ ગામના લોકોની ધીરજ હવે ખૂટી રહી છે. લોકોનું કહેવું છે કે વારંવાર તંત્રને લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ પણ અધિકારી કે નેતા આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે ગંભીર નથી. ચૂંટણી સમયે મોટા વચનો આપતા નેતાઓ અને સરકારી બાબુઓ માટે સ્થાનિકોએ આક્રોશ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારા ગામમાં વિકાસ માત્ર કાગળ પર જ જોવા મળે છે, વાસ્તવિકતામાં અમે 10 વર્ષથી નર્ક જેવી સ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છીએ."
જો તંત્ર દ્વારા સત્વરે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે યોગ્ય ગટર લાઇન કે પમ્પિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં જળજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળવાની પણ પૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે. ડરણ ગામના ગ્રામજનો હવે ઉગ્ર આંદોલનના માર્ગે જવા મજબૂર બની રહ્યા છે.
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