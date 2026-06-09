ગરમીમાંથી આંશિક રાહત મળશે, દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
Published : June 9, 2026 at 12:22 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ગરમીમાંથી લોકોને આંશિક રાહત મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર 15 જૂન સુધી સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા
પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, પંચમહાલ, અરવલ્લી, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ.
દક્ષિણ-ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના
દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેમ કે ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવમાં; દક્ષિણ ગુજરાતના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
કર્ણાટક-તમિલનાડુથી ચોમાસું આગળ વધ્યું
દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ પશ્ચિમ મધ્ય અને પૂર્વ મધ્ય અરબી સમુદ્રના કેટલાક ભાગો, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ તેલંગાણાના કેટલાક ભાગોમાં આગળ વધ્યું છે. આગામી 2-3 દિવસ દરમિયાન મધ્ય અરબી સમુદ્રના કેટલાક ભાગો મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તેલંગાણા, આંધ્ર પ્રદેશ, તમિલનાડુના બાકીના ભાગો અને દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી, પશ્ચિમ મધ્ય અને ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીના કેટલાક ભાગો, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમના કેટલાક ભાગો, ઉત્તર પૂર્વ રાજ્યોના બાકી ભાગોમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે.
ગુજરાતમાં 20 જૂન આસપાસ ચોમાસું પહોંચી શકે
ગુજરાતમાં 20 જૂન સુધી ચોમાસાનું આગમન થઇ શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર જોઇએ તો 15 જૂન સુધી હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
10 જૂનની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેમ કે ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
ઉત્તર ગુજરાત ક્ષેત્રના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવમાં; દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
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