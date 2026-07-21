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જૂનાગઢમાં મેઘરાજાના રીસામણા: 20 દિવસથી ભારે વરસાદ ગાયબ, માત્ર ઝાપટાંથી ખેડૂતો ચિંતિત

જૂન મહિનાના અંતમાં અને જુલાઈના પ્રારંભે ધોધમાર 40 ઇંચ સુધી ખાબકેલા વરસાદ બાદ જૂનાગઢ અને જિલ્લામાં મેઘરાજાએ જાણે રીસામણા લીધા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

જૂનાગઢમાં મેઘરાજાના રીસામણા
જૂનાગઢમાં મેઘરાજાના રીસામણા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 8:40 AM IST

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જૂનાગઢ: જૂન મહિનાના અંતમાં અને જુલાઈના પ્રારંભે ધોધમાર 40 ઇંચ સુધી ખાબકેલા વરસાદ બાદ જૂનાગઢ શહેર અને સમગ્ર જિલ્લામાં મેઘરાજાએ જાણે રીસામણા લીધા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. છેલ્લા 20 દિવસથી અષાઢ મહિનાનો મુખ્ય ચોમાસાનો સમયગાળો ચાલી રહ્યો હોવા છતાં, માત્ર છૂટાછવાયા હળવા ઝાપટાં સિવાય કોઈ નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો નથી. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ પણ આગામી દિવસોમાં માત્ર સામાન્ય ઝાપટાં પડે તેવી જ શક્યતા છે જેના કારણે જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે.

જૂનાગઢમાં નોંધપાત્ર વરસાદને કારણે ચિંતા વધી

જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં નોંધપાત્ર વરસાદ ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું કરી રહ્યો છે. જૂન મહિનાના અંતિમ દિવસોમાં અને જુલાઈ મહિનાના પહેલા બે દિવસોમાં જે રીતે જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ, માળીયા, કેશોદ, માણાવદર અને મેંદરડા તાલુકામાં 10 ઇંચથી લઈને 40 ઇંચ સુધી ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો પરંતુ ત્યારબાદ મેઘરાજાએ સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લા સાથે જાણે કે રીસામણા કર્યા હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. 20 દિવસનો સમય જુલાઈ મહિનાનો વિતવા છતાં પણ હજુ જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં નોંધપાત્ર વરસાદની સૌ કોઈ રાહ જોઈ રહ્યા છે.

જૂનાગઢમાં મેઘરાજાના રીસામણા (ETV Bharat Gujarat)

ચાર દિવસમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં નોંધાયેલ વરસાદ

પાછલા ચાર દિવસમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં પડેલા વરસાદી આંકડા પર નજર કરીએ તો માણાવદર તાલુકામાં 12 mm, વંથલી તાલુકામાં 29 mm, જૂનાગઢ તાલુકામાં 25 mm, ભેસાણ તાલુકામાં 09 mm, વિસાવદર તાલુકામાં 11 mm, મેંદરડા તાલુકામાં 15 mm, કેશોદ તાલુકામાં 10 mm, માંગરોળ તાલુકામાં 02 mm, માળિયા તાલુકામાં 12 mm અને ગિરનાર પર્વત પર 77 મીલીમીટર જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે.

જૂનાગઢમાં 20 દિવસથી ભારે વરસાદ ગાયબ
જૂનાગઢમાં 20 દિવસથી ભારે વરસાદ ગાયબ (ETV Bharat Gujarat)

આવનારા દિવસોમાં હવામાન વિભાગે કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય કે હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે પરંતુ જે રીતે અષાઢ મહિનામાં નોંધપાત્ર અને ભરપૂર વરસાદ થવો જોઈએ તેની જગ્યા પર માત્ર છૂટો છવાયો અને જાપટા રૂપી વરસાદ થઈ રહ્યો છે જે સૌ કોઈની ચિંતામાં વધારો પણ કરી રહ્યો છે.

જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં નોંધપાત્ર વરસાદ ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું કરી રહ્યો છે
જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં નોંધપાત્ર વરસાદ ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું કરી રહ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

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